Thấy cô bồ với chồng đang hú hí trên ô tô nhưng cô vợ không thèm nói gì mà chỉ đưa thứ này khiến cả hai sợ 'mất mật' rối rít xin tha

Tâm sự gia đình 08/11/2022 15:04

Anh cùng cô bồ đang hôn hít nhau say đắm trên ô tô mà không hề hay biết vợ mình đang đứng ngoài và chứng kiến toàn bộ mọi việc xảy ra. Chứng kiến cảnh đó nhưng chị lại chẳng thèm đánh ghen.

Chẳng có ai muốn gia đình mình tan nát chỉ vì có người phụ nữ khác xen vào. Chuyện ngoại tình có lẽ đã không phải là mới. Có quá nhiều người ngoại tình khiến cho chị thầm hi vọng rằng gia đình mình sẽ không đổ vỡ vậy mà vẫn tan tành mây khói sau bao nhiêu năm cố gắng chỉ vì một trong hai người phản bội.

Chị chẳng muốn tin chuyện chồng mình ngoại tình. Một người phụ nữ đầy quyền lực như chị thì sợ gì chứ. Nhưng chị cũng đau lòng vô cùng khi biết chồng ngoại tình. Biết chuyện anh ngoại tình đã từ trước. Chỉ là chị không thể ngờ được rằng anh lại thoải mái công khai chuyện mình ngoại tình đến vậy.

Thấy cô bồ với chồng đang hú hí trên ô tô nhưng cô vợ không thèm nói gì mà chỉ đưa thứ này khiến cả hai sợ 'mất mật' rối rít xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh cùng cô bồ đang hôn hít nhau say đắm trên ô tô mà không hề hay biết vợ mình đang đứng ngoài và chứng kiến toàn bộ mọi việc xảy ra. Chứng kiến cảnh đó nhưng chị lại chẳng thèm đánh ghen. Chị nhìn hai con người phản bội đó bằng ánh mắt vô cùng kinh bỉ rồi đưa gõ cửa trong khi anh hoảng hốt:

- Em à, em ở đây khi nào vậy? – chị cười khẩy:

- Em ở đây từ khi hai người bắt đầu rồi. Em đưa cho anh hộp này có làm gì thì nhớ mà dùng đừng có lây bệnh khổ thân cả hai.

- Em ơi, không phải đâu.

- Thôi hai người cứ vui vẻ đi nhé, ngày mai đến công ty nhận quyết định sa thải từ tôi.

- Chị ơi, em xin chị đừng làm thế. Chị mà đuổi việc em sống làm sao?

- Vậy cô cướp chồng người thì cô cũng phải biết lường trước đến ngày này chứ nhỉ?

- Chị ơi tha cho em đi chị ơi, em xin chị. Cùng là phụ nữ xin hãy bỏ qua cho em.

- Tôi hỏi cô, thế cùng là phụ nữ sao cô không yêu thương tôi, không nghĩ cho tôi mà còn đi giành giật lấy người đàn ông này về làm của chung làm gì? Giờ tôi nhường lại anh ta cho cô rồi đấy, tùy ý mà sử dụng.

- Em ơi, anh xin em. Anh sai rồi cho anh cơ hội sửa sai chứ giờ em làm thế này anh thật sự không biết phải làm thế nào?

- Anh tự lo cho mình đi, tôi bận rồi.

Chị bỏ đi để hai kẻ phản bội khóc ròng. Cũng đúng thôi, chị thật sự xứng đáng mà chẳng nhẽ chị lại còn phải bỏ qua và tha thứ sao?

Có lẽ con người ta chẳng mấy ai đủ cao thượng đến vậy. Trước kia chị cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ bỏ qua cho anh rồi yêu thương anh mặn nồng. Nhưng thật không thể nào tin được rằng anh lại nhanh quên những gì đã cùng chị gắn bó.

Thấy cô bồ với chồng đang hú hí trên ô tô nhưng cô vợ không thèm nói gì mà chỉ đưa thứ này khiến cả hai sợ 'mất mật' rối rít xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là con gái của chủ tịch chị thừa quyền đuổi anh. Anh đã quên cả việc rằng chính chị là người đã cho anh cơ hội hôm nay. Vậy mà anh đã không biết trân trọng thì chỉ còn cách bỏ đi mà thôi. Người đàn ông như anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Còn cô bồ của anh cũng vậy, bài học xứng đáng dành cho cô ta để cô ta không bao giờ còn dám đi cặp kè với người đàn ông đã có gia đình nữa. Một công việc mới hi vọng cô ta sẽ hiểu biết hơn và nhận ra lỗi lầm của mình.

Bất cứ một việc gì khi phạm phải sai lầm đều có giá của nó. Cũng vì vậy nên việc phải trả giá của cô bồ và anh chồng phản bội sẽ là bài học cho tất cả những người đàn ông đã và đang ngoại tình, những cô gái có ý định trở thành người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác.

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