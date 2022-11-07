Từ ngày cưới vợ đột nhiên con trai đổ bệnh rồi ốm liên miên, nghĩ con dâu "hành chồng" nên lén lút theo dõi để rồi sững khi sự thật hé lộ trong một đêm mất ngủ

Tâm sự gia đình 07/11/2022 08:33

Một đêm mất ngủ, bà đi dạo quanh nhà thì bất ngờ nghe thấy giọng con trai ú ớ nói mê. Bà định gõ cửa nhưng bỗng thấy anh con trai mở cửa với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Trước kia con trai của bà cũng là chàng công tử quen khá nhiều cô gái. Làm mẹ bà không biết quá nhiều nhưng cũng biết khá khá về con trai những điều cơ bản nhất của con. Chưa kể, con trai thường xuyên quen cô gái thì chỉ quen được một thời gian ngắn nên bà cũng không quan tâm lắm.

Biết con trai mình cũng chơi bời lêu lổng nhưng dù gì thì con trai cũng có công việc ổn định rồi, đủ trưởng thành nên bà chẳng thể nào quản nổi. Chưa từng thấy con trai đưa bất kì cô gái nào về ra mắt cả nên bà cứ chờ mãi.

Từ ngày cưới vợ đột nhiên con trai đổ bệnh rồi ốm liên miên, nghĩ con dâu 'hành chồng' nên lén lút theo dõi để rồi sững khi sự thật hé lộ trong một đêm mất ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng thật bất ngờ đùng 1 cái con trai dẫn theo 1 cô gái về giới thiệu là bạn gái và đòi cưới. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bản thân bà chẳng thể nào tiếp nhận kịp. Đưa cô gái đó về cũng ngoan ngoãn, con nhà gia giáo. Nhưng chẳng hiểu sao bà lại có chút gì đó không ưng con dâu mà khó để nói thành lời.

Từ ngày con trai cưới vợ về thì đột nhiên cậu quý tử của bà đổ bệnh rồi ốm liên miên. Vốn đã không ưa thích gì con dâu từ trước mẹ chồng liền nghĩ rằng do con dâu không chăm sóc tốt cho chồng nên lập tức theo dõi nhất cử nhất động của nàng dâu mới.

Một đêm mất ngủ, bà đi dạo quanh nhà thì bất ngờ nghe thấy giọng con trai ú ớ nói mê. Bà định gõ cửa nhưng bỗng thấy anh con trai mở cửa với khuôn mặt đẫm nước mắt.

- Chuyện này là thế nào hả con? – mẹ hoảng hốt hỏi con trai, con trai mặt nước mắt ròng rã mới ngước lên nhìn.

Lúc này mẹ mới đến cạnh con để hỏi cho rõ ngọn ngành thì sốc nặng khi con thừa nhận: 

- Trước kia con từng quen với 1 cô gái nhưng lúc chia tay con không biết cô ấy có bầu.

Từ ngày cưới vợ đột nhiên con trai đổ bệnh rồi ốm liên miên, nghĩ con dâu 'hành chồng' nên lén lút theo dõi để rồi sững khi sự thật hé lộ trong một đêm mất ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Tại sao con lại bỏ người ta?

- Vì con chỉ yêu vậy thôi chứ không có ý định lấy về làm vợ, thật sự con không biết mọi chuyện, con không biết cô ấy đã có thai.

- Tìm đến cô gái nọ mà xin lỗi đi. Vợ anh tiến tới:

- Tôi không ngờ anh lại tồi tệ đến như vậy, coi như tôi cưới nhầm chồng lần này.

Kèm thêm cho con trai bà 1 cái bạt tai kêu thành tiếng bốp rồi bỏ ra khỏi nhà. Thật ra bà không biết mọi chuyện ra sao, càng không biết liệu rằng sau lần này thì con trai mình sẽ thế nào.

Chỉ biết rằng chắc chắn con trai phải tìm đến cô gái cũ để nói lời xin lỗi và bù đắp cho cô ấy những tháng ngày đã qua. Rồi mọi gia đình bà sẽ lại êm ấm như trước kia.

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Chân anh vẫn đau nhưng trái tim anh còn đau hơn thế gấp vạn lần khi hay tin vợ mình phản bội. Anh phải làm thế nào để giữ lại gia đình này. Hay chăng anh sẽ bỏ đi cho vợ bên tình mới.

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