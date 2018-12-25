Phụ nữ khôn lấy chồng sau 30 tuổi

Có người nói lấy chồng ở độ tuổi còn trẻ sẽ được hưởng hạnh phúc, tình cảm vợ chồng mặn nồng nhất. Hơn nữa, họ nghĩ sinh con ở độ tuổi này sẽ thông minh và sau sinh sẽ dễ dàng lấy lại vóc dáng.

Rồi ai cũng sẽ lấy chồng, sinh con, đó vốn dĩ là thiên chức của phụ nữ. Nhưng lấy chồng ở độ tuổi nào còn tùy vào duyên phận của mỗi người. Duyên nợ của mỗi con người có thể đến sớm hoặc muộn. Có người kết hôn từ độ tuổi đôi mươi, nhưng cũng có người qua ngưỡng 30, 40 mới thành gia lập thất.

Đa số cặp vợ chồng trẻ thường có nguy cơ đổ vỡ nhiều hơn. Bởi quyết định gắn bó với nhau ở độ tuổi chưa có gì trong tay, hoặc chưa có suy nghĩ vững vàng, cả hai dễ dàng có những lời nói động chạm đến lòng tự trọng của nhau.

Khi còn trẻ, cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều điều thú vị. Tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt, quả thật là cuộc sống sẽ tươi mới hơn nhưng cũng không thể tránh khỏi những cãi vã. Khi còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, cả hai sẽ dễ xảy ra những mâu thuẫn không cần thiết.

Vả lại khi chưa hưởng thụ được tròn đầy cuộc sống độc thân mà lại vội kết hôn, thế nào phụ nữ cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhìn những người cùng trang lứa được đi đây đi đó, tự do làm những điều mình thích hoặc được ngủ đến tận trưa mỗi khi có thời gian rảnh mà không cần nhìn sắc mặt của ai, họ không khỏi cảm thấy tủi thân.

Khi sẵn sàng rồi hãy nghĩ đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, khi lập gia đình ở độ tuổi quá trẻ, bạn sẽ không thể nào tránh khỏi những áp lực cơm áo gạo tiền. Điều này còn khó khăn hơn khi lần lượt những đứa con ra đời. Nếu không có kinh tế vững vàng, con sẽ khổ, vợ chồng sẽ cãi nhau suốt. Lúc này cuộc sống hôn nhân cũng không còn vui vẻ hay hứng thú gì nữa.

Theo tôi, phụ nữ lấy chồng sau tuổi 30 là khôn ngoan nhất. Khi đã làm hết những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn, bạn sẽ không cảm thấy nuối tiếc. Và lúc này, bạn sẽ có đủ thời gian cũng như tiền bạc để lo cho gia đình, con cái của mình.

Cuộc đời phụ nữ đừng lấy chồng sớm để 'lời ru thêm buồn' - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông bạn chọn sẽ không còn trẻ người non dạ mà đã chững chạc cả về ngoại hình lẫn nhân cách. Điều này sẽ là một lợi thế giúp bạn có được một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Vả lại khi lấy chồng sau độ tuổi 30, khi mọi việc đã ổn định, bạn sẽ đối mặt với những khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn.

Lúc này, bạn không còn vừa phải lo gầy dựng sự nghiệp vừa chăm lo cho mái ấm của mình. Ít nhất bạn cũng sẽ bớt đi một gánh nặng so với lấy chồng ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Khi đã đủ chững chạc và mạnh mẽ, bạn sẽ toàn tâm toàn ý cho cuộc sống hôn nhân của mình.

Sau 30 là độ tuổi phù hợp nhất để lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không lấy chồng sớm, mà lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống. Không phải vì họ không muốn yêu đương, không muốn lấy chồng mà là chưa đúng thời điểm. Đúng thời điểm, khi họ đã sẵn sàng ràng buộc mình, không cần giục họ cũng sẽ tự biết làm những điều nên làm.