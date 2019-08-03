Tâm sự của người chồng vô tâm khiến vợ ngoại tình

Tâm sự gia đình 03/08/2019 05:16

Em ơi, anh hối hận rồi, người chồng vô tâm là anh thật sự hối hận rồi. Nhưng làm sao để tìm lại em đây, làm sao lấy lại trái tim đã lạc nhịp của em đây?

Vợ chồng mình đã từng có những tháng ngày tưởng chừng không có điều gì có thể chia cách. Em bên anh khi anh chưa có gì trong tay, anh bên nhau khi biến cố gia đình ập đến. Mình là chỗ dựa cho nhau, mình đi cùng nhau, chỉ có hai chúng ta.

Đến khi mình có con, anh nghĩ mình lại càng có thêm trách nhiệm và động lực để bảo vệ gia đình mình. Anh muốn kiếm tiền nhiều hơn, để con lớn lên không thua kém bạn bè, em cũng không phải cực khổ vất vả. Anh chỉ đơn giản là muốn như thế, vậy mà cuối cùng lại thành kẻ tham vọng từ lúc nào không hay.

Anh lao vào những dự án liên miên, không một ngày nghỉ, không một lúc thảnh thơi. Anh hăng say với những thành tựu, anh tự mãn với những gì người khác khen ngợi, anh tự hào vì có thể đem về nhiều tiền cho em hơn trước. Và anh còn nghĩ rằng như thế thôi đã là một người chồng mà em phải thấy mình may mắn khi lấy được.

chong vo tam 3
Anh chưa từng nghĩ sẽ trở thành người chồng vô tâm với em - Ảnh minh họa: Internet

Em từng nói với anh, tháng ngày đó em đã rất cô đơn. Anh không về nhà mỗi chiều, mỗi bữa cơm với em đều rất nguội lạnh. Cơm nguội lạnh đã đành, lời anh nói ra cũng lạnh nhạt không kém. Anh bận rộn đã đành, có thời gian cũng chưa bao giờ ưu tiên mẹ con em. Em nói, sẽ không có người vợ nào bỏ chồng chỉ vì chịu cảnh chồng vô tâm với mình, nhưng đâu có ai chịu được cô đơn cả đời.

Anh chưa từng biết, bởi thế mà trở thành người đàn ông vô tâm. Dù em đã nói với anh rất nhiều lần, bằng nước mắt, bằng giận hờn, thậm chí là hăm dọa, anh cũng chưa từng để ý. Anh vẫn nghĩ rằng sự nghiệp, đối tác, bạn bè và bản thân anh là quan trọng nhất. Anh không thể bỏ những thứ đó, và em chắc chắn cũng không thể bỏ anh.

Em từng nói với anh, đó là lần sinh nhật của em, em đã hỏi anh có thể về được không? Trong điện thoại em còn nghe tiếng bè bạn anh say xỉn, nhưng em vẫn cố gắng hỏi, như nài nỉ anh có thể về. Bởi nếu hôm đó anh về, em sẽ tha thứ hết cho anh, sẽ không để mình trở thành kẻ phản bội. Còn anh lại chỉ xem đó là một cuộc gọi phiền phức của em, cúp máy rồi vẫn say sưa với bạn bè…

chong vo tam 2
Đâu có ai chịu được cô đơn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Chua chát nhất chính là chỉ khi biết em đã thay lòng, anh mới nhận ra mình đã sai với em ra sao. Những lúc em cần anh nhất, anh chưa từng xuất hiện. Những khi em mong muốn một người chồng ở bên nhất, anh đều không thể về. Thay vì cho em niềm vui và hạnh phúc, anh chỉ để lại toàn nước mắt và nỗi buồn cho em. Thay vì cùng em gìn giữ gia đình mình, anh lại chỉ để em một mình gánh vác. Anh cuối cùng cũng đã biết mình sai, vì vô tâm với em suốt bao năm dài, để em trở thành người vợ ngoại tình.

Người khiến em thay lòng là anh, người không thể buông tay cũng là anh.

chong vo tam 1

Người khiến em thay lòng là anh, người không thể buông tay cũng là anh - Ảnh minh họa: Internet

Em ơi, anh hối hận rồi, người chồng vô tâm là anh thật sự hối hận rồi. Nhưng làm sao để tìm lại em đây, làm sao lấy lại trái tim đã lạc nhịp của em đây? Liệu có thể bắt đầu lại không, liệu có thể cho anh một cơ hội khác? Bởi mình vẫn là vợ chồng, mình vẫn còn có con của nhau, mình liệu có thể hàn gắn cuộc hôn nhân đổ vỡ này?

Những câu nói của người đàn ông vô tâm không bao giờ có thể thay đổi

Những câu nói của người đàn ông vô tâm không bao giờ có thể thay đổi

Có những người đàn ông vô tâm vì thật sự đã không còn yêu vợ. Đã thế thì dù bạn có cố gắng chịu đựng thì cũng vô ích, vì họ sẽ không bao giờ thay đổi được...

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm vợ ngoại tình hôn nhân đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ