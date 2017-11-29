Siêu âm là con gái , thấy chồng buồn, vợ nháy mắt: 'Có muốn làm vài nháy để nó biến thành con trai không' và..

Tâm sự gia đình 29/11/2017 07:51

Cưới nhau được 5 tháng thì vợ chồng Liên cũng có tin vui, vì Nam là con trai một nên chuyện này vô cùng hệ trọng đối với cả gia đình.

Vừa nghe tin vợ có thai, Nam đã bắt cô nghỉ việc chỉ ở nhà ngồi không để đỡ ảnh hưởng đứa bé. Liên bật cười:

- Anh ngốc vừa thôi, làm gì mà quan trọng hóa vấn đề thế, gần đẻ em mới nghỉ chứ nghỉ giờ để ăn cám à? Ở nhà chán lắm.

Nam khuyên mãi vợ không nghe lời, anh đành nói:

- Thế từ nay làm ít thôi, ngày nào cũng đúng giờ đó anh đưa đón em, nếu thấy về muộn là anh bắt ở nhà luôn đấy nhá.

Liên gật đầu mỉm cười vì được chồng cưng chiều. Nhưng cho đến khi cái thai được 3 tháng thì Nam giục vợ đi siêu âm giới tính của đứa bé.

Ai ngờ khi bác sĩ thông báo đó là con gái thì bỗng Nam mặt buồn rười rười. Liên nhìn chồng rồi nói:

- Không ngờ anh cũng trọng nam khinh nữ thế nhỉ? Thế mà em cứ tưởng con nào anh cũng thương như nhau chứ.

Nam cười gượng:

- Không phải anh coi trọng con trai hơn, mà là anh sợ…

Liên tò mò:

- Sợ gì? Sợ không có người nối dõi, sợ không ai chống gậy lúc chết à?

Nam giật mình bịt vội miệng vợ:

- Em đừng nói mấy từ chết chóc gở mồm xui quá xui quá.

- Thế tóm lại là anh sợ cái gì, nói nhanh đi.

Nam bần thần:

- Anh sợ bố mẹ ở quê  sẽ trách em không biết đẻ đấy, quê anh nhiều người con dâu bị bố mẹ chồng khinh ghét chỉ vì đẻ con gái. Anh lo cho em.

Liên nghe vậy thì chết đứng cả người, không ngờ anh chồng khờ lại lo lắng cho vợ chứ không phải ích kỷ nghĩ đến bản thân mình.

Liên bỗng phá lên cười rồi nói:

Siêu âm là con gái , thấy chồng buồn, vợ nháy mắt: 'Có muốn làm vài nháy để nó biến thành con trai không' và.. - Ảnh 1
Thật á? Thế thì làm luôn - Ảnh Internet

- Em có cách, chờ đến tối nhá.

Cả buổi hôm đó, Nam cứ nôn nao không biết cách của vợ là gì, ai ngờ buổi tối vợ anh mặc bộ váy sexy rồi nói:

- Em nghe người ta nói vợ chồng tích cực quan hệ thì sẽ thay đổi giới tính của thai nhi được đó. Sao? Có muốn làm vài nháy để nó biến thành con trai không?

Nghe vợ nói vậy, Nam ngây thơ hỏi lại:

- Thật á? Thế thì làm luôn.

Nói rồi Nam lao vào vợ nhưng vẫn rất ý tứ nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến đứa con.

Đúng 9 tháng 10 ngày, Nam đưa vợ đi đẻ. Nhưng điều khiến anh sốc nặng chính là cô y tá bế đứa bé ra tươi cười nói:

- Chúc mừng anh là 1 bé trai nặng 3,5 kilogram.

Nam trợn tròn mắt ôm con chạy vào reo lên với vợ:

- Vợ ơi..cách của em hay thật con trai, là con trai này.

Thấy vẻ mặt hớn hở của chồng, Liên bật cười nói:

- Anh đúng là đại ngốc, anh nghĩ cách đó biến con gái thành con trai được thật à?

Nam vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì:

- Thế tại sao con chúng ta lại là con trai này? Em nhìn đi.

Bây giờ, Liên mới kể thật:

-Lúc đó em bảo bác sĩ nói dối để thử anh đấy, ai ngờ anh lại ngốc hơn em tưởng tượng. Nhưng qua chuyện đó em biết được con người của anh. Anh xứng đáng là người chồng người cha tốt.

Nam nghe xong thì sốc nặng nhưng anh cứ nhìn đứa con bụ bẫm trên tay là lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Gia đình anh chỉ như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi, anh cảm ơn vợ nhiều lắm.

Người đàn bà dám sống vì mình…

Người đàn bà dám sống vì mình…

Chị nói với tôi, đàn bà nếu không từng một mình bước qua bão giông thì cả đời vẫn nghĩ mình không thể sống thiếu đàn ông. Và đàn bà, sống chết thế nào cũng phải dám sống vì mình trước đã...

Xem thêm
Từ khóa:   siêu âm con gái vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 56 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới