Trên đời sao tránh khỏi ong bướm dập dìu, để giữ vững lòng mình bạn nhất định phải nhớ kỹ 3 điều này để kẻ thứ 3 không có cơ hội

Tâm sự gia đình 12/01/2022 09:27

Con người sinh ra luôn phải có tình cảm nên chuyện rung động hoặc có tình cảm lệch lạc trong một thời điểm là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, khi đã phải có trách nhiệm với một mối quan hệ hiện tại, đặc biệt là hôn nhân thì bạn cần biết cách kiềm chế chính mình.

Con người vốn sinh ra khó tránh khỏi những rung động bình thường, kể cả là nam hay nữ đã kết hôn thì đôi khi vẫn có những suy nghĩ hay hành động trái với luân thường đạo lý. Thế nhưng có người biết dừng đúng lúc thì điều này không chỉ giữ gìn được hôn nhân mà còn giữ được thanh danh nhưng một số khác lại không. Có những người cứ như thế điếc không sợ súng, tạo nên sóng gió khiến gia đình tan nát.

Trên đời sao tránh khỏi ong bướm dập dìu, để giữ vững lòng mình bạn nhất định phải nhớ kỹ 3 điều này để kẻ thứ 3 không có cơ hội - Ảnh 1

Trên thực tế, giữa nam và nữ nhất là trong một vài hoàn cảnh đặc biệt rất dễ xảy ra những chuyện mà bản thân bạn cũng không hề tính toán trước. Có khi cũng chỉ vì một chút cảm giác rung động nhất thời tạo nên sai lầm nhưng dù cho thế nào thì chuyện cũng xảy ra và chẳng có chỗ để hối hận mà điều bạn nên làm là cứu vãn sai lầm.

Nếu như không muốn tiếp tục đi sai đường khiến bản thân không cách nào quay trở lại, muốn quay trở lại như bình thường thì cần phải nhớ kỹ những điều này.

Ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra

Thế giới này là do nam nữ tạo thành, chính là sự hấp dẫn lẫn nhau giữa nam và nữa mới khiến con người cảm nhận được vẻ đẹp của nhau. Bởi vậy nên trên đời mới có nhiều câu chuyện cảm động, đẹp đẽ nhưng tất nhiên cũng không thiếu những oán thù không dứt. Việc ở bên người khác phải phát sinh tình cảm ngoài người yêu, vợ chồng thì đều vi phạm đạo đức và không thể khiến người khác chấp nhận hay hiểu cho mình.

Trên đời sao tránh khỏi ong bướm dập dìu, để giữ vững lòng mình bạn nhất định phải nhớ kỹ 3 điều này để kẻ thứ 3 không có cơ hội - Ảnh 2

Bởi vậy dù cho rung động thế nào vẫn phải kiềm chế chính mình, nhưng nếu như một khi không thể tự mình kiềm chế, trong khi đó còn phải tiếp xúc cùng người mình không nên nảy sinh tình cảm nữa thì đúng là có chút phiền phức. Các hữu hiệu nhất chính là giả câm giả điếc, chỉ cần làm tốt chuyện này thì liền sẽ khiến cho người khác không cảm giác được cả hai người có quan hệ thân mật hay có gì mờ ám. Bảo vệ bản thân trước miệng người đời tốt hơn hết, rất nhiều chuyện mặc dù nói giấy không gói được lửa nhưng nếu biết sai liền sửa thì không thể khiến chuyện đi quá xa.

Thể hiện thái độ của bạn với đối phương

Trong một mối quan hệ không chính thức, chắc chắn sẽ có một người chấp niệm không buông. Đối mặt với sự dây dưa của đối phương, bạn nhất định phải cho thấy lập trường và thái độ của chính mình, không thể để bản thân mắc sai lầm, hậu quả có nó là chẳng tốt đẹp gì. Bạn nên khẳng định rõ ràng cho đối phương biết mọi thứ đã kết thúc rồi, mối quan hệ này không có tương lai, cắt đứt sự nhung nhớ của đối phương. Đây là phương thức tốt nhất, hiệu quả nhất.

Trên đời sao tránh khỏi ong bướm dập dìu, để giữ vững lòng mình bạn nhất định phải nhớ kỹ 3 điều này để kẻ thứ 3 không có cơ hội - Ảnh 3

Luôn duy trì một khoảng cách thích hợp

Loại tình cảm rung động dù là nhỏ thôi một khi phát sinh dù là không lâu thì cũng không dễ dàng mà kết thúc triệt để bởi vì ai cũng phải thừa nhận rằng việc ngoại tình, phản bội có sức hấp dẫn rất mạnh. Vậy nên bạn cần phải giữ khoảng cách với đối phương, tránh mọi cơ hội tiếp xúc, lời nói phải cứng rắn, dứt khoát mới có thể khiến chính mình và người khác không có thêm hi vọng. Đặc biệt phải tránh việc chỉ có hai người đơn độc với nhau bởi giữa hai người khác giới phát sinh chuyện như vậy đều là cấm kị.

Trên đời sao tránh khỏi ong bướm dập dìu, để giữ vững lòng mình bạn nhất định phải nhớ kỹ 3 điều này để kẻ thứ 3 không có cơ hội - Ảnh 4

Nói chung, những chuyện như ngoại tình, phản bội tốt nhất đừng nên phát sinh bởi cho dù vì lý do gì, hoàn cảnh nào thì cũng sẽ gây tổn thương đến người khác. Bạn cần phải biết tự kiềm chế chính mình, kiểm soát cảm xúc của mình, chủ động dừng lại ở những mối quan hệ không rõ ràng, xem cái gì là nặng cái gì là nhẹ để tự cân nhắc trong lòng trước những rung động nhất thời không để sai lầm đi quá xa.

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