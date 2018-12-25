Phụ nữ khôn lấy chồng sau 30 tuổi

Tâm sự gia đình 25/12/2018 14:58

Người ta nói độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ trải dài từ 18 đến 30 tuổi. Trong độ tuổi này hãy chọn cho mình một cuộc sống độc thân, đừng lấy chồng sớm làm gì để "lời ru thêm buồn".

Rồi ai cũng sẽ lấy chồng, sinh con, đó vốn dĩ là thiên chức của phụ nữ. Nhưng lấy chồng ở độ tuổi nào còn tùy vào duyên phận của mỗi người. Duyên nợ của mỗi con người có thể đến sớm hoặc muộn. Có người kết hôn từ độ tuổi đôi mươi, nhưng cũng có người qua ngưỡng 30, 40 mới thành gia lập thất.

Phụ nữ khôn lấy chồng sau 30 tuổi - Ảnh 1
Phụ nữ đừng nên lấy chồng quá sớm - Ảnh minh họa: Internet

Có người nói lấy chồng ở độ tuổi còn trẻ sẽ được hưởng hạnh phúc, tình cảm vợ chồng mặn nồng nhất. Hơn nữa, họ nghĩ sinh con ở độ tuổi này sẽ thông minh và sau sinh sẽ dễ dàng lấy lại vóc dáng.

Khi còn trẻ, cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều điều thú vị. Tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt, quả thật là cuộc sống sẽ tươi mới hơn nhưng cũng không thể tránh khỏi những cãi vã. Khi còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, cả hai sẽ dễ xảy ra những mâu thuẫn không cần thiết.

Phụ nữ khôn lấy chồng sau 30 tuổi - Ảnh 2
Hãy làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đa số cặp vợ chồng trẻ thường có nguy cơ đổ vỡ nhiều hơn. Bởi quyết định gắn bó với nhau ở độ tuổi chưa có gì trong tay, hoặc chưa có suy nghĩ vững vàng, cả hai dễ dàng có những lời nói động chạm đến lòng tự trọng của nhau.

Vả lại khi chưa hưởng thụ được tròn đầy cuộc sống độc thân mà lại vội kết hôn, thế nào phụ nữ cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhìn những người cùng trang lứa được đi đây đi đó, tự do làm những điều mình thích hoặc được ngủ đến tận trưa mỗi khi có thời gian rảnh mà không cần nhìn sắc mặt của ai, họ không khỏi cảm thấy tủi thân.

Phụ nữ khôn lấy chồng sau 30 tuổi - Ảnh 3
Khi sẵn sàng rồi hãy nghĩ đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, khi lập gia đình ở độ tuổi quá trẻ, bạn sẽ không thể nào tránh khỏi những áp lực cơm áo gạo tiền. Điều này còn khó khăn hơn khi lần lượt những đứa con ra đời. Nếu không có kinh tế vững vàng, con sẽ khổ, vợ chồng sẽ cãi nhau suốt. Lúc này cuộc sống hôn nhân cũng không còn vui vẻ hay hứng thú gì nữa.

Theo tôi, phụ nữ lấy chồng sau tuổi 30 là khôn ngoan nhất. Khi đã làm hết những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn, bạn sẽ không cảm thấy nuối tiếc. Và lúc này, bạn sẽ có đủ thời gian cũng như tiền bạc để lo cho gia đình, con cái của mình.

Phụ nữ khôn lấy chồng sau 30 tuổi - Ảnh 4
Cuộc đời phụ nữ đừng lấy chồng sớm để 'lời ru thêm buồn' - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông bạn chọn sẽ không còn trẻ người non dạ mà đã chững chạc cả về ngoại hình lẫn nhân cách. Điều này sẽ là một lợi thế giúp bạn có được một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Vả lại khi lấy chồng sau độ tuổi 30, khi mọi việc đã ổn định, bạn sẽ đối mặt với những khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn.

Lúc này, bạn không còn vừa phải lo gầy dựng sự nghiệp vừa chăm lo cho mái ấm của mình. Ít nhất bạn cũng sẽ bớt đi một gánh nặng so với lấy chồng ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Khi đã đủ chững chạc và mạnh mẽ, bạn sẽ toàn tâm toàn ý cho cuộc sống hôn nhân của mình.

Phụ nữ khôn lấy chồng sau 30 tuổi - Ảnh 5
Sau 30 là độ tuổi phù hợp nhất để lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không lấy chồng sớm, mà lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống. Không phải vì họ không muốn yêu đương, không muốn lấy chồng mà là chưa đúng thời điểm. Đúng thời điểm, khi họ đã sẵn sàng ràng buộc mình, không cần giục họ cũng sẽ tự biết làm những điều nên làm. 

Đạo nghĩa vợ chồng: Hoạn nạn không bỏ, giàu sang không rời

Đạo nghĩa vợ chồng: Hoạn nạn không bỏ, giàu sang không rời

Vợ chồng không chỉ là danh phận mà còn là trách nhiệm, tình nghĩa. Hai tiếng này ai cũng có thể gọi, nhưng không phải ai cũng hiểu được hết những ý nghĩa ẩn sâu trong đó.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng phụ nữ 30 tuổi độ tuổi phụ nữ lấy chồng khi nào lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 39 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 4 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm