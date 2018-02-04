Có rất nhiều lý do khiến đàn ông nói dối , chẳng hạn như áp lực công việc, muốn có không gian riêng, làm tăng giá trị của bản thân và đang trong mối quan hệ với người khác. Những lời nói dối của họ chủ yếu để xoa dịu sự hoài nghi của người phụ nữ bên cạnh.

Người đàn bà nào cũng muốn đẹp và hoàn hảo hơn trong mắt chồng. Còn đàn ông thường bao biện cho lỗi lầm hoặc áp lực của mình bằng những lời nói dối. Việc phụ nữ mê trang điểm cũng giống như đàn ông thích nói dối, có thể sẽ tốt nhưng cũng có thể mang lại nhiều tổn thương.

Đôi khi họ muốn nói dối để nâng cao giá trị bản thân, cũng như che giấu nhiều điều khó khăn không thể nói cùng vợ. Cũng có người sẽ chọn cách nói dối để che đậy một sự việc nào đó nghiêm trọng.

Có câu “đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai”. Nhiều người chồng luôn tự hào rằng vợ mình đẹp nhất và họ rất tự tin đưa vợ đến tiệc tùng gặp mặt bạn bè. Không ai muốn dắt một người vợ ăn mặc luộm thuộm đi giữa đám đông. Vì đàn ông vốn rất sĩ diện và kiêu ngạo.

Từ xưa đến giờ, tôi rất ghét đàn ông nói dối nên tự đặt cho mình một nguyên tắc là sẽ không nói dối vợ. Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ thẳng thắn với nhau. Nhưng rồi đến khi chứng kiến hai câu chuyện của hai người bạn thân, tôi mới lờ mờ nhận ra đôi khi nói dối cũng không xấu.

Đàn ông nói dối vì nhiều áp lực trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi tán gẫu với những ông bạn thời đại học, đang trong lúc cao hứng, chúng tôi quyết định rủ nhau đến bar nhậu nhẹt. Bỗng điện thoại của Hùng reo lên, anh ấy có vẻ khúm núm, giọng cũng hạ xuống, không còn mạnh miệng như lúc nãy.

- Anh đang ở công ty giải quyết cho xong đống tài liệu, mai phải chạy dự án rồi, có thể làm đến đêm, mẹ con em ngủ đi đừng đợi anh.

Hùng vừa cúp máy, mấy ông bạn đã ồ lên. Tôi thì lắc đầu ngao ngán.

- Sợ vợ vậy hả?

Hùng lên tiếng tự đắc.

- Ai nói tôi sợ vợ. Mắc công cô ấy càu nhàu, nhức đầu lắm. Uống hết ly này rồi đi tìm mấy cô nàng xinh tươi thôi.

Chúng tôi nâng ly uống cạn. Ai nấy cũng phấn khích khi sắp làm việc mà người đàn ông nào cũng thích. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Thịnh, người bạn hiền lành nhất nhóm.

- Anh đang bàn kế hoạch với khách hàng, về muộn lắm.

Tôi cười khì, vỗ vai Thịnh.

- Tôi cứ tưởng ông hiền lành nhất nhóm, ai nhè cũng nói dối đỉnh vậy.

Thịnh cười nhạt.

- Tôi mất việc rồi, mấy nay lang thang kiếm việc khắp nơi, chưa có chỗ nào nhận hết. Nói vậy để vợ yên tâm, mắc công cô ấy lại buồn phiền, than thở mệt lắm.

Câu chuyện của hai người bạn thân khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Có nhiều nguyên nhân khiến đàn ông thường hay nói dối. Nếu đàn bà thích trang điểm để đẹp hơn, thì đàn ông chúng tôi chọn cách nói dối để thoải mái hơn. Đàn ông gánh nhiều áp lực, mệt mỏi đến mức chỉ muốn một lần yếu đuối, nhưng rồi lại phải cố mạnh mẽ. Mục đích cuối cùng của chúng tôi vẫn là chu toàn đầy đủ cho vợ con, vậy thôi. Vậy nên, các bà vợ đừng gây thêm áp lực cho chồng mình nữa.