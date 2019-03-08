Người thứ ba nên nhớ: Đàn ông dễ ngoại tình nhưng sẽ không đánh đổi

Tâm sự gia đình 08/03/2019 10:55

Đàn ông tham lam, rất dễ rung động, thậm chí họ có thể yêu người thứ ba. Nhưng để họ đánh đổi gia đình thì không. Người vợ ở nhà là điều không thể thiếu trong cuộc đời của họ.

So với phụ nữ, đàn ông khó giữ sự thủy chung, khó một lòng một dạ với phụ nữ. Bởi phụ nữ thường đồng nhất tình dục với tình yêu. Còn đàn ông, họ có thể lên giường với một người phụ nữ xa lạ, dẫu chẳng biết tên tuổi, tính cách. Tình dục với đàn ông đơn thuần chỉ là nhu cầu sinh lí, như chuyện ăn một tô phở, uống một ly nước mát ven đường.

Người thứ ba nên nhớ: Đàn ông dễ ngoại tình nhưng sẽ không đánh đổi - Ảnh 1
Đàn ông tham lam và rất dễ rung động trước những người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đi ngoại tình, rất hiếm người bỏ vợ. Dẫu nhân tình có đẹp hơn, trẻ trung hơn, dịu dàng hơn, tốt tính hơn, thậm chí không đòi hỏi phải cung phụng, không cần vật chất, chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng đàn ông có thể một vài phút giây mù quáng, thèm khát ái ân mà sa ngã nhưng họ sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình để ở bên một người phụ nữ ngoài đường.

Người ta thường nói rằng, đàn ông ngoại tình là dại dột, là nông cạn, là mù quáng, là ngu ngốc. Rằng chỉ vì những xúc cảm tầm thường của thể xác mà chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng. Nhưng thật ra, đàn ông không hề suy nghĩ đơn giản. Họ ngoại tình là có tính toán, có so đo, có cân nhắc. Và cuối cùng, dẫu cuộc ngoại tình có thú vị, có vui vẻ và tốt đẹp bao nhiêu thì họ cũng sẽ chọn quay về với gia đình.

Người thứ ba nên nhớ: Đàn ông dễ ngoại tình nhưng sẽ không đánh đổi - Ảnh 2
Người vợ là điều không thể thiếu được trong cuộc đời người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người khởi sự ngoại tình là đàn ông, lừa dối gia đình là đàn ông. Nhưng rồi, sau bao nhiêu đau khổ, dằn vặt, người vợ rất dễ mềm lòng tha thứ, gạt nước mắt chừa cho chồng một cánh cửa để quay về. Bởi, một khi đã sống chung bao nhiêu năm, đã sinh con đẻ cái thì không dễ gì buông bỏ. Đàn ông ngoại tình tội lỗi lắm, nhưng mặc quần áo vào lại nghiễm nhiên trở thành người tử tế. Họ quay về với vợ, gia đình họ lại trọn vẹn. Vậy người thiệt thòi nhất, cô đơn nhất, tủi thân nhất là ai? Chính là người thứ ba!

Người thứ ba trên đời này cũng rất nhiều dạng. Có người không biết xấu hổ, biết đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn cứ lẳng lơ mồi chài. Nhưng cũng có người khờ dại, tự nghĩ đó là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Họ tin vào tình yêu mà người đàn ông thề thốt. Tin rằng, cuối cùng mình sẽ là người được chọn, được ở bên người đàn ông suốt đời.

Người thứ ba nên nhớ: Đàn ông dễ ngoại tình nhưng sẽ không đánh đổi - Ảnh 3
Phụ nữ khờ dại nhất là tin vào tình yêu của đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tham lam, rất dễ rung động, thậm chí họ có thể yêu người thứ ba. Nhưng để họ đánh đổi gia đình thì không. Người vợ ở nhà là điều không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Người vợ sinh con, nuôi nấng những đứa con của họ. Người vợ vun vén gia đình, chăm sóc cha mẹ, là hậu phương vững chãi cho người đàn ông bước ra xã hội. Bên cạnh đó, gia đình này người đàn ông tốn không ít công sức, tiền bạc để vun đắp nên họ sẽ không để mất đi một cách dễ dàng. Bởi thế, tin vào tình yêu, tin vào sự hứa hẹn của đàn ông có vợ là điều khờ dại nhất của phụ nữ.

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Với phụ nữ, khi yêu thật lòng sẽ hết lòng hết dạ vì tình yêu đó. Đã là cảm xúc thì chẳng có cũ hay mới, chẳng có phân biệt là người đầu tiên hay thứ hai. Tôi không soi mói quá khứ, tôi càng thương bởi những thiệt thòi, những khổ đau mà cô ấy đã chịu đựng.

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