Bởi lẽ vì thế mà lúc nào anh cũng cố gắng học tập, cố gắng làm việc thêm thu nhập để gửi về gia đình và chi tiêu cho bản thân ở thành phố đắt đỏ này. Thấy người nghèo khó anh cũng cố gắng giúp đỡ họ trong khả năng của mình.

Trước giờ anh vốn sống trong gia đình ở quê. Tuy nhà không nghèo nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ sống nên anh hiểu được cái cảnh khó khăn của người nghèo. Dù nhà nghèo nhưng từ nhỏ anh luôn được bố mẹ dạy dỗ không bao giờ được ăn trộm cho dù là bất cứ thứ gì. Nếu là nhỏ đủ tiền thì hãy mua nó, còn lớn hơn thì hãy dành dụm đến khi nào để mua nó chứ tuyệt đối không được phép làm việc trái lương tâm đó.

Anh không tự khen bản thân mình, anh chỉ cho rằng mỗi người chỉ được sinh ra một lần hãy cố gắng sống thật hạnh phúc với cuộc sống đó của mình. Con người ta không được quyền lựa chọn bố mẹ, không được chọn gia đình nhưng chúng ta có thể chọn hạnh phúc bằng cách thỏa mãn với những gì mình có.

Sự cố gắng của anh cũng có được thành quả khi anh có được cho mình một công việc với thu nhập khá cao. Câu chuyện mà anh định kể không hề liên quan đến anh. Nó nói về một đứa trẻ ăn trộm. Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi anh đang đi trên đường đi làm thì bất ngờ anh thấy thằng bé nhỏ người, da ngăm ngăm đen ấy đi ăn trộm chiếc bánh gato nhỏ ở 1 cửa hàng.

Nếu theo bình thường có lẽ anh đã chạy đến túm cổ thằng bé lại. Không hiểu sao lần này anh có cảm giác gì đó. Anh đã lén lút đi theo sau thằng bé cũng chỉ với ý định lôi về công an để dạy dỗ lại đứa trẻ ấy.

Thế nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng anh nhìn thấy khiến anh òa khóc nức nở. Đó là hình ảnh 1 cậu bé đang cho em của mình ăn từng miếng ăn nhỏ. Cậu bé ở căn nhà rách nát, cũng không thể gọi nó là căn nhà được, đó chỉ là một cái túp lều nhỏ đã xô lệch. Nhìn cảnh tượng đó bất cứ ai cũng sẽ phải rơi nước mắt như anh. Đứng đằng xa anh còn nghe rõ cậu bé nói với em mình:

- Em ăn đi, ăn đi thì mới khỏi ốm được chứ. Em phải mạnh khỏe ở với anh, giờ anh em mình chỉ có nhau thôi, nương tựa nhau em mà làm sao anh không thể sống 1 mình được. – thằng bé quệt vội nước mắt rồi lại bón cho em ăn. Anh bước ra nhìn thằng bé, thấy vậy thằng bé cất vội chiếc bánh vừa mới trộm được về phía sau lưng mình. Ánh mắt anh trìu mến hơn, anh nhìn sâu vào mắt thằng bé hỏi:

-Con có muốn kể về câu chuyện của con cho chú nghe không? – cậu bé gật đầu, anh hỏi tiếp:

- Bố mẹ hai anh em đâu cả rồi?

- Bố mẹ con mất vì tai nạn rồi ạ. Nhà con nghèo lắm, bố mẹ con mất còn không có quan tài chôn. – thấy cậu bé khóc, anh cũng khóc .

Ôm lấy cậu bé nhỏ, anh đưa hai đứa về gia đình mình. Dù nghèo, nhưng anh hứa sẽ cố gắng chăm lo cho hai đứa đầy đủ. Bố mẹ anh ở nhà thấy hoàn cảnh hai đứa bé như vậy cũng động lòng thương.

Anh không chắc cuộc sống sau này của họ có khá hơn thời điểm hiện tại hay không. Nhưng anh tin chắc chắn một điều rằng ở đây, ở lại với gia đình anh, gia đình anh và cả anh nữa sẽ cố gắng cho hai đứa bé nghèo ấy một cuộc sống được đủ ăn, đủ mặc và luôn yêu thương hai đứa.

Trên đời này anh không biết luật nhân quả sẽ ra sao. Anh chỉ tin rằng việc mình làm là đúng, chắc chắn là đúng. Sau này, anh chỉ hi vọng hai đứa trẻ sống hạnh phúc và luôn bình yên.