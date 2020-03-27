Lời đàn ông hứa, phụ nữ khôn ngoan nghe nhưng chỉ tin một nửa

Khi đàn ông ngoại tình, lỗi không phải ở bạn, càng không phải ở hoàn cảnh nên đừng tự trách, tự dằn vặt làm gì. Với phụ nữ khôn ngoan, nghe những lời đàn ông nói chỉ nên tin một nửa mà thôi.

Người ta vẫn thường hay nói rằng “đàn ông hay hứa, đàn bà hay tin”. Khi yêu, người đàn bà nào cũng được nghe những lời nói như: “Trọn đời trọn kiếp chỉ có mỗi em”, “chỉ có em mới thật sự là người anh yêu thương trong cuộc đời này”… Cái khổ của phụ nữ vẫn luôn bắt nguồn từ niềm tin thơ ngây và mù quáng. Tin rằng tình cảm anh ta dành cho mình là thật, tin rằng mật ngọt trên môi kia chẳng có lời nào giả tạo. Bởi thế, khi sự thật phơi bày mới đau đớn, khổ sở. Với phụ nữ khôn ngoan, nghe những lời đàn ông nói chỉ nên tin một nửa mà thôi. Khi yêu hay khi kết hôn thì đừng vì say đắm trong tình yêu mà quên mất rằng thứ dễ thay đổi nhất trong cuộc đời này chính là lòng người. Thứ dễ thay đổi nhất trên đời này chính là lòng người - Ảnh minh họa: Internet Ngày mới quen nhau, anh ta có thể trồng cây si trước nhà bạn hàng tiếng trời mà không thấy phiền. Được cái gật đầu của bạn đi hẹn hò uống nước đã cảm thấy mừng như bắt được vàng. Bạn hắt hơi, sổ mũi đã cuống cuồng lo lắng mua thuốc. Thời gian năm bảy năm qua đi, chỉ cần chờ đợi vợ vài phút đã nóng mặt, nóng mày. Thấy vợ ốm sốt thì nghĩ rằng chuyện cỏn con, vụn vặt.

Tình cảm là vậy. Yêu lâu thì chán, ôm nhiều thì nhạt. Thời gian đầu thì trân quý nâng niu nhưng càng về sau khi đã có được người phụ nữ, ý thức rằng đã được sở hữu nên cảm giác quen thuộc và nhàm chán sẽ xuất hiện. Đàn ông thì thích sự mới lạ, khi chán vợ ở nhà thì ve vãn, tán tỉnh và rồi có nhân tình ở ngoài. Đàn ông ngoại tình, ai cũng một thời là người theo đuổi, yêu thương và hứa hẹn trăm điều với vợ. Nhưng rồi, sự chung thủy ấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời chứ chẳng phải mãi mãi. Đàn bà khi yêu, đừng nên đồng nhất lời nói với con người thật của đàn ông. Khi quen một vài tháng, giai đoạn đầu khi người đàn ông nắm tay và hứa hẹn trăm điều, bạn chỉ nên tin một nửa. Đàn bà yêu bằng tai, nhưng nghe nhiều quá sẽ trở nên mù quáng mà không phân biệt được đâu là nói thật, đâu là khua môi. Một người đàn ông tốt chính là thông qua những việc anh ta làm chứ chẳng phải ở những lời mật ngọt. Một người hứa hẹn trăm điều nhưng luôn vắng mặt lúc bạn cần nhất thì nên coi lại tình cảm ấy.

Lòng chung thủy của đàn ông là nhất thời, không phải vĩnh viễn - Ảnh minh họa: Internet Rất nhiều người đàn bà khi bị người yêu hay chồng phản bội thường luôn luôn tự vấn bản thân mình: “Ngày xưa anh ấy hiền lành lắm, ngày xưa anh ấy tốt và chung thủy lắm...”. Rồi tự ôm lấy hình ảnh người đàn ông thủy chung năm nào để dằn vặt mình và đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến người đàn ông đổi thay. Thế nhưng, không phải đàn ông thay đổi mà bản chất của anh ta vốn là như vậy. Người đàn ông ngoại tình nào cũng khao khát tìm kiếm cái mới lạ ở đời. Lỗi không phải ở bạn, càng không phải ở hoàn cảnh nên đừng tự trách, tự dằn vặt làm gì. Bản chất thật sự của con người được bộc lộ dần dần qua thời gian chứ không phải từ một người tử tế thoắt chốc đã biến thành kẻ phụ tình. Thời gian là phép thử tốt nhất cho cái gọi là chân tình - Ảnh minh họa: Internet Để nhận diện được đâu là chân tình ở đời, đàn bà cần cho mình thời gian. Một người đàn ông thương yêu bạn thật sự là cho dù 1 năm, 5 năm hay 10 năm tình cảm anh ta dành cho bạn vẫn như thế. Khi bạn xinh đẹp nhất cũng như xấu xí nhất vẫn chân thành ở bên… Anh ta sẽ không thề thốt, sẽ không đưa bạn lên mây với những lời nói như rót mật vào tai, sẽ không săn đón hay hứa hẹn quá nhiều. Yêu nhau vài năm hay kết hôn một thời gian, có thể tình cảm phai nhạt đi chút ít nhưng bạn vẫn cảm thấy sự chân thành và tình cảm xuất phát tự đáy lòng.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Bỏ chồng giàu sang, tôi đến với người đàn ông chẳng có gì trong tay Khi tôi bảo rằng mình cảm lạnh, anh chạy xe máy hàng tiếng đồng hồ chỉ để dúi vào tay tôi vài viên thuốc. Nửa đêm tôi đói bụng, anh cũng mua đồ ăn đem tới tận cổng. Tôi trở thành người đàn bà ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-dan-ong-hua-phu-nu-khon-ngoan-nghe-nhung-chi-tin-mot-nua-354977.html