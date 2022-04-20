Người viết bài viết này là một sinh viên đại học tên A, anh A thông minh đến mức đậu vào được trường đại học K danh tiếng.

Gần đây, trên các trang cộng đồng trực tuyến khác nhau đã đăng tải bài viết với tiêu đề gây sốc: 'Này, dù có quan hệ với em gái khác mẹ của mình thì cũng không phải là loạn luân đúng không?'

Trong khi dạy kèm, hai người đã nhanh chóng thân thiết với nhau và trong lúc tâm sự anh A biết được mẹ ruột của cô em gái B là một doanh nhân.

Hai năm trước, mẹ anh A tái hôn và anh có thêm một người cha dượng và một cô em gái. Em gái nhỏ hơn anh A 3 tuổi. Vào thời điểm đó, anh A là một sinh viên năm 3, anh đã dạy kèm cho cô em gái B năm 1 mới đậu đại học của mình.

Khi nghe nói cô em gái B bị tổn thương nặng nề trong quá trình ly hôn của cha mẹ, anh A rất đau lòng cho cô em gái của mình, vì vậy mỗi ngày anh A đều trang điểm và cho người em gái B mặc váy mỗi ngày.

Vấn đề đã bắt đầu xảy ra từ sau lúc đó. Anh A thú nhận: "Tôi không bao giờ nghĩ B là em ruột trong gia đình, mà chỉ là người em gái nhỏ tuổi hơn mà thôi".

Một thời gian sau, khi cả nhà về quê chơi và chỉ còn lại anh A và cô em gái B ở nhà nhà. Bầu không khí kỳ lạ đã bao trùm hai người, và lúc này anh A mới phát giác ra là cô B cũng là một người phụ nữ thực thụ.

Ảnh minh họa

Anh A hợp lý hóa bản thân bằng cách nói: "Tôi với em gái không phải là anh em cùng cha cùng mẹ nên hoàn toàn không có vấn đề gì, cha dượng với mẹ tôi chỉ kết hôn với nhau mà thôi.” Anh A nói thêm: “Tôi với em ấy không phải anh em ruột cùng chung dòng máu cho nên dù có con thì cũng không thành vấn đề".

Nhiều cư dân mạng lo lắng cho hai người, vì kết thúc bài viết ám chỉ rằng hai người họ sẽ tiếp tục mối quan hệ này.

Nói một cách nghiêm túc thì đúng là hai người không cùng chung dòng máu, nhưng mọi người đều khuyên chân thành là không nên duy trì mối quan hệ nguy hiểm này vì hai người đang vướng vào mối quan hệ gia đình.