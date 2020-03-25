Chồng đã sống bạc bẽo thì đàn bà phải tự giải thoát cho mình

Người đàn bà có chồng ngoại tình như bị vây hãm trong một chiếc lồng. Nỗi đau vây bọc chị, sự hờn ghen tủi nhục cuốn lấy chị. Tự chị có thể thoát ra được nhưng vì con chị vẫn cố chịu đựng, chấp nhận cho con tròn hạnh phúc.

Nhiều người đàn bà vẫn cứ ngậm đắng nuốt cay trong chính cuộc hôn nhân của mình để sống với một người chồng ngoại tình, bạc bẽo. Cuộc sống của họ chẳng khác gì cảnh cá chậu chim lồng, chẳng có được một ngày vui đúng nghĩa. Thế nhưng, “đi không được, ở cũng chẳng đành”, biết mình khổ nhưng vẫn cứ ở lại. Để rồi ngày qua ngày nỗi đau cứ nhiều thêm chứ chẳng hề vơi bớt. Chị đi không được, ở cũng chẳng đành - Ảnh minh họa: Internet Đi làm về tôi đã thấy chị hàng xóm ngồi khóc ngay bậc thềm. Trong nhà đèn điện tối om chị không để ý. Nhìn thấy tôi, chị vội lau dòng nước mắt. Đôi mắt chị đỏ hoe, đầy tuyệt vọng. Tôi kéo chị vào nhà. Chị bảo: “Chưa bao giờ chị thấy mình tuyệt vọng và muốn chết như lúc này. Chị thấy cuộc đời mình quá cay đắng".

Bình tĩnh hơn một chút, chị mới kể: “Chồng chị lại đi với gái em à. Chị khổ quá. Hôm nay ảnh về sau một tuần đi công tác. Chị vô tình thấy trong điện thoại anh ta rất nhiều hình ảnh thân mật với một cô gái trẻ đẹp. Đây không phải lần đầu chị phát hiện chồng ngoại tình. Bao nhiêu lần chị muốn đi, anh ấy lại xin tha thứ”. Chị bảo, bây giờ sống với chồng chỉ vì con. Chồng tuy là một người chồng tệ nhưng lại tốt với con. Cứ mỗi lần phát hiện chồng lừa dối, nỗi uất nghẹn trào dâng nhưng thấy chồng mỗi chiều lại quấn quýt, chơi đùa với con chị lại không nỡ tước đi niềm vui ngây thơ của con. Con chị mới học lớp ba, vẫn luôn tin mình có ba, có mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Chị là mẹ, chị không thể để con lớn lên với sự mặc cảm rằng mình thiếu vắng tình cảm của cha.

Bao nhiêu lần, chị đã tha thứ cho người chồng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet Chị là người đàn bà hiền lành, luôn hy sinh lo lắng cho chồng con. Chưa một lần tôi thấy chị cãi lời chồng. Những bữa cơm nhà họ luôn rộn rã tiếng cười. Tôi không hề biết rằng, để giữ được mái ấm này chị đã tự chấp nhận bao thói hư, tật xấu của chồng. Anh vẫn làm tròn bổn phận người cha, người chồng nhưng lại có tật lăng nhăng. Có đến 3 lần chị vì con mà gạt nước mắt tha thứ chuyện anh ta ngoại tình. Bao nhiêu lần anh hứa thay đổi nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Chị đau lắm, khổ tâm lắm nhưng còn con, chị biết làm thế nào đây? Muốn bình yên, đàn bà phải tự giải thoát cho mình - Ảnh minh họa: Internet Người đàn bà có chồng ngoại tình như bị vây hãm trong một chiếc lồng. Nỗi đau vây bọc chị, sự hờn ghen tủi nhục cuốn lấy chị. Tự chị có thể thoát ra được nhưng vì con chị vẫn cố chịu đựng, chấp nhận cho con tròn hạnh phúc. Tôi tự hỏi, nhẫn nhịn, cam chịu cả cuộc đời rồi chị sẽ nhận được gì đây? Một lần tha thứ đã quá đủ nhưng chị lại tha thứ đến 3 lần mà chồng vẫn chứng nào tật đó thì còn ở lại làm gì? Phụ nữ à, biết mình lấy nhầm chồng, biết mình không hạnh phúc thì hãy dũng cảm chọn buông bỏ. Hãy tự mình giải thoát để tìm kiếm bình yên cho cuộc đời.

Phụ nữ khôn ngoan không nhìn đàn ông đối tốt với thiên hạ mà nhìn cách anh ta cư xử với mình Việc đàn ông tử tế ngoài xã hội không thể dùng làm thước đo đối với người đàn bà bên cạnh. Bao nhiêu kẻ lịch lãm, nói những điều hay lẽ phải nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-da-song-bac-beo-thi-dan-ba-phai-tu-giai-thoat-cho-minh-354753.html