Thấy vợ tắm lâu, tôi sốt ruột vào kiểm tra thì thấy vỉ thuốc lạ em uống, biết lý do lập tức bật khóc vì mình đã quá vô tâm

Cũng chính vì thế nên anh mới yêu cô gái nhiệt huyết đó. Sau một khoảng thời gian yêu nhau đủ lâu và thời gian dài bên nhau thì anh và cô về chung một nhà. Gia đình nhỏ ấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống của hiện tại.

Anh với vợ từng là một đôi trai tài gái sắc ở trường. Cả trường biết đến chuyện tình nổi tiếng của anh và vợ chỉ vì vợ và anh cùng tham gia các hoạt động của trường rất sôi nổi. Sự nhiệt tình của anh và vợ khiến cho cả hai luôn thu hút đối phương.

Cuộc sống hạnh phúc ấy kéo dài gần 8 năm, anh với cô có 1 cậu con trai đã lớn. Có ý định sinh tiếp con nhưng cô vẫn hơi sợ lần sinh đầu khá vất vả của mình. Cố gắng mãi mà anh với vợ cũng ít khi gần gũi hơn trước khá nhiều.

Gần 1 năm sau cô mang bầu, anh bế cô lên rồi chạy vòng khoe khắp nơi, anh gọi điện cho bố mẹ nhà nội, nhà ngoại rồi ăn mừng. Cũng vì lẽ đó mà anh với cô trở thành một đôi ngọt ngào được biết bao nhiêu người mừng hạnh phúc.

Vợ thì có vẻ lãnh cảm hơn trong khi anh là đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất. Anh vẫn muốn gần gũi vợ và âu yếm vợ. Nhiều lần bị vợ từ chối đâm ra anh cũng chán nản. Cả tháng sau đó anh không thèm đòi hỏi ở vợ lấy 1 lần.

Thế rồi đột ngột thời gian trở lại đây anh thấy vợ hào hứng với chuyện chăn gối lắm. Anh nghĩ cũng mừng vì chỉ có mình hào hứng thì làm sao có thể hạnh phúc được. May sao mà giờ vợ cũng có hứng thú với việc đó nên anh thấy hài lòng lắm. Vợ nhiều lần chủ động càng khiến anh thấy kích thích hơn.

Cái cảm giác được mời mọc rồi được vợ chiều chuộng ùa về khiến anh hạnh phúc vô cùng. Anh cứ thế sung sướng hưởng thụ mà không hề hay biết đằng sau đó vợ mình đã khổ sở đến thế nào trước khi có được cho anh những điều đó.

Vợ anh thích tắm lâu, anh biết điều đó vì với vợ thời gian tắm chính là quãng thời gian thư giãn nhất của cô ấy.

Hôm đó anh đi làm về sớm hơn, thấy vợ tắm lâu anh vào kiểm tra thì giật bắn khi thấy vợ cầm vỉ thuốc nhỏ uống lấy 1 viên. Anh đang mơ hồ cho rằng đó là thuốc tránh thai vì vợ sợ có em bé thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tắm ra mặt đỏ bừng nhìn anh ngại ngùng. Anh thủ thỉ đợi anh đi tắm rồi vợ chồng mình cùng nhau ăn cơm. Vợ anh gật đầu đồng ý, vào phòng tắm cầm vỉ thuốc vợ giấu trong khe của sổ thoáng anh sốc đến vô cùng khi phát hiện đó chính là thuốc kích thích về chuyện gần gũi, ân ái. Bước ra ngoài mắt anh đỏ hoe nhìn vợ:

- Có phải em uống thuốc này không?

- Sao anh lại thấy nó, em không có.

- Đừng giấu anh, anh nhìn thấy rồi. – cô chạy đến ôm chặt anh òa khóc:

- Em sợ lắm, ai cũng nói em không gần gũi chồng là chồng bỏ đi có bồ ngay. Giờ anh mà bỏ em thì mẹ con em biết làm thế nào.

- Sao ngốc thế, cứ đi nghe người ngoài làm gì.

Ôm lấy cô vợ đang khóc nức nở anh mới nhận ra bao lâu nay mình đã vô tâm như thế với vợ mình. Chỉ vì muốn giữ chồng mà vợ phải uống thứ kinh khủng ấy. Bài học lớn dành cho bất kì người đàn ông nào. Hãy biết trân trọng người phụ nữ của mình hơn đừng bao giờ để cô ấy phải chịu tổn thương và chịu đựng sự vô tâm của mình.