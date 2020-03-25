Chồng đã sống bạc bẽo thì đàn bà phải tự giải thoát cho mình

Tâm sự gia đình 25/03/2020 11:21

Người đàn bà có chồng ngoại tình như bị vây hãm trong một chiếc lồng. Nỗi đau vây bọc chị, sự hờn ghen tủi nhục cuốn lấy chị. Tự chị có thể thoát ra được nhưng vì con chị vẫn cố chịu đựng, chấp nhận cho con tròn hạnh phúc.

Nhiều người đàn bà vẫn cứ ngậm đắng nuốt cay trong chính cuộc hôn nhân của mình để sống với một người chồng ngoại tình, bạc bẽo. Cuộc sống của họ chẳng khác gì cảnh cá chậu chim lồng, chẳng có được một ngày vui đúng nghĩa. Thế nhưng, “đi không được, ở cũng chẳng đành”, biết mình khổ nhưng vẫn cứ ở lại. Để rồi ngày qua ngày nỗi đau cứ nhiều thêm chứ chẳng hề vơi bớt.

Chồng đã sống bạc bẽo thì đàn bà phải tự giải thoát cho mình - Ảnh 1
Chị đi không được, ở cũng chẳng đành - Ảnh minh họa: Internet

Đi làm về tôi đã thấy chị hàng xóm ngồi khóc ngay bậc thềm. Trong nhà đèn điện tối om chị không để ý. Nhìn thấy tôi, chị vội lau dòng nước mắt. Đôi mắt chị đỏ hoe, đầy tuyệt vọng. Tôi kéo chị vào nhà. Chị bảo: “Chưa bao giờ chị thấy mình tuyệt vọng và muốn chết như lúc này. Chị thấy cuộc đời mình quá cay đắng".

Bình tĩnh hơn một chút, chị mới kể: “Chồng chị lại đi với gái em à. Chị khổ quá. Hôm nay ảnh về sau một tuần đi công tác. Chị vô tình thấy trong điện thoại anh ta rất nhiều hình ảnh thân mật với một cô gái trẻ đẹp. Đây không phải lần đầu chị phát hiện chồng ngoại tình. Bao nhiêu lần chị muốn đi, anh ấy lại xin tha thứ”. Chị bảo, bây giờ sống với chồng chỉ vì con.

Chồng tuy là một người chồng tệ nhưng lại tốt với con. Cứ mỗi lần phát hiện chồng lừa dối, nỗi uất nghẹn trào dâng nhưng thấy chồng mỗi chiều lại quấn quýt, chơi đùa với con chị lại không nỡ tước đi niềm vui ngây thơ của con. Con chị mới học lớp ba, vẫn luôn tin mình có ba, có mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Chị là mẹ, chị không thể để con lớn lên với sự mặc cảm rằng mình thiếu vắng tình cảm của cha.

chong ngoai tinh 2
Bao nhiêu lần, chị đã tha thứ cho người chồng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Chị là người đàn bà hiền lành, luôn hy sinh lo lắng cho chồng con. Chưa một lần tôi thấy chị cãi lời chồng. Những bữa cơm nhà họ luôn rộn rã tiếng cười. Tôi không hề biết rằng, để giữ được mái ấm này chị đã tự chấp nhận bao thói hư, tật xấu của chồng. Anh vẫn làm tròn bổn phận người cha, người chồng nhưng lại có tật lăng nhăng. Có đến 3 lần chị vì con mà gạt nước mắt tha thứ chuyện anh ta ngoại tình. Bao nhiêu lần anh hứa thay đổi nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Chị đau lắm, khổ tâm lắm nhưng còn con, chị biết làm thế nào đây?

chong ngoai tinh 3
Muốn bình yên, đàn bà phải tự giải thoát cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà có chồng ngoại tình như bị vây hãm trong một chiếc lồng. Nỗi đau vây bọc chị, sự hờn ghen tủi nhục cuốn lấy chị. Tự chị có thể thoát ra được nhưng vì con chị vẫn cố chịu đựng, chấp nhận cho con tròn hạnh phúc. Tôi tự hỏi, nhẫn nhịn, cam chịu cả cuộc đời rồi chị sẽ nhận được gì đây? Một lần tha thứ đã quá đủ nhưng chị lại tha thứ đến 3 lần mà chồng vẫn chứng nào tật đó thì còn ở lại làm gì? Phụ nữ à, biết mình lấy nhầm chồng, biết mình không hạnh phúc thì hãy dũng cảm chọn buông bỏ. Hãy tự mình giải thoát để tìm kiếm bình yên cho cuộc đời.

Phụ nữ khôn ngoan không nhìn đàn ông đối tốt với thiên hạ mà nhìn cách anh ta cư xử với mình

Phụ nữ khôn ngoan không nhìn đàn ông đối tốt với thiên hạ mà nhìn cách anh ta cư xử với mình

Việc đàn ông tử tế ngoài xã hội không thể dùng làm thước đo đối với người đàn bà bên cạnh. Bao nhiêu kẻ lịch lãm, nói những điều hay lẽ phải nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng tệ bạc đàn bà cam chịu hôn nhân bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại