Vì một câu nói ‘đểu’ của nhân tình mà tôi quyết định giành chồng về trong sự cay đắng

Tâm sự gia đình 20/10/2018 05:30

“Cuối cùng thì chị cũng có suy nghĩ khôn ngoan hơn rồi đó. Không biết cách làm vợ thì để người khác làm”, vì tin nhắn này của ả nhân tình mà tôi chỉ muốn giành chồng về ngay lập tức.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ngoại tình nên tôi cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ mới năm trước, tôi phát hiện anh qua lại với cô đồng nghiệp cùng công ty, bây giờ lại tòm tem với người yêu cũ đã được hơn 2 tháng. Lần trước tôi nghĩ anh say nắng nhất thời nên bỏ qua mọi chuyện, tha thứ cho anh quay về. Nhưng bây giờ, tôi không thể chấp nhận được nên quyết định viết đơn ly hôn.

Vì một câu nói ‘đểu’ của nhân tình mà tôi quyết định giành chồng về trong sự cay đắng - Ảnh 1
Tôi đã tha thứ cho chồng một lần khi biết anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó tôi trằn trọc đến tận 3 giờ sáng rồi quyết định ly hôn. Tôi bật dậy ngồi vào bàn bắt đầu viết, bỗng nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi tay tôi run rẩy không còn viết thêm được một từ nào nữa.

Tôi nhớ rất nhiều về những ngày xưa ấy. Thời chúng tôi còn yêu nhau bất chấp cả sự ngăn cản của gia đình để cưới nhau. Bây giờ nếu tiếp tục bỏ qua sống chung thì liệu anh có chứng nào tật nấy nữa không. Còn ly hôn thì liệu tôi có hối hận? Quả thật tôi còn rất yêu anh, không thể buông bỏ dễ dàng như vậy được. Nhưng nếu tiếp tục, tôi lại không thể cùng chung chăn gối với người đã từng ăn nằm với người khác.

Vì một câu nói ‘đểu’ của nhân tình mà tôi quyết định giành chồng về trong sự cay đắng - Ảnh 2
Nhưng lần này khiến tôi vô cùng đau khổ chỉ muốn ly hôn ngay - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng, đầu đau như búa bổ. Hôm nay, anh dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho mẹ con tôi. Chắc có lẽ anh muốn chuộc lại những lỗi lầm của mình sau khi nghe tôi nói ly hôn. Nhưng những hành động của anh chỉ khiến lòng tôi càng đau thêm chứ chẳng an ủi được gì.

Vì miệng nhạt nhẽo nên tôi không buồn đụng đũa đến những món anh nấu. Nhìn thái độ của tôi, anh trầm giọng “anh xin lỗi, tha thứ cho anh lần này không được sao?”. Không muốn con nghe thấy những chuyện không hay, tôi nói sẽ đưa con đi học rồi đến thẳng công ty.

Vì một câu nói ‘đểu’ của nhân tình mà tôi quyết định giành chồng về trong sự cay đắng - Ảnh 3
Tôi nhiều đêm không ngủ vì chuyện anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi, tôi còn nói chiều có hẹn nên sẽ không về chuẩn bị cơm, anh có thể đến ăn tối với cô nhân tình bé bỏng của anh. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể nói được những lời như vậy. Đáng lẽ tôi phải nguôi giận khi thấy anh loay hoay trong bếp, đáng lẽ tôi phải mềm lòng khi anh xin lỗi mới đúng chứ? Bây giờ đầu tôi đau lắm, chẳng thể nghĩ thêm được gì.

Sau nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ chuyện có nên ly hôn không, cuối cùng tôi cũng đã soạn xong đơn và chỉ chờ anh đi làm về ký vào. Chiều hôm đó, anh về muộn. Tôi biết anh đi với ả ta nên nhắn tin “anh về nhà ký đơn đi, tôi tác hợp cho hai người”. Tin nhắn được gửi đi được vài phút thì điện thoại tôi báo tin đến “cuối cùng thì chị cũng có suy nghĩ khôn ngoan hơn rồi đó. Không biết cách làm vợ thì để người khác làm”.

Vì một câu nói ‘đểu’ của nhân tình mà tôi quyết định giành chồng về trong sự cay đắng - Ảnh 4
Tôi còn thương anh nhiều nên khó lòng nào từ bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tin nhắn của ả nhân tình. Đọc xong, mặt tôi đỏ bừng. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là không thể để cô ta hả hê như thế được. Cầm lá đơn lên, tôi không chút do dự mà xé toạc đi. Ngay lúc này, vì câu đá đểu của ả ta mà tôi chỉ muốn giành chồng về cho bằng được.

Vài ngày sau đó, tôi không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Tôi quay trở lại chăm sóc chồng như trước đây. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì tôi không còn muốn ly hôn. Về phần nhân tình của anh, tôi lấy lại bình tĩnh và hẹn ả ra nói chuyện. Ngồi trước mặt tôi, cô ta khép nép như mèo con chứ không mạnh miệng như lúc nhắn tin với tôi. 

- Sao chị nói đã ly hôn với anh ấy?

- Tôi không thích nữa. Nếu có bản lĩnh đến mà giành, mà tôi nghĩ cô không đủ sức để đấu với tôi đâu. Sớm muộn gì anh ấy cũng quay về với mẹ con tôi, còn cô chẳng qua chỉ là người cũ, mà cũ rồi thì có tái sử dụng lại cũng khó lắm.

Vì một câu nói ‘đểu’ của nhân tình mà tôi quyết định giành chồng về trong sự cay đắng - Ảnh 5
Vì một câu nói của nhân tình, tôi quyết định giành chồng về - Ảnh minh họa: Internet

Sự cương quyết của tôi đã khiến ả nhân tình xanh mặt. Thấy cô ta như vậy, lòng tôi vừa có chút hả hê vừa đau đớn. Tôi không biết quyết định giành chồng về có đúng hay không? Liệu anh có từ bỏ thói trăng hoa của mình để sống với tôi không hay vẫn chứng nào tật nấy?

Đừng trách vợ khô khan, không biết chiều chồng, lý do đằng sau xót xa lắm!

Đừng trách vợ khô khan, không biết chiều chồng, lý do đằng sau xót xa lắm!

Đàn ông thường chê vợ khô khan, không biết cách lấy lòng chồng, vì vậy nhiều người cảm thấy chán nên muốn đi ngoại tình. Nhưng khi biết được lý do này, chắc chắn các anh sẽ thương vợ nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình chồng và nhân tình kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 22 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 28 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 53 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm