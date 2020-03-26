Vợ chồng chán nhau có nên buông tay để giải thoát cho cả hai?

Phụ nữ yêu 26/03/2020 11:04

Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu mà cũng có thể là thiên đường của hạnh phúc. Để đi đến thiên đường thì phải giẫm qua bao nhiêu gai góc, phải vượt qua bao nhiêu khổ ải. Tiếc thay, nhiều người chưa nhìn thấy đích, khi vợ chồng chán nhau đã vội buông tay quá dễ dàng.

Xã hội hiện đại, chuyện vợ chồng ly hôn rất phổ biến. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hôn nhân tan vỡ: Chồng ngoại tình, vũ phu hoặc vô tâm, vợ chồng hết yêu thương, không tìm được tiếng nói trong hôn nhân… Ngoài những điều đó thì còn một nguyên nhân nữa đó chính là sự nhàm chán trong hôn nhân. Hai người sống với nhau, mỏi mệt trong chính trách nhiệm và bổn phận của mình.

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Sự nhàm chán có thể khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Sự nhàm chán trong hôn nhân là chiếc thòng lọng siết chặt hạnh phúc một cách từ từ. Ngày xưa, chỉ cần ngồi với nhau đã thấy hạnh phúc ngập tràn. Bây giờ, sau thời gian ở công sở về nhà nhìn vào mắt chồng hay vợ chỉ thấy sự thất vọng. Chẳng thích nói chuyện, không muốn giãi bày những vướng mắt trong lòng, càng ngày khoảng cách của vợ chồng càng xa nhau… Nếu vợ chồng không nhìn ra được vấn đề, không có ý thức cải thiện, không thay đổi thì hôn nhân đổ vỡ là điều sớm hay muộn.

Khi vợ chồng chán nhau thì có nên buông tay để người kia được tiếp bước con đường hạnh phúc hay không? Đó là câu hỏi hầu như ai cũng đặt ra khi hôn nhân trục trặc. Không ít lần chúng ta được nghe những câu nói đại loại như: “Không hạnh phúc thì buông tay đi cho nhẹ lòng”, “sống một mình vẫn tốt hơn là sống với nhau nhưng chẳng còn tình yêu…”. Nhưng buông tay rồi, biết bao nhiêu người hối hận về quyết định quá vội vàng của mình. Giá như lúc trước dẹp bớt cái tôi, biết lắng nghe nhiều hơn thì hôn nhân đã không đổ vỡ. Thực tế, nhiều người sau khi tan vỡ mới nhận ra sự quan trọng của gia đình. Nhưng bát nước đã đổ đi thì chẳng thể lấy lại được, bởi thế hãy cân nhắc trước khi đưa ra bất kì quyết định nào.

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Thực tế, nhiều người sau ly hôn đã nhận ra mình đã bỏ cuộc quá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ngồi oán trách đối phương, kêu gào người đó cho những gì mình muốn thì tại sao chúng ta không thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình? Hãy tìm lại những lỗ hổng để trống bấy lâu nay mà cuộc sống vợ chồng đã quên mất đi từ lâu. Mỗi một tuần hãy thử nhắn tin cho nhau vài ba câu yêu thương, bỏ hết gánh nặng cuộc đời cho nhau một không gian thoải mái như ngày đầu mới yêu.

Một ngày hãy bớt vài tiếng càu nhàu, than trách. Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm và thổi phồng nó lên mà hãy nhìn vào điểm tốt của chính người bạn đời của mình. Được sống gần nhau, được chia sẻ cho nhau mỗi ngày đó là một diễm phúc! Ta chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong ngày mai, vì thế hãy yêu thương nhau nhiều hơn để sau này ta chẳng bao giờ hối tiếc.

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Hôn nhân là địa ngục hay thiên đường đều tùy vào cách ứng xử của mỗi người - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong công việc, cũng như trong cuộc sống để đối phương biết rằng cuộc đời này vẫn luôn có một người sẵn sàng ở bên cạnh lắng nghe mỗi khi người bạn đời mệt mỏi.

Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu mà cũng có thể là thiên đường của hạnh phúc. Để đi đến thiên đường thì phải giẫm qua bao nhiêu gai góc, phải vượt qua bao nhiêu khổ ải. Tiếc thay, nhiều người chưa nhìn thấy đích đến đã vội buông tay nhau quá dễ dàng.

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Từ khóa:   vợ chồng ly hôn hôn nhân đổ vỡ giữ lửa hôn nhân

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