Phụ nữ càng yếu đuối càng dễ khiến đàn ông nhàm chán

Phụ nữ yêu 26/03/2020 11:11

Tâm lý đàn ông khi yêu sẽ rất dễ bị cuốn hút bởi những người phụ nữ yếu đuối, mong manh. Thế nhưng khi bước vào hôn nhân, một người phụ nữ lúc nào cũng khóc lóc và sống phụ thuộc sẽ rất dễ khiến chồng chán chường.

Bản tính ngàn đời nay của đàn ông là thích chở che, là bờ vai nương dựa cho người phụ nữ mà mình yêu thương. Tuy nhiên, phụ nữ yếu đuối, mỏng manh cũng cần có mức độ và khéo léo. Bởi càng thích dựa dẫm, ỷ lại sẽ rất dễ khiến đàn ông chán chường. Hôn nhân muốn hạnh phúc, trước hết phụ nữ cần phải tự lập và tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Ai cũng bảo chị họ tôi mềm yếu thế kia thì sau này ra đường dễ bị người ta bắt nạt. Chị là con gái út trong nhà nên được ba mẹ cưng chiều từ bé. Chị ấy ít khi đụng tay đụng chân vào việc gì trong nhà. Nấu ăn thì sợ giết cá, làm gà. Đêm ngủ có lần hét toáng lên vì sợ gián, sợ chuột. Sống với cha mẹ, mọi người thương yêu nên những điều đó cũng chẳng phải là điều gì to tát. Bù lại chị có ngoại hình xinh xắn, làn da trắng như trứng gà bóc nên rất nhiều chàng trai theo đuổi.

phu nu yeu duoi 1
Vốn được cưng chiều từ bé nên tính chị rất yếu đuối, thường xuyên nhõng nhẽo - Ảnh minh họa: Internet

Chị yếu đuối như thế nhưng người yêu của chị lại rất nam tính. Chị bảo, vì tính cách hai người khác nhau nên hút nhau như nam châm trái cực. Chuyện chị hay nhõng nhẽo, hay khóc lóc với anh chẳng thành vấn đề. Thậm chí anh lại thấy như vậy càng đáng yêu, càng bị thu hút. Chị bảo, yêu anh chị chẳng sợ gì giông bão ở đời. Hai người cứ quấn quýt nhau như thế. Hai năm sau họ kết hôn.

Tôi tưởng những năm tháng yêu nhau đầy say mê khi về một nhà sẽ khiến cho hạnh phúc của họ càng nhân lên gấp bội. Nhưng chỉ nửa năm khi kết hôn, tôi không khó đã nhận ra vợ chồng anh chị đang có vấn đề. Chị nhiều lần buồn bã, về nhà mẹ mà cứ thở dài. Còn anh trước kia không hề nhậu nhẹt dạo gần đây những buổi chiều sau giờ làm cũng la cà quán xá với bạn bè.

phu nu yeu duoi 2
Anh rất mệt mỏi với tính cách trẻ con của chị - Ảnh minh họa: Internet

Hỏi ra tôi mới biết anh chán chị. Hồi yêu nhau, sự yếu đuối của chị làm anh say mê nhưng một cô gái quá phụ thuộc như chị thì chỉ yêu chứ không nên cưới. Sáu tháng ở chung, anh mới biết chị cái gì cũng sợ: Sợ gián, sợ sâu, sợ chuột… Anh đi làm về mệt mỏi, thèm những mâm cơm nóng sốt chị nấu nhưng chị lại rất sợ giết cá, làm thịt gà. Anh đã vào siêu thị mua sẵn bỏ hết vào tủ lạnh nhưng chị vốn vụng về nên bữa mặn bữa ngọt. Công ty hai người ở xa nhau nhưng chị luôn muốn những buổi sáng anh phải chở chị đi làm. Anh đề nghị mua chiếc xe cho chị đi làm nhưng chị lại khóc, bảo anh không thương vợ. Chở chị đến chỗ làm, quay về công ty anh hầu như ngày nào anh cũng trễ vì kẹt xe. Chưa kể, bất kể chuyện gì lớn nhỏ trong nhà chị cũng phải nhờ anh.

Dần dần anh thấy chán vợ. Vợ anh không phải yếu đuối, nhõng nhẽo mà quá phụ thuộc vào người khác. Nhiều lúc anh nghĩ không biết vợ mình sẽ sống ra sao nếu như anh vắng nhà dài ngày? Đã có đợt anh đang đi công tác, chị gọi điện khóc lóc vì nửa đêm ngủ một mình rất sợ…Có những việc cỏn con chị cũng không làm được. Anh lại ước gì vợ mình có thể tháo vát, mạnh mẽ một chút. Không cần phải thật kiên cường như ít ra phải tự lập, tự chăm lo tốt cho bản thân và chồng con.

phu nu yeu duoi 3
Đàn bà sống quá lệ thuộc sẽ khiến đàn ông sợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, đàn ông nào cũng muốn che chở bảo vệ cho người đàn bà của mình nhưng những người đàn bà quá lệ thuộc sẽ làm họ sợ. Trông chờ vào sự bảo bọc, che chở của chồng quá nhiều sẽ khiến đàn bà ngày càng yếu đuối và mất đi khả năng “tự vệ” với cuộc đời. Một trong những nguyên nhân đàn ông chán vợ và hôn nhân trục trặc chính là vì phụ nữ phụ thuộc quá nhiều như vậy.

Gửi người thứ ba: Thứ không đáng tin nhất trên đời chính là miệng lưỡi của đàn ông có vợ

Gửi người thứ ba: Thứ không đáng tin nhất trên đời chính là miệng lưỡi của đàn ông có vợ

Thứ không đáng tin nhất trên đời chính là miệng lưỡi của đàn ông có vợ, vậy mà chị lại tin. Dại dột làm người thứ ba, bây giờ chị ôm nỗi xót xa, cay đắng một mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà yếu đuối tâm lý đàn ông phụ nữ mạnh mẽ

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này