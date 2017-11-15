Thấy bạn trai đi xe hơi 10 tỷ, nghĩ anh đại gia liền úp sọt đưa lên giường, ngờ đâu xong 4 hiệp thì ngã ngửa khi thứ đó rơi ra

Tâm sự gia đình 15/11/2017 08:35

Thời bây giờ, ai cũng nói con gái yêu chỉ vì vật chất quả là không sai. Ngoại trừ những cô gái xấu xí ra, những cô nàng có 1 chút nhan sắc liền bất chấp yêu, ngày cả những người đàn ông có vợ con rồi, miễn là giàu có thì họ liền lao vào như thiêu thân.

Nga cũng là 1 cô gái như vậy, cô khá xinh đẹp, và cô luôn tự hào về điều đó. Cô từng nói xinh đẹp cũng là 1 thứ tài năng. Và rõ ràng trong xã hội hiện nay chúng ta không thể phủ nhận được điều đó. Thế nhưng, đường tình duyên của cô vẫn khá lận đận. 

Tháng trước, cô  được 1 anh chàng tán tỉnh sau khi gặp ở quán cà phê:

- Chào em, anh là Lâm, còn em?

Lúc đầu nhìn anh ta xấu xấu bẩn bẩn Nga liền tỏ vẻ khinh bỉ:

- Xin lỗi, tôi không có ý định làm quen với anh.

Anh chàng kia không đáp chỉ để lại tờ giấy rồi nói:

- Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô có suy nghĩ lại thì hãy gọi vào số này nhé.

Nói rồi anh đi thẳng ra phía đối diện đường, Nga nhìn theo anh ta định vứt tờ giấy vào sọt rác thì bỗng thấy anh chàng đi thẳng lên chiếc xe hơi sang nhất bãi đỗ xe. Nga đứng dậy dụi mắt thì thấy anh đã phóng vèo đi. Cô bạn ngồi cùng liền nói:

- Nga ơi, đại gia đó má, má chảnh quá giờ người ta bỏ đi mất rồi.

Nga cười khẩy:

- Không sao, còn số điện thoại mà.

Ngay lập tức, Nga liền nhắn tin cho Lâm rồi tỏ ý muốn hẹn hò. Gặp mặt 3 lần, họ đã trở thành 1 đôi tình nhân thực sự. 1 lần, 2 người đi ăn sinh nhật về, trên đường, bỗng nhiên Nga ôm đầu:

- Anh ơi em choáng quá, cho em vào khách sạn bên kia nghỉ chút đi.

Lâm vội vã dừng xe làm theo lời người yêu.

Nhưng vừa vào đến khách sạn, Lâm đặt người yêu xuống giường định đi lấy nước thì Nga kéo anh lại:

- Thôi không cần đâu, em đỡ rồi.

Nói rồi cô ngồi dậy tụt dây áo hờ hững xuống và nói:

- Em biết anh ngại không dám đòi hỏi vì mới quen, nhưng..chúng ta đã xác định thuộc về nhau rồi thì em nguyện sẽ dâng hiến cả đời này cho anh.

Vừa nói cô vừa ôm cổ Lâm rồi lả lơi hôn lên ngực anh. Lâm không chịu được liền đè lên người Nga:

Thấy bạn trai đi xe hơi 10 tỷ, nghĩ anh đại gia liền úp sọt đưa lên giường, ngờ đâu xong 4 hiệp thì ngã ngửa khi thứ đó rơi ra - Ảnh 1
Anh ơi em choáng quá, cho em vào khách sạn bên kia nghỉ chút đi -  Ảnh Internet

- Em tự nguyện cho anh à?

Nga gật đầu:

- Em tự nguyện mà, chẳng phải chúng ta là người yêu sao? Em không tính toán với anh, anh cũng không được tính toán với em đâu đấy nhá.

Lâm mỉm cười:

- Đương nhiên rồi, anh có bao giờ tiếc với em thứ gì đâu. Sau này nhất định anh sẽ chiều em như bà hoàng luôn.

Nga đưa chân lên kẹp cổ người yêu rồi 2 người lao vào như thiêu thân làm luôn 4 hiệp chưa mệt. Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Lâm reo lên, anh chạy vội ra ban công nghe rồi quay vào với vẻ mặt lo lắng:

- Thôi, giờ anh phải đi đây, công ty có việc gấp, lát em tự bắt xe về nhé.

Trong lúc Nga còn hoang mang thì Lâm vội vàng mặc lại quần áo nhưng bỗng nhiên 1 tờ giấy rơi ra từ túi quần anh. Nga nhanh tay nhặt lên định đưa cho anh nhưng cô sốc ngất khi thấy đó là “giấy cho thuê xe theo giờ”.

Nga choáng nặng:

- Thế này là sao? Chiếc xe kia là anh thuê à? Sao anh nói nhà anh có hẳn 3 cái như vậy?

Biết không thể giấu được nữa, Lâm liền thản nhiên đáp:

- Đúng anh thuê đấy, biết lũ con gái bọn em thích vẻ hào nhoáng bên ngoài nên phải thuê thôi. Nói thật với em, anh chỉ là thằng bồi bàn thôi. Anh ở quê có 1 vợ 3 con rồi. Xin lỗi em nha, nhưng đêm qua tuyệt lắm.

Anh ta nháy mắt 1 cái rồi chạy biến còn Nga thì choáng váng đầu óc chỉ biết hét lên vô vọng. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cái thói ham mê vật chất của cô nên mới tự làm khổ mình như hôm nay.

Trái tim đàn ông…nằm dưới đũng quần, cởi ra là sẽ bay đi!

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Từ khóa:   giả đại gia bị lừa

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