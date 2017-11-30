Túi màu đen bạn gái cũ gửi đến ngày cưới khiến chàng trai phải tuyên bố hủy hôn đám cưới bạc tỷ và lý do không ai nghĩ ra

Tâm sự gia đình 30/11/2017 11:26

Thảo chìa bọc màu đen ra trước mặt cười tỉnh bơ, Huy sợ hãi nghĩ đó là cảnh nóng này nọ của anh và Thảo nên vội mở ra để phi tang vì sợ vợ nhìn thấy.

Yêu nhau đến nay đã được hơn 4 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Huy và Thảo và tin chắc hai người sẽ có một đám cưới đẹp như mơ. Thú thật thì Thảo cũng muốn kết hôn lắm rồi nhưng mấy năm qua cô nói bóng gió chuyện lập gia đình thì Huy chỉ bảo là chờ anh thêm thời gian nữa để công việc ổn định đã. Nghĩ bạn trai nói như vậy thì Thảo cũng đồng ý, ấy thế nhưng có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Huy lại phản bội mình.

Sau khi Huy xin vào làm được cho một tập đoàn lớn thì Huy thay lòng đổi dạ, anh chán ngán cô bạn gái nghèo như Thảo và quay ra tán tình cô thư ký xinh đẹp ở công ty. Tất nhiên với vẻ ngoài hào hoa của mình thì Huy khiến cho Vân ( tên cô thư ký ) mê mẩn xin chết vì anh. Bắt được con cá lớn như Vân nên Huy quyết định nói lời chia tay Thảo. Khỏi phải nói lúc đó Thảo điếng người như nào.

- Chia tay ư? Anh đang đùa em đúng không? Chẳng phải anh hứa sẽ cưới em sao?

Túi màu đen bạn gái cũ gửi đến ngày cưới khiến chàng trai phải tuyên bố hủy hôn đám cưới bạc tỷ và lý do không ai nghĩ ra - Ảnh 1
4 năm yêu nhau anh chỉ có thể cho em 50 triệu. Coi như là tiền đền bù thanh xuân nhé. Ảnh: Internet

- Đúng là anh từng hứa như vậy nhưng thời thế thay đổi rồi em ạ. Anh có bạn gái mới rồi, cô ấy làm thư ký ở công ty anh. Cô ấy xinh đẹp, gia thế lại giàu có. Nếu cưới cô ấy anh mới thăng tiến trong sự nghiệp được, còn gái nghèo như em thì anh đâu có ngu gì chứ? .

- Nhưng chúng ta đã có hơn 4 năm yêu nhau. Anh không nghĩ đến thanh xuân của em ư?

- Tất nhiên anh phải nghĩ đến chứ? 4 năm yêu nhau anh chỉ có thể cho em 50 triệu. Coi như là tiền đền bù thanh xuân nhé. Tháng sau anh cưới vợ rồi nên em đừng đến làm phiền anh nữa.

- Thì ra là vậy...hóa ra anh lừa dối em lâu nay rồi sao?

- Em đừng trách anh. Có trách thì trách em nghèo thôi.

Đau đớn trước lời chia tay phũ phàng tàn nhẫn của Huy, Thảo đau đớn đến tột cùng. Cô muốn níu kéo nhưng cô biết mình chẳng thể, còn với Huy thì anh ta hí hửng vô cùng vì không ngờ đá Thảo một cách dễ dàng đến như thế.

Và rồi ngày cưới của Huy cũng diễn ra vô cùng hoành tráng, về phần cô bạn gái cũ thì Huy tin chắc Thảo không dám đến đám cưới của anh. Ấy thế nhưng lúc đông đủ khách mời thì Huy điếng người khi thấy Thảo lẻn vào đám cưới. Anh kéo mạnh Thảo ra rồi quát lên.

- Cô...sao cô dám đến đây hả?

Túi màu đen bạn gái cũ gửi đến ngày cưới khiến chàng trai phải tuyên bố hủy hôn đám cưới bạc tỷ và lý do không ai nghĩ ra - Ảnh 2
 Cô...sao cô dám đến đây hả? Ảnh: Internet

- Anh nói gì lạ vậy. Tất nhiên là tôi đến chúc mừng anh rồi...dù sao chúng ta cũng yêu nhau 4 năm tôi phải có chút quà cho anh chứ?

Nói rồi Thảo chìa bọc màu đen ra trước mặt cười tỉnh bơ, Huy sợ hãi nghĩ đó là cảnh nóng này nọ của anh và Thảo nên vội mở ra để phi tang vì sợ vợ nhìn thấy. Ai dè lúc mở ra thì anh điếng người khi trong đó là quyết định cho Huy thôi việc.

- Gì thế này....cô đùa tôi sao? Sao cô dám đem công việc của tôi ra đùa hả?

- Đùa ư? Cũng phải nhỉ, tôi quên mất là anh chưa biết đâu phải gái nghèo đâu. Tôi nói cho anh biết nhé...tôi là con gái sếp tổng nơi anh đang làm việc đấy. Sau khi nghe tôi kể về anh thì bố tôi đã cho anh nghỉ việc. À mà...tôi đã định xin bố cho anh lên cái ghế trưởng phòng đấy...cơ mà chính anh rũ bỏ tôi trước. 

- Không thể nào....

- Nếu không tin anh có thể kéo cô vợ của mình lại để hỏi xem tôi là ai nhé.

Vừa nói Thảo vừa bước đến trước mặt Vân, cô vợ của Huy. Quả thật lúc đó ngay lập tức Huy thấy vợ mình cúi chào bạn gái cũ một cách trịnh trọng. Huy sợ hãi quá ngay lập tức tuyên bố hủy hôn rồi bỏ chạy. Và cái lý do mà Huy hủy hôn là vì anh hám lợi cầu xin Thảo được quay lại, vậy nhưng không đời nào Thảo chấp nhận. Cô đã khiến cho Huy bỗng chốc trở thành gã đàn ông tay trắng. Thế mới nói là gieo nhân nào gặt quả ấy thật không sai tý nào...

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Cái gì nặng quá thì vứt đi, điều gì nhọc lòng quá thì cũng bỏ qua. Nắm hoài làm gì thứ làm mình đau, hại mình, hại cả người thương mình, đáng không?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông phản bội đàn ông tệ

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 57 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới