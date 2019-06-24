Phụ nữ 40 tuổi bước ra đường như bà hoàng, ở nhà phải như nữ thần trong mắt chồng con

Tâm sự gia đình 24/06/2019 11:44

Cuộc đời phụ nữ 40 tuổi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thật xinh đẹp và bản lĩnh. Khi ở nhà như nữ thần trong mắt chồng con, còn bước ra đường phải thật xinh đẹp, tô son, dặm phấn kiêu hãnh và không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai.

Phụ nữ 40 tuổi có 3 điều không bao giờ ngừng làm đó là học hỏi, kiếm tiền và sống hạnh phúc. Dẫu trời có sập xuống, dù có bận rộn cũng phải xinh đẹp và hạnh phúc mọi lúc mọi nơi. Nhất là người phụ nữ khi bước sang độ tuổi trung niên phải có phong thái nhất định.

phu nu 40 tuoi
Phụ nữ 40 tuổi phải biết cách sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ở nhà bạn phải là người mẹ, người vợ chuẩn mực, biết yêu thương đúng mức, biết tận tụy có giới hạn. Dù thương chồng con nhiều đến mấy cũng phải dành thời gian cho bản thân mình.

Ở nhà, phụ nữ có thể đầu bù tóc rối với việc nhà cửa, bếp núc nhưng khi bước ra đường phải gọn gàng và sạch sẽ. Màu son trên môi càng đậm càng thể hiện được thần thái của người phụ nữ đó như thế nào. Thế nên hãy biết cách trang điểm cho bản thân, đừng để mặt mộc, đừng ăn mặc lôi thôi.

phu nu 40 tuoi
Phụ nữ 40 tuổi làm việc mạnh mẽ như đàn ông nhưng cũng đừng quên dịu dàng khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 40 tuổi làm việc như đàn ông nhưng vẫn phải giữ được nét dịu dàng của một người phụ nữ đích thực. Một mặt tề gia nội trợ đúng chuẩn người mẹ, người vợ mẫu mực. Mặt khác phải có cuộc sống như bà hoàng, được nhiều người tôn trọng, nể phục.

Bước ra đường đừng để ai bắt nạt, cũng đừng cúi đầu trước bất cứ ai, bất cứ việc gì. Vì vậy, bạn cần trau dồi cho mình lượng kiến thức nhất định để có thể tự tin hơn trong giao tiếp.

phu nu 40 tuoi
Dù ở bất cứ trường hợp gì, bạn cũng phải xinh đẹp và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở nhà, đừng nổi giận vô cớ, đừng trở thành người đáng sợ trong mắt chồng con. Có chuyện gì cứ nhẹ nhàng khuyên bảo. Chồng con là người bạn yêu thương nhất, thế nên đừng làm họ tổn thương. Hãy trở thành nữ thần lúc nào cũng xinh đẹp và dịu dàng trong mắt chồng con.

phu nu 40 tuoi
Phụ nữ ở độ tuổi trung niên cần phải biết cách sống an ổn - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi bước ra đường làm việc và gặp gỡ người khác, bạn nhất định phải tự tin, có tiếng nói của riêng mình. Kiếm tiền là tốt nhưng đừng vì đồng tiền mà sa ngã, nghe theo lời của người khác. Hãy làm việc như một bà hoàng, ngoài việc mang lại sự giàu sang còn phải được thiên hạ tôn trọng.

Phụ nữ 40 tuổi nhất định phải dung hòa được hai yếu tố đó mới mong an ổn. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng phải thật hạnh phúc với những quyết định của mình.

Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc: Bản lĩnh và sự khôn ngoan là hai thứ đi đầu!

Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc: Bản lĩnh và sự khôn ngoan là hai thứ đi đầu!

Phụ nữ lấy chồng giống như đánh một canh bạc lớn nhất của cuộc đời mình. Người nắm trong tay quân bài tốt chưa hẳn đã thắng mà còn phải dựa vào bản lĩnh và cách chơi.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ tuổi trung niên phụ nữ bản lĩnh đàn bà 40

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn