Tình cờ thấy cô giúp việc thập thò trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm

Tâm sự gia đình 06/08/2021 04:30

Từ ngày thuê người giúp việc, nhà cửa trong nhà tôi ngăn nắp, sạch sẽ hơn. Nhưng đến một ngày tôi thấy cô ấy thập thò, lén lút đi ra từ phòng ngủ của tôi...

Gia đình nhà chồng tôi có hai căn nhà xây cạnh nhau. Cha mẹ chồng tôi ở một căn, gia đình tôi và anh cả ở một căn. Vợ chồng tôi cũng định dọn ra ở riêng, vì vợ chồng anh cả đã có hai đứa con, ở chung cũng chật chội. Nhưng cả tôi và chồng đều bận rộn đi làm, sợ ra riêng lại không ai phụ giúp dọn dẹp nhà cửa.

Mãi đến cuối năm rồi, thấy vợ chồng anh cả lên tiếng khéo léo, chúng tôi mới dọn ra riêng. Khi có nhà riêng, đúng là chúng tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng vì cả hai đều làm việc bận rộn nên thống nhất quyết định thuê người giúp việc ở cùng luôn để tiện lau dọn nhà cửa. Trung tâm giới thiệu cho chúng tôi một người phụ nữ tuổi trung niên, làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

Tình cờ thấy cô giúp việc thập thò trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm - Ảnh 1
Trung tâm giới thiệu cho chúng tôi một người phụ nữ tuổi trung niên, làm việc gọn gàng, sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi vốn khó tin người nên nhiều lần thử cô ấy, giả bộ để vật đắt tiền trong phòng khách hay phòng tắm. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ lấy mà đưa trả lại tôi ngay. Cô ấy dọn dẹp nhà cửa luôn cẩn thận, sạch sẽ. Cô ấy làm cơm cũng vừa miệng vợ chồng tôi. Thấy mình may mắn tìm được người giúp việc ưng ý, tôi nhẹ nhõm thở phào.

Đến một lần bất ngờ về nhà không báo trước, tôi tình cờ thấy người giúp việc đi ra từ phòng ngủ của tôi với dáng vẻ thập thò, lén lút. Tôi thấy nghi ngờ nên lắp camera để theo dõi xem có chuyện gì.

Tình cờ thấy cô giúp việc thập thò trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm - Ảnh 2
Đến một lần bất ngờ về nhà không báo trước, tôi tình cờ thấy người giúp việc đi ra từ phòng ngủ của tôi với dáng vẻ thập thò, lén lút - Ảnh minh họa: Internet  

Khi mở camera lên tôi choáng váng khi thấy những hành động của cô giúp việc trong phòng mình. Cô ấy vô tư mở tủ quần áo của tôi ra, thử lên người hết cái này đến cái khác. Sau đó, cô ấy soi gương chụp hình lại ngắm nghía. Không chỉ vậy, cô giúp việc còn vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm của tôi, dùng mỹ phẩm của tôi bôi trét lên mặt, môi.

Tôi chỉ biết than trời vì hành động của cô ta. Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô giúp việc đến mức để cô ấy tự tiện thử đồ đạc của mình. Chỉ cần vợ chồng tôi ra ngoài, cô giúp việc sẽ vào phòng của chúng tôi lục lọi như thế. Váy áo của tôi rất nhiều, đồ trang điểm cũng thế, nên tôi thường không để ý. Tôi thật không ngờ…

Tình cờ thấy cô giúp việc thập thò trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm - Ảnh 3
Hơn nữa, biết đâu cô ấy còn làm những việc tệ hơn sau lưng tôi. Tôi phải làm sao đây? - Ảnh minh họa: Internet  

Khi trở về nhà, tôi nói cô giúp việc đem tất cả quần áo của tôi đi giặt. Dù tức giận lắm nhưng tôi không muốn sa thải cô ấy. Vì giờ tìm được người giúp việc giỏi làm, lại không tham lam trộm cắp thì khó lắm. Nhưng tôi cũng không thể để cô ấy cứ tự tiện động chạm vào đồ đạc của mình. Hơn nữa, biết đâu cô ấy còn làm những việc tệ hơn sau lưng tôi. Tôi phải làm sao đây?

Cho bạn thân vay 20 triệu nhưng cô ấy không trả mà đề nghị một chuyện táo bạo khiến tôi choáng váng đến sững người

Cho bạn thân vay 20 triệu nhưng cô ấy không trả mà đề nghị một chuyện táo bạo khiến tôi choáng váng đến sững người

Nếu tôi đồng ý thì cho N địa chỉ chỗ trọ, còn nếu tôi không đồng ý thì coi như mất 20 triệu đó.

Xem thêm
Từ khóa:   người giúp việc dọn dẹp nhà cửa chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 51 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 51 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 20 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 43 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ