Cậy mình học hết thạc sĩ đến đòi nhường chồng với cô vợ quê của nhân tình, ai ngờ gặp cô vợ đáp trả vô cùng "cứng" khiến ả tẽn tò

Vậy mà ở đời vẫn có những người con gái cố tình tới tiến định cướp anh khỏi chị. Chị chẳng biết anh có thích người ta không, có coi trọng người phụ nữ đến sau hay không. Nhưng ở thời điểm của hiện tại thì anh chính là chồng chị, là người đàn ông mà chị yêu thương và là bố của các con chị. Chẳng lý gì chị cố gắng cùng anh xây dựng nên cái gia đình hạnh phúc này bằng đó lâu lại để cho người khác hưởng.

Hạnh phúc gia đình bất cứ ai đã kết hôn đều mong và hi vọng gia đình mình luôn êm ấm. Cũng vì thế nên khi nào cũng vậy, anh rất thương yêu vợ con mình và chị càng tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ ngoại tình.

Chị gặp cảnh đánh ghen ngược rất kì quái. Còn cô thì tự tin rằng mình vừa trẻ, vừa xinh đẹp lại còn là Thạc sĩ chẳng lẽ lại không hơn 1 cô gái bán hàng rong ngoài chợ của người đàn ông ấy. Người ta cũng không thể nào hiểu nổi rằng cô gái như cô mang niềm tin, động lực ở đâu để đi đòi người phụ nữ ấy nhường chồng cho mình.

Hôm đó, cô bồ của anh đến nơi thấy người vợ quê của nhân tình mình đang bán hàng vất vả liền tiến tới rồi nói:

- Chị là vợ của anh Tuấn à?

- Em quen với anh Tuấn nhà chị sao?

- Tất nhiên em quen rồi, anh ấy còn đang là người yêu của em cơ mà.

- Em nói vậy là ý gì?

- Chắc chị không biết anh ấy quen em nhỉ? Khổ thân anh Tuấn lịch lãm, thành đạt như vậy mà lấy phải cô vợ quê thế này.

- Chị nhà quê nhưng chị cũng không thấy xấu hổ gì cả, chị tự hào về mình lắm.

- Em đến đây là muốn chị nhường anh Tuấn lại cho em. Chị bán hàng rong như thế sao có thể xứng với anh Tuấn được. Em học hết Thạc sĩ và đang đi làm ở 1 công ty lớn như thế mới xứng đáng với anh ý.

- Cảm ơn em đã nhắc nhở, nhưng chuyện gia đình chị có lẽ em không nên quan tâm. Còn chuyện nhường chồng thì em đừng nghĩ đến nữa.

- Chị nói vậy là ý gì?

- Chị thất vọng khi em nói em học hết Thạc sĩ đấy. Một người con gái có học thức như em sao lại đi cướp chồng người khác? Đi làm con giáp thứ 13 làm chi cho mệt?

- Chị, chị nói thế là ý gì?

- Em chưa nghe rõ sao? Để chị nói lại cho em nè. Đã là phụ nữ xinh đẹp có học thức như em thì hãy kiếm lấy người đàn ông nào đó tử tế, chưa gia đình mà nương tựa chứ đừng có quen rồi cặp với người có vợ làm gì cho mệt thân.

- Chị... nhưng anh Tuấn yêu tôi.

- Em có thể hỏi lại anh ấy giữa chị và em anh ấy chọn ai. Đừng tự tin như vậy, bởi đàn ông đủ trưởng thành chín chắn như anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình mình đã xây dựng hạnh phúc cả chục năm qua để đi theo một người phụ nữ khác đâu.

Ảnh minh họa: Internet

- Chị, chị cứ chờ xem.

Cô bồ của anh đi mất, chị đứng lại mạnh mẽ cố gắng gượng để không rơi nước mắt khi hay tin anh phản bội lại chính là từ nhân tình của anh. Nhưng từ sau lần đó thì cô bồ cũng không còn tìm đến chị nữa, anh cũng đã quay trở về bên gia đình như xưa. Có lẽ chị đã thành công ở 1 bước nào đó để kéo anh trở về với gia đình, khiến cho cô nhân tình hiểu rằng người đến sau xen vào gia đình người khác không bao giờ là người phụ nữ có lợi.