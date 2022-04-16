Đi công tác về, tôi tái mặt khi nghe được bí mật gây sốc từ con gái mình

Tâm sự gia đình 16/04/2022 17:03

Câu chuyện là về một người đàn ông trở về nhà sau chuyến công tác dài, đã nghe được chuyện bí mật từ chính con gái của mình khiến anh tái mặt.

Đi công tác về, tôi tái mặt khi nghe được bí mật gây sốc từ con gái mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Người đàn ông A đã trở về nhà sau một chuyến công tác dài ngày, anh đã tắm rửa cho con gái nhỏ của mình và dành thời gian để chơi với con.

Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc chẳng kéo dài lâu. Trong khi anh A đang vui vẻ lắng nghe con gái đang kể những câu chuyện lặt vặt, sắc mặt anh A từ từ trở nên tái nhợt.

Cụ thể là vào ngày 16 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến 'TEEPR' đã đăng tải về câu chuyện của anh A, gần đây anh đã phát hiện ra sự thật rằng vợ mình đang ngoại tình thông qua một một lời nói tình cờ của con gái.

Đi công tác về, tôi tái mặt khi nghe được bí mật gây sốc từ con gái mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo phương tiện truyền thông, anh A sinh sống ở Trung Quốc cùng người vợ yêu dấu và đứa con gái 4 tuổi.

Anh A rất bận rộn với công việc ở công ty và thường xuyên phải đi công tác nên anh ấy rất hay vắng nhà. Gần đây anh A đã đi công tác ở nước ngoài vài ngày và đã trở về nhà.

Người vợ của anh A nói rằng cô ấy mệt mỏi vì việc chăm sóc con cái và đã hỏi anh A cho cô ấy đi gặp bạn bè được không, và anh A đương nhiên đã rất vui vẻ cho phép người vợ đi và chẳng có bất cứ lo lắng nào.

Sau khi đi công tác về, anh A đã tắm cho con gái và hai ba con dành thời gian để chơi và nói chuyện với nhau sau một thời gian dài anh A vắng nhà, nhưng con gái đột nhiên bắt đầu phàn nàn với vẻ mặt lo lắng.

Đi công tác về, tôi tái mặt khi nghe được bí mật gây sốc từ con gái mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa

"Ba ơi, lần sau khi ba đi công tác, ba có thể nói với mẹ là đừng dẫn ông chú đó đến nữa được không ạ?"

Trong khoảnh khắc đó, đầu anh A xây xẩm như bị ai đánh vào đầu. Con gái tiếp tục thổ lộ: "Khi ba đi vắng, ông chú đó đã đến nhà và lúc đi ngủ thì họ rất là ồn ào luôn đó ba".

Sau khi nghe những lời nói của con gái, anh A vô cùng sốc khi biết vợ mình ngoại tình. Anh luôn tin rằng họ đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với một người vợ xinh đẹp, nhưng mọi thứ chỉ đêu là giả dối.

Anh A cảm thấy bị người vợ phản bội một cách đau đớn và anh quyết định ly hôn, nhưng anh đã đăng lên để chỉ xin lời khuyên rằng anh muốn giải quyết tình hình này một cách hòa nhã vì đứa con của anh đã chứng kiến tất cả.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận rằng: "Tôi nổi cả da gà", "Đứa trẻ phải căng thẳng đến mức nào khi phải chứng kiến việc đó chứ" và "Bạn phải ngay lập tức ly hôn đi, người vợ thật là trơ trẽn và không biết xấu hổ". Một cư dân mạng đã khuyên: anh A "Hãy thu thập bằng chứng rồi hãy ly hôn và giành quyền nuôi con".

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