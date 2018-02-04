Vì sao đàn bà mê trang điểm, đàn ông thích nói dối?

Tâm sự gia đình 04/02/2018 17:07

Phụ nữ thích trang điểm vì muốn đẹp hơn. Còn đàn ông thường có rất nhiều lý do để nói dối, chẳng hạn như áp lực công việc, muốn có không gian riêng, làm tăng giá trị của bản thân và đang trong mối quan hệ với người khác.

Người đàn bà nào cũng muốn đẹp và hoàn hảo hơn trong mắt chồng. Còn đàn ông thường bao biện cho lỗi lầm hoặc áp lực của mình bằng những lời nói dối. Việc phụ nữ mê trang điểm cũng giống như đàn ông thích nói dối, có thể sẽ tốt nhưng cũng có thể mang lại nhiều tổn thương.

Có rất nhiều lý do khiến đàn ông nói dối, chẳng hạn như áp lực công việc, muốn có không gian riêng, làm tăng giá trị của bản thân và đang trong mối quan hệ với người khác. Những lời nói dối của họ chủ yếu để xoa dịu sự hoài nghi của người phụ nữ bên cạnh.

Có câu “đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai”. Nhiều người chồng luôn tự hào rằng vợ mình đẹp nhất và họ rất tự tin đưa vợ đến tiệc tùng gặp mặt bạn bè. Không ai muốn dắt một người vợ ăn mặc luộm thuộm đi giữa đám đông. Vì đàn ông vốn rất sĩ diện và kiêu ngạo.

Đôi khi họ muốn nói dối để nâng cao giá trị bản thân, cũng như che giấu nhiều điều khó khăn không thể nói cùng vợ. Cũng có người sẽ chọn cách nói dối để che đậy một sự việc nào đó nghiêm trọng.

Từ xưa đến giờ, tôi rất ghét đàn ông nói dối nên tự đặt cho mình một nguyên tắc là sẽ không nói dối vợ. Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ thẳng thắn với nhau. Nhưng rồi đến khi chứng kiến hai câu chuyện của hai người bạn thân, tôi mới lờ mờ nhận ra đôi khi nói dối cũng không xấu.

Vì sao đàn bà mê trang điểm, đàn ông thích nói dối? - Ảnh 1
Đàn ông nói dối vì nhiều áp lực trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi tán gẫu với những ông bạn thời đại học, đang trong lúc cao hứng, chúng tôi quyết định rủ nhau đến bar nhậu nhẹt. Bỗng điện thoại của Hùng reo lên, anh ấy có vẻ khúm núm, giọng cũng hạ xuống, không còn mạnh miệng như lúc nãy.

- Anh đang ở công ty giải quyết cho xong đống tài liệu, mai phải chạy dự án rồi, có thể làm đến đêm, mẹ con em ngủ đi đừng đợi anh.

Hùng vừa cúp máy, mấy ông bạn đã ồ lên. Tôi thì lắc đầu ngao ngán.

- Sợ vợ vậy hả?

Hùng lên tiếng tự đắc.

- Ai nói tôi sợ vợ. Mắc công cô ấy càu nhàu, nhức đầu lắm. Uống hết ly này rồi đi tìm mấy cô nàng xinh tươi thôi.

Chúng tôi nâng ly uống cạn. Ai nấy cũng phấn khích khi sắp làm việc mà người đàn ông nào cũng thích. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Thịnh, người bạn hiền lành nhất nhóm.

- Anh đang bàn kế hoạch với khách hàng, về muộn lắm.

Tôi cười khì, vỗ vai Thịnh.

- Tôi cứ tưởng ông hiền lành nhất nhóm, ai nhè cũng nói dối đỉnh vậy.

Thịnh cười nhạt.

- Tôi mất việc rồi, mấy nay lang thang kiếm việc khắp nơi, chưa có chỗ nào nhận hết. Nói vậy để vợ yên tâm, mắc công cô ấy lại buồn phiền, than thở mệt lắm.

Câu chuyện của hai người bạn thân khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Có nhiều nguyên nhân khiến đàn ông thường hay nói dối. Nếu đàn bà thích trang điểm để đẹp hơn, thì đàn ông chúng tôi chọn cách nói dối để thoải mái hơn. Đàn ông gánh nhiều áp lực, mệt mỏi đến mức chỉ muốn một lần yếu đuối, nhưng rồi lại phải cố mạnh mẽ. Mục đích cuối cùng của chúng tôi vẫn là chu toàn đầy đủ cho vợ con, vậy thôi. Vậy nên, các bà vợ đừng gây thêm áp lực cho chồng mình nữa.

Cách cư xử của phụ nữ khiến đàn ông cả đời say mê, tôn trọng hết mực

Cách cư xử của phụ nữ khiến đàn ông cả đời say mê, tôn trọng hết mực

Muốn hôn nhân bền vững, phụ nữ phải biết cách cư xử như thế này để được đàn ông vừa nể vừa yêu, không bao giờ xem thường.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu đàn ông nói dối

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm