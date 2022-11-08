Đêm tân hôn anh chồng công tử kéo mẹ vào phòng vì 'không có mẹ anh không ngủ được' khiến vợ choáng ngất làm luôn hành động này

Tâm sự gia đình 08/11/2022 17:00

- Không có mẹ anh không ngủ được, từ nhỏ đến giờ như thế nó quen rồi. Mẹ nằm bên cạnh anh, không nằm giữa đâu em đừng lo.

Ngày yêu Tuấn, Thu thừa biết anh là đứa con hiếu thảo, 1 tý mẹ 2 tý mẹ, cái gì anh cũng nói phải hỏi ý kiến mẹ. Nhưng Thu cứ nghĩ đó là 1 đức tính tốt, anh tuy giàu có nhưng lại không ăn chơi đua đòi như những người khác nên cô yên tâm rằng đây sẽ là người đàn ông mình nương tựa cả đời.

Ngờ đâu, đến ngày cưới, con người thật của chồng mới thể hiện hết khiến Thu như sốc ngất vì quá choáng.

Sau khi khách khứa về hết, 2 vợ chồng Tuấn đi vào trong phòng tân hôn. Thu cởi váy ra rồi ôm chầm lấy anh:

- Cuối cùng ngày này cũng đến, anh đã thuộc về em rồi.

Đêm tân hôn anh chồng công tử kéo mẹ vào phòng vì 'không có mẹ anh không ngủ được' khiến vợ choáng ngất làm luôn hành động này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn bế phốc vợ lên giường đặt xuống rồi cũng lột sạch đồ trên người. Anh hôn lên môi vợ cuồng nhiệt rồi nói:

- Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, anh thề đó. Nào, giây phút anh mong chờ tới rồi.

Nói xong, anh lao vào vợ sung sướng khiến cô hét lên.

Nào ngờ đúng lúc đó mẹ chồng đập cửa thình thịch:

- Này, 2 đứa làm gì mà la o ó thế, hàng xóm lại cười cho bây giờ.

Thu ngại quá không dám mở miệng, còn Tuấn thì đáp:

- Dạ, chúng con sẽ nhẹ nhàng.

Ngờ đâu, mẹ anh nói:

- Muộn rồi đấy, thôi đi ngủ đi có làm gì thì mai làm.

Tuấn bỗng cụt hứng ngồi phịch xuống giường:

- Thế thôi vậy, để mai.

Thu ngớ người nhìn chồng:

Đêm tân hôn anh chồng công tử kéo mẹ vào phòng vì 'không có mẹ anh không ngủ được' khiến vợ choáng ngất làm luôn hành động này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ nói thế mà anh cũng làm theo á? Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng anh cũng nghe lịch của mẹ à? Là sao?

Tuấn mỉm cười:

- Thôi, thực ra anh cũng mệt thật, hết hứng rồi. Vợ ngoan ngồi đây nha.

Tưởng anh làm gì, hóa ra Tuấn ra dắt mẹ vào, thấy bà ôm theo chiếc gối, Thu sốc nặng:

- Mẹ..mẹ ôm gối đi đâu đây ạ?

Mẹ Tuấn thản nhiên đáp:

- Thì ngủ chứ đi đâu.

Thu bàng hoàng nhìn chồng để nghe anh giải thích, Tuấn liền gãi đầu:

- Không có mẹ anh không ngủ được, từ nhỏ đến giờ như thế nó quen rồi. Mẹ nằm bên cạnh anh, không nằm giữa đâu em đừng lo.

Thu nghe xong suýt ngất ra sàn:

- Lại có..cả..chuyện thế này sao?

Cô như không tin vào tai mình, Tuấn liền ôm mẹ nói:

- Bình thường mà mẹ nhỉ, 3 chục năm nay con vẫn ngủ với mẹ, giờ không có mẹ làm sao con sống nổi.

Mẹ anh liền nựng má con trai:

- Cha bố anh.

Thu ngồi đó mà muốn buồn nôn, thấy mẹ Tuấn lên giường nằm ngủ, Thu trố mắt nhìn, Tuấn kéo cô xuống nhưng cô giật tay ra:

- Anh đi mà ngủ, tôi không thể ngủ kiểu này được. Làm gì có chuyện vớ vẩn hài hước thế này chứ, thật không tin nổi.

Tuấn bực mình đứng lên:

- Em điên à? Có gì đâu mà, mẹ chứ có phải người lạ đâu.

Mẹ Tuấn cũng chêm vào:

- Con yêu nó mà chả hiểu gì về nó hết, đúng là..phải học nhiều con ạ.

Thu liền nổi giận vào xếp ngay quần áo rồi tuyên bố:

- Tôi không thể sống được kiểu này, tôi và anh không hợp nhau, ly hôn đi.

Nghe vậy Tuấn sốc nặng, vừa cưới xong lai ly hôn, nhưng anh vẫn nhất quyết không cho rằng việc ngủ cùng mẹ là có gì sai trái. Thu phải làm gì bây giờ? Cô không thể tin được ông chồng 30 tuổi của mình lại là 1 đứa trẻ lúc nào cũng cần có mẹ thế này.

Thương cô gái câm mồ côi, anh xe ôm đưa về làm vợ, sau khi sinh con đầu lòng cô mới thốt ra câu này khiến ai cũng rùng mình

Thương cô gái câm mồ côi, anh xe ôm đưa về làm vợ, sau khi sinh con đầu lòng cô mới thốt ra câu này khiến ai cũng rùng mình

Sau 9 tháng bụng mang dạ chửa thì Tâm sinh cho Phong một bé trai kháu khỉnh. Và rồi trong giây phút đó thì Phong choáng váng khi nghe cô vợ câm mình thốt lên...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 56 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân