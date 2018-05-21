Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền và kiếm tiền để luôn được chồng tôn trọng

Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền đây là chân lý “luôn đúng”. Bởi vì biết tiêu thì mới biết kiếm tiền. Đồng thời, tiêu tiền cũng là một cách hưởng thụ để bạn cảm thấy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống này.

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ chính là dùng tiền không đúng cách, không “thương” bản thân mà luôn tiêu tiền của mình để “chăm lo” cho người khác. Hầu hết, những người phụ nữ khi đã lập gia đình đều thay đổi, tất cả thế giới của họ hướng đến đều là chồng và con. Họ làm được bao nhiêu họ đều vun vén để lo cho chồng con bấy nhiêu. Cứ như vậy người chồng của họ sẽ coi đó là điều hiển nhiên, vị trí của người vợ cứ thế bị đẩy xuống thấp, bên dưới những thói quen, sở thích của người chồng. Vì vậy, bạn không thương mình thì không có ai có thể thương bạn được cả. Phụ nữ biết tiêu tiền đúng cách sẽ thấy cuộc sống có nghĩa và hạnh phúc hơn. Phụ thông minh biết tiêu tiền luôn được chồng yêu thương và cưng chiều Chị Lan (Quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ, chị lấy chồng cũng được 3 năm rồi, nhưng tình cảm lúc nào cũng như thời mới yêu. Chồng yêu thương hết mực, thậm chí còn yêu nhiều hơn thời mới yêu nữa. Bởi chị luôn biết rằng: “Đàn bà sướng hay khổ là ở tấm chồng, nhưng còn hạnh phúc hay không thì chủ yếu do bản thân mình”. Đặc biệt, phải luôn cho chồng thấy, phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền. Chị vẫn giữ cho mình thói quen tiêu tiền theo sở thích miễn là không để thâm hụt vào các khác chi phí của gia đình. Chị dành một khoản tiền để mua sắm, làm đẹp và thời trang.

Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền để hưởng thụ cuộc sống nhưng không thâm hụt chi tiêu. Ảnh internet Vì thế dù đã lấy chồng, nhưng nhìn chị vẫn như là gái chưa chồng, phong cách ăn mặc lúc nào cũng trẻ trung, gọn gàng, sạch sẽ. Ngay cả khi ở nhà cũng không bao giờ mặc những bộ đồ ngủ rộng thùng thình hay để tóc rối bù, chỉn chu mọi lúc, mọi nơi. Nên chồng mới luôn quan tâm và sợ mất mình, phải luôn cố gắng yêu thương mình. Do đó, bạn luôn phải là người phụ nữ thông minh biết tiêu tiền, để bản thân luôn tươi trẻ và hạnh phúc. Cũng cùng quan điểm với chị Lan, chị Phương (Thủ Đức, TPCM) cho biết, mình không chỉ biết tiêu tiền hợp lý, vừa đủ để chi tiêu trong nhà mà còn có tiền để dùng cho việc chi tiêu cá nhân và mua quà biếu bố mẹ chồng. Bởi ai cũng muốn được người khác nhớ đến và coi trọng. Vì thế, phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền đúng chỗ, hãy dành ra một khoản nhỏ để mua một cái áo, cái quần hay một món đồ nữ trang nào đó để tặng bố mẹ chồng, tuy chẳng mấy nhiều tiền nhưng khiến họ cảm thấy rất vui, được quan tâm. Làm như vậy, tình cảm gia đình càng ngày càng bền chặt, bố mẹ chồng yêu thương con dâu, chồng sẽ thấy bạn là người tâm lý và cực kỳ trân trọng bạn.

Phụ nữ thông minh không chỉ biết tiêu tiền mà còn biết kiếm ra tiền Phụ nữ thông minh biết tiêu tiên hợp lý sẽ được chồng cưng chiều yêu thương hết mực. Ảnh internet Chị Kim Đào (Dĩ An, Bình Dương) chia sẻ, phụ nữ thông minh dù đang còn độc thân hay đã lập gia đình thì cũng phải biết kiếm tiền. Như vậy vừa có thể thoả mãn lòng tự trọng tối thiểu của bản thân, vừa để chia sẻ gánh nặng kinh tế với người đàn ông của đời mình. Như vậy thì dù trong hoàn cảnh nào họ cũng sẽ tìm thấy chỗ đứng của mình. Nếu chỉ biết tiêu tiền mà không biết kiếm ra nó thì bạn sẽ phải ngửa tay ra xin, lúc này chồng sẽ chu cấp đầy đủ cho bạn, nhưng trong thâm tâm họ sẽ coi thường bạn, bạn sẽ không có tiếng nói ở trong nhà. Biết tiêu tiền nhưng cũng phải biết kiếm ra tiền thì phụ nữ mới được tôn trọng. Ảnh internet Khi bạn biết kiếm ra tiền, bạn sẽ có tiếng nói công bằng, bình đẳng, được tôn trọng trong tình yêu. Vì thế nếu bạn muốn có sự công bằng, trước hết hãy công bằng với chính bạn, tự chủ cuộc sống của mình. Là phụ nữ thông minh bạn sẽ biết cách làm chủ cuộc đời, không lệ thuộc vào đồng tiền hay cảm xúc hay sự định đoạt của người khác.

Danh ngôn về phụ nữ thông minh – Lột tả chính xác sự giỏi giang, sắc sảo của người con gái hiện đại Phụ nữ thông minh thường biết vận dụng sự trí tuệ của mình để làm chủ cuộc đời mình, tránh gặp phải những sai lầm đáng tiếc trên đường đời. Thế giới nội tâm của các cô nàng thông minh cũng vô cùng phong phú và thú vị nên họ được nhiều người ngưỡng mộ. Vì thế, những câu danh ngôn về phụ nữ thông minh xuất hiện ngày càng nhiều và được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

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