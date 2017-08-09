Nhìn Vân ấp úng khóc lóc khi thông báo cái tin động trời kia, trái tim anh co rút như bị ai đó cầm dao đâm một nhát.

Vân và Hiển là đôi bạn thân từ hồi cấp ba. Ngày nhìn thấy cô khóc sướt mướt với cái thai một tháng trong bụng vì bị người yêu phũ phàng rũ bỏ, Hiển đau lòng lắm. Anh yêu Vân nhưng chưa bao giờ nói ra vì biết cô chỉ xem mình là bạn không hơn không kém. Yêu một người là muốn cho người đó hạnh phúc. Hiển đành im lặng bước đi một bên cuộc đời Vân, những mong cô tìm được người xứng đáng. Thế nhưng khi chứng kiến Vân khóc cạn nước mắt vì người yêu cao chạy xa bay khi đã no xôi chán chè, Hiển quyết định đứng ra gánh vác trách nhiệm. Anh biết gia đình Vân rất gia giáo, nghiêm khắc. Bố mẹ cô sẽ không chấp nhận cô con gái học hành tử tế của mình bỗng dưng không chồng mà chửa.

Sau khi thuyết phục Vân kết hôn để hợp thức hóa cái thai, cả hai nhanh chóng làm đám cưới. Cuộc sống hôn nhân đến quá đột ngột lại không phải xuất phát từ tình yêu khiến Vân có rất nhiều ngại ngùng, lúng túng. Cũng may, Hiển khá tâm lí chiều chuộng săn sóc chu đáo nên Vân dần thấy thoải mái. Tuy nhiên mỗi khi nhìn thấy ánh mắt mẹ chồng nhìn mình cô vẫn chột dạ sợ bà phát hiện ra sự thật. Khi cái thai vừa được hai tháng, dù rất cẩn thận nhưng trong một lần va quẹt xe ngoài đường, Vân sẩy thai. Mặc dù rất đau lòng cho đứa con chưa chào đời nhưng cô cảm thấy như trút được gánh nặng. Cô thừa nhận mình không đủ dũng khí nói với bố mẹ tất cả sự thật về sai lầm của mình. Nhưng lấy Hiển rồi, cô vẫn sống trong những tháng ngày bất an. Cô rất sợ khi sinh đứa con này ra, gia đình chồng biết không phải con của Hiển thì sẽ phán xử, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào. Nhưng khi cái thai không còn Vân cũng không biết làm sao để đối diện với cuộc sống hôn nhân của mình bởi cô không yêu Hiển. Cô biết ơn chồng nhưng đó không phải là tình yêu. Trong lúc hoang mang vì cái thai cô mới đồng ý lấy Hiển. Một tháng sau khi kết hôn với lý do có em bé hai người cũng không sinh hoạt như những đôi vợ chồng khác. Cô biết Hiển yêu cô nhưng trái tim không nghe theo lí trí của cô. Cô vẫn chưa thể mở lòng được với Hiển.

Thấm thoát đã nửa năm sau sự việc đau lòng kia, cuộc sống vợ chồng của Vân và Hiển nhìn bề ngoài vẫn hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết như thế nào. Dù vẫn chung phòng chung giường nhưng họ chưa từng phát sinh quan hệ. Bố mẹ Hiển cũng có ý tứ nhắc nhở hai người về việc có em bé. Những lúc như thế Vân và Hiển ngượng ngùng nhìn nhau rồi Hiển nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Hiển biết Vân cần thời gian để quên đi mối tình đầu nên anh chấp nhận làm tất cả mọi việc vì vợ. Khi Vân mất đi đứa con, nhìn cô đau khổ anh cũng rất đau lòng. Anh muốn người con gái mình yêu được hạnh phúc, không bao giờ phải rơi nước mắt. Anh tin bằng tình yêu chân thành của mình dần dần Vân sẽ có tình cảm với anh. Thế nhưng sự đời trớ trêu... Hiển không thể tin vào tai mình khi Vân thông báo cô có thai. Hai người là vợ chồng nhưng làm sao có thai được khi anh còn chưa từng đi quá giới hạn? Nhìn Vân ấp úng khóc lóc khi thông báo cái tin động trời kia, trái tim anh co rút như ai cầm dao đâm một nhát. Cô là vợ anh, anh yêu cô nhưng không có nghĩa anh sẽ dung túng cho mọi lỗi lầm của cô. Anh đã bất chấp quá khứ để lấy cô làm vợ, thậm chí chấp nhận làm người 'đổ vỏ' để cô không phải chịu điều tiếng chê bai của người đời. Anh cũng chưa từng đối xử tệ bạc với cô vậy thì tại sao cô lại hết lần này tới lần khác làm anh tổn thương, làm anh đau đớn? Anh phải ăn nói thế nào với bố mẹ mình đang ngày đêm mong chờ được đón cháu nội đây? Lần thứ hai đón nhận đứa cháu không phải máu mủ của mình hay anh sẽ buông tay với Vân? Ai nói cho anh biết tại sao đời mình sao lại cay đắng đến như thế? Anh phải làm sao đây?

Chồng giận run người vì phát hiện ra bí mật thứ thuốc vợ lén uống lúc 5 giờ sáng hàng ngày Cứ 5 giờ sáng, vợ lại vào bếp pha một cốc nước gì đó rồi ra ban công vừa uống vừa lẩm bẩm. Đến khi chồng rón rén đi đằng sau, lắng tai nghe hết những điều vợ tự thì thầm, anh giận run người…

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