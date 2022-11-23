Thấy em trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi chưa kịp chào hỏi thì sững người khi biết danh tính cô gái

Tâm sự gia đình 23/11/2022 09:17

Trong ngày họp mặt gia đình, người con trai đã nghe thấy một sự thật gây sốc từ cha mình.

Thấy em trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi chưa kịp chào hỏi thì sững người khi biết danh tính cô gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người con trai bày tỏ: “Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra với tôi".

Anh A là một nhân viên văn phòng, đã đến sum họp gia đình nhân ngày sinh nhật cha.

Nhân cuộc sum họp này, anh A sẽ lần đầu tiên được diện kiến bạn gái sẽ kết hôn với em trai mình, nên chủ đề của cuộc trò chuyện đương nhiên chuyển sang bạn gái của người em trai.

Trong lúc nói chuyện, anh A nghe thấy tên của cô gái đó và một dự cảm không lành xẹt ngang qua đầu anh. Bởi vì tên của cô ấy giống hệt với tên của một người bạn gái cũ của anh A.

Thấy em trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi chưa kịp chào hỏi thì sững người khi biết danh tính cô gái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù anh A cho rằng điều đó thật là vô lý nhưng anh A vẫn bắt đầu đề phòng và điều tra một cách nghiêm túc về bạn gái của em trai mình.

Kết quả là anh A phải chứng kiến ​​một sự thật gây sốc rằng bạn gái hiện tại của em trai mình là bạn gái cũ của mình. Điều gây sốc hơn nữa là cả người em trai và cô gái đó đều biết chuyện này, nhưng họ vẫn giữ bí mật và tiếp tục hẹn hò. Thậm chí là họ đã đi gặp tất cả mọi người gia đình ngoại trừ anh A ra.

Từ bạn gái cũ lại trở thành em dâu, điều này khiến cho tâm trí anh A rối bời, hỗn loạn.

Thấy em trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi chưa kịp chào hỏi thì sững người khi biết danh tính cô gái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu đề bài viết của anh A là: “Bạn gái cũ sẽ là người sẽ là người kết hôn với em trai tôi”. Và anh A đã nhờ cộng đồng mạng cho mình lời khuyên trong việc này.

Anh A nói thêm: “Vợ tôi hôm nay cũng tham gia buổi họp mặt gia đình, tôi phải làm sao bây giờ?”.

Trước câu chuyện anh A đăng tải trên một trang cộng đồng mạng, cư dân mạng đã để lại những bình luận như: "Chuyện này không có thật", "Cả hai người kia đều mất trí hết rồi hả", "Coi như cả đời này sẽ phải chôn chặt chuyện này trong lòng."

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại đặt ra nghi vấn nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện này, vì câu chuyện này rất khó tin.

Theo Insight

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