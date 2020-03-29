Tâm sự đàn bà trả thù chồng ngoại tình: Khi chồng quay về, tôi lại là người ra đi

Tâm sự gia đình 29/03/2020 13:32

Sau khi chồng ngoại tình quay về, tôi chìa ra lá đơn ly hôn. Tôi phải cho anh ta nhận được một bài học cay đắng: Một khi đã chối bỏ gia đình thì sẽ không có cơ hội để sửa sai.

Khi biết chồng ngoại tình, tôi đã ngồi câm lặng suốt đêm nhìn tấm gương trên tường phản chiếu gương mặt mình. Mới có lấy chồng 5 năm thôi mà sao tôi thay đổi quá nhiều. Trong gương là một người đàn bà xuề xòa, quần áo luộm thuộm. Tôi nhìn xuống, cái bụng quá khổ và đầy vết rạn. Tôi ngao ngán cho chính mình.

Ngày chưa chồng, tôi không quá xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn. Chồng tôi ngày xưa theo đuổi mãi mới nhận được cái gật đầu của tôi. Tôi lấy chồng, sinh con. Mong con khỏe mạnh, tôi cố gắng ăn thật nhiều món ngon bổ dưỡng. Tôi tăng cân rất nhanh. Sinh con xong, để có sữa cho con bú tôi ăn rất nhiều món lợi sữa. Vì thế thân hình của tôi ngày càng quá khổ, sồ sề.

chong ngoai tinh 1
Chê bai vợ sau sinh, chồng tôi đã ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Chăm con nhỏ, tôi luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ, người vật vờ. Cả ngày quay cuồng với con khiến tôi chẳng có thời gian nào để chăm sóc cho bản thân. Quần áo mặc sao cho tiện, chỉ cần con khóc là vạch ngay cho con bú. Tóc tai thì búi một cục trên đầu. Mẹ tôi bảo người tôi lúc nào cũng hôi mùi sữa hoặc mùi nôn trớ của con.

Sau sinh, tôi cảm nhận được thái độ thay đổi của chồng. Tôi cảm nhận được cái khựng lại của chồng mỗi lần cởi áo vợ ra. Chuyện gần gũi cũng nhanh chóng, không cảm xúc. Rồi chồng tôi viện lí do buổi tối phải làm việc trên máy tính nên ngủ ngoài phòng khách. Từ đó vợ chồng nhạt nhẽo hẳn, cả tháng có khi anh cũng chẳng đòi hỏi. Là một người vợ, tôi biết chồng mình đã thay đổi.

chong ngoai tinh 2
Tôi chua chát khi biết chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Một lần, đi mua sữa cho con tôi chết trân khi thấy chồng khoác tay đi với một người phụ nữ khác. Giây phút đó, tôi đã định chạy lại bắt quả tang, vạch mặt chồng nhưng chân tôi như bị đông cứng. Trong khi tôi đầu bù tóc rối chăm con thì anh ta lại gái gú bên ngoài. Người đàn bà kia thật đẹp, quần áo thơm tho, nước hoa phảng phất. Tôi nhìn lại mình, trông thật thảm hại. Về gửi con cho bà ngoại, tôi tìm đến gặp người bạn thân. Bạn đã nói như tát nước vào mặt tôi: “Trông mày tao còn chán huống chi chồng. Nghe tao, đừng biến mình thành mẹ sề, nhàu nhĩ như vậy. Có bỏ chồng hay không thì cũng phải đẹp đã”.

Tôi ngẫm lời bạn thấy đúng và quyết tâm thay đổi để trả thù người chồng phản bội đó. Tôi không muốn đánh ghen, chẳng cần làm ầm ĩ, tôi phải cho chồng thấy mình không phải một người đàn bà đã "hết hạn sử dụng" như trong suy nghĩ của chồng. Thỉnh thoảng tôi gửi con cho mẹ để đi spa làm đẹp. Tôi thuê người phụ giúp việc nhà. Tôi cắt tóc, giảm cân. Tôi còn đi bơi, chạy bộ. Mỗi lần mệt mỏi, hình ảnh nhân tình đẹp đẽ của chồng lại hiện ra trước mắt. Tôi phải thay đổi, tôi không thể mãi sống như vậy được. Chỉ có mấy tháng mà cân nặng tôi giảm hẳn. Nhờ ăn mặc, chăm sóc da mà tôi như lột xác hẳn. Chồng tôi ngỡ ngàng.

chong ngoai tinh 3
Một khi chồng đã chối bỏ gia đình sẽ không có cơ hội cho anh sửa sai - Ảnh minh họa: Internet

Anh về nhà nhiều hơn, chơi với con và phụ tôi làm việc nhà. Và sau bao nhiêu tháng ngày, anh chủ động đòi hỏi chuyện vợ chồng. Nhưng tôi đẩy anh ra và nói rằng chuyện anh ngoại tình tôi đã biết. Anh đừng tưởng có thể qua mặt được vợ của mình. Chồng sững sờ nhìn tôi rồi cuống quýt xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm.

Chồng quay về nhưng thật tâm tôi không vui vì do ngoại hình tôi thay đổi chứ chẳng phải tình nghĩa vợ chồng. Sau khi chồng quay về, tôi lại là người chủ động ra đi. Tôi bế con rời khỏi nhà, đơn ly hôn tôi đã ký sẵn. Tôi phải cho chồng mình nhận được một bài học cay đắng: Một khi đã chối bỏ gia đình thì sẽ không có cơ hội cho anh sửa sai.

Thanh xuân như bóng câu qua cửa sổ, phụ nữ đừng tự bó hẹp cuộc đời mình quẩn quanh bếp núc

Thanh xuân như bóng câu qua cửa sổ, phụ nữ đừng tự bó hẹp cuộc đời mình quẩn quanh bếp núc

Rất nhiều người đàn bà hy sinh như chị, chấp nhận từ bỏ cuộc sống riêng tư, sự nghiệp vì chồng. Loay hoay trong căn bếp chật hẹp, người đàn bà không hề biết rằng đang bó buộc cuộc sống của chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   trả thù chồng ngoại tình chồng phản bội đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại