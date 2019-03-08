Tâm sự đàn ông ngoại tình: Khi nhân tình rời xa, tôi mới cay đắng nhận ra sai lầm của mình

Tâm sự gia đình 08/03/2019 11:06

Sống chung với nhân tình, tôi mới bắt đầu nhận ra sự thật về cô ấy. Một người phụ nữ chỉ biết ăn diện, làm đẹp, thích vòi vĩnh tiền bạc mà chẳng thích đụng tay chân vào bất cứ việc gì. Lúc trước, tôi hay dắt cô ấy đi ăn nhà hàng nhưng chẳng lẽ ngày ba bữa đi ăn suốt?

Không như những người đàn ông ngoại tình khác, “ăn vụng” nhưng biết gia đình và vợ con mới là quan trọng, tôi lại đi tin cái gọi là tình yêu đích thực của mối tình ngoài luồng. Bị dục vọng làm cho mờ mắt, tôi đã bỏ rơi người vợ của mình. Cuối cùng, tôi đã mất tất cả và nhận ra lòng dạ của người đàn bà luôn bảo rằng: “Yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời".

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Khi nhân tình rời xa, tôi mới cay đắng nhận ra sai lầm của mình - Ảnh 1
Tôi đã nghĩ nhân tình là tình yêu đích thực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có vợ và đã có hai mặt con với nhau. Vợ tôi là người phụ nữ có nhan sắc không nổi trội, nhiều người còn nhận xét là xấu. Cô ấy là bạn học chung phổ thông với tôi. Trước khi lấy vợ, tôi làm ăn bị thua lỗ nặng. Lúc ấy, tôi gõ cửa từng người thân, họ hàng, bạn bè để vay tiền trả nợ nhưng ai cũng từ chối. Nhưng cô ấy lại tin tưởng, cho tôi vay một số tiền lớn để trang trải. Sóng gió trong sự nghiệp qua đi, tôi cảm kích và lấy cô ấy làm vợ.

Năm tháng qua đi, chúng tôi có một cuộc sống khá yên ấm. Hai đứa con ra đời và giống tôi như đúc. Vợ tôi giỏi giang, giỏi quán xuyến việc nhà, nội trợ nên tôi yên tâm dốc lòng dốc sức cho sự nghiệp của mình. Nhưng thú thật, tôi sống với cô ấy vì trách nhiệm và bổn phận nhiều hơn là tình yêu. Và tôi đã quên hết mọi tình nghĩa vợ chồng để đi ngoại tình.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Khi nhân tình rời xa, tôi mới cay đắng nhận ra sai lầm của mình - Ảnh 2
Vợ chủ động rời xa khi biết tôi phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình của tôi rất đẹp. Cô ấy luôn nũng nịu như con mèo, biết làm tôi vui. Cô ấy làm sống lại trong tôi một thằng đàn ông thích chinh phục, muốn phiêu lưu. Ở bên cô ấy, tôi có những cảm xúc mà khi ở với vợ không có được. Cô ấy luôn nói với tôi hãy bỏ vợ để chúng tôi được sống với nhau. Cô ấy sẽ là người vợ tốt, sẽ nấu những bữa ăn thật ngon cho tôi. Khi đó, tôi bị mờ mắt bởi cái gọi là tình yêu nên chẳng suy nghĩ thiệt hơn. Tôi cố ý để cho vợ tôi thấy mình ngoại tình để vợ chủ động rời xa.

Nhưng sống chung với nhân tình, tôi mới bắt đầu nhận ra sự thật về cô ấy. Một người phụ nữ chỉ biết ăn diện, làm đẹp, thích vòi vĩnh tiền bạc mà chẳng thích đụng tay chân vào bất cứ việc gì. Lúc trước, tôi hay dắt cô ấy đi ăn nhà hàng nhưng chẳng lẽ ngày ba bữa đi ăn suốt? Cô ấy cũng chẳng biết dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. Đống chén mốc meo cũng không thèm rửa.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Khi nhân tình rời xa, tôi mới cay đắng nhận ra sai lầm của mình - Ảnh 3
Nhân tình rời bỏ tôi mà chẳng hề phân vân - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu thấy hối hận về sự lựa chọn của mình. Tôi lên tiếng yêu cầu cô ấy thay đổi thì cô ấy cãi lại, khóc lóc, than vãn. Mâu thuẫn thường xuyên, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Rồi tôi bàng hoàng nhận ra, cô ấy có một người đàn ông khác nữa. Bị tôi vạch trần, cô ta liền dọn quần áo rời đi mà chẳng hề phân vân.

Tôi chua xót cho cái gọi là tình yêu đích thực. Rốt cuộc thì tôi chẳng còn gì nữa cả. Vì sự nông nổi, vì một cuộc chơi mà tôi đã đẩy người vợ dành cả chân tình cho mình ra ngoài đường.

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