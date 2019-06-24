Phụ nữ khôn ngoan phải biết tự kiếm tiền và ĐÁ VĂNG người đã làm mình đau

Tâm sự gia đình 24/06/2019 17:46

Phụ nữ khôn ngoan kiếm tiền giỏi, đàn ông sẽ vừa nể vừa yêu, còn phụ nữ chỉ biết tiêu tiền chắc chắn đàn ông có thể sẽ yêu nhưng không bao giờ dành sự tôn trọng nhất định.

Cuộc đời phụ nữ đừng vì lấy chồng mà dựa dẫm. Đừng vì có chồng mà chọn cách sống lười biếng, hưởng thụ quá đà. Nếu muốn hạnh phúc và bình yên, bạn chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tự kiếm tiền, tự mua những thứ mình thích và có thể bỏ người đã làm mình tổn thương.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này để sống an ổn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tổn thương lần đầu có thể là do chưa đủ kinh nghiệm, nhưng để người khác làm mình đau đến lần thứ hai là dại. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ để mình phải chịu bất cứ tổn thương nào. Và đặc biệt là không xài tiền của đàn ông đưa.

Họ có đủ khả năng chi trả cho những bữa ăn mà không cần ai mời mọc. Họ có đủ bản lĩnh để làm những chuyện mà đàn ông làm. Đặc biệt là biết bỏ người cần bỏ, yêu người xứng đáng với tình yêu của mình. Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này để không gặp nhiều bất hạnh trong tình yêu lẫn hôn nhân.

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Phụ nữ phải biết kiếm tiền để có thể mua những thứ mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Dù còn độc thân hay đã kết hôn, phụ nữ nhất định phải có một công việc. Những việc đàn ông làm được thì phụ nữ nhất định phải làm được, nhất là làm việc kiếm tiền. Phụ nữ đừng ngồi yên một chỗ, đừng lười biếng. Đừng chờ đợi những đồng tiền của đàn ông mà hãy sống kiêu ngạo, biết từ chối những món quà mang giá trị lớn mà đàn ông tặng.

phu nu khon ngoan nen biet dieu nay
Dù có chuyện gì cũng nên tìm cho mình một công việc và kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan kiếm tiền không kiếm chuyện, kiếm tìm hạnh phúc chứ không tự chuốc khổ đau. Những chuyện khiến bản thân mình cảm thấy khó chịu thì bịt tai, nhắm mắt lại. Những người mình không ưa thì đừng qua lại, đừng giao du. Chồng, người yêu có ngoại tình cũng đừng đánh ghen giành giật. Những gì của mình tự khắc sẽ thuộc về mình.

phu nu khon ngoan nen biet dieu nay
Phụ nữ phải biết bỏ người đã làm mình đau - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan biết những gì mình nên nói, những gì chỉ nên im lặng lắng nghe. Có những chuyện chọn cách im lặng sẽ tốt hơn là lên tiếng giải thích, phân bua. Nói càng nhiều càng khiến bạn đánh mất những phẩm giá của bản thân hơn mà thôi.

Trong công việc, phụ nữ không việc gì phải làm lớn chuyện, la hét ầm ĩ để chứng tỏ bản thân giỏi giang. Bạn chỉ cần giỏi trong việc làm giàu và kiếm tiền là được, còn những việc khác đừng quá để tâm.

Còn trong hôn nhân, phụ nữ khôn ngoan chẳng cần tìm mọi cách để giữ chồng, giữ người đã làm mình đau. Người khôn ngoan sẽ tiễn kẻ tệ bạc đi bằng một nụ cười thật tươi và chăm chỉ kiếm tiền để làm bản thân hạnh phúc.

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