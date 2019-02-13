Phụ nữ chưa trả được ơn sinh thành thì đừng nghĩ đến việc đau khổ vì một người đàn ông

Phụ nữ dại lắm, đến công ơn dưỡng dục còn chưa làm tròn thì có tư cách gì để khóc lóc, van xin tình yêu của một người đàn ông? Đến bổn phận của mình cũng không làm được thì đau khổ vì một người, có đáng không?

Không ít người nghĩ, phụ nữ học hành tốt nghiệp hẳn hoi, có công ăn việc làm rồi thì lấy chồng. Vậy công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, bạn đã vứt ở đâu rồi? Chưa trả được công ơn dưỡng dục mà đi cung phụng cho người khác, có đáng không? Chưa báo đáp ơn sinh thành mà cứ đau khổ vì một người, có đáng không? Phụ nữ hãy kiếm tiền và sống cuộc đời mình muốn - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời phụ nữ, ai cũng mong có được bến đỗ cho riêng mình. Ai cũng muốn được yêu thương và che chở. Tuy nhiên có những chuyện còn quan trọng hơn cả việc yêu đương và hôn nhân.

Xã hội bây giờ khác với ngày xưa. Đâu còn chuyện phụ nữ đến tuổi là phải lấy chồng. Đâu còn chuyện phụ nữ phải sống dưới cái bóng của người đàn ông. Phụ nữ hiện đại là người biết kiếm tiền, báo ơn dưỡng dục, hưởng thụ cuộc sống độc thân thoải mái. Sống cuộc đời chẳng cần dựa dẫm vào ai. Đến khi lấy chồng, họ chẳng còn phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Đừng vội dấn thân vào hôn nhân nếu chưa sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet Mẹ tôi thường nói, điều tiếc nuối nhất cuộc đời này là chưa một ngày làm tròn chữ hiếu với ông bà ngoại. Từ ngày lấy ba đến giờ, mẹ chỉ biết cung phụng gia đình bên chồng. Mẹ chưa từng rót cho ông bà ngoại chung trà, hay nấu bát cháo khi ốm đau. Đó là điều mà suốt đời này mẹ cảm thấy tiếc nuối nhất.

Mẹ thường khuyên tôi rằng, cuộc đời phụ nữ, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải dằn vặt. Mẹ không bắt tôi phải trả ơn nuôi dưỡng. Chỉ muốn tôi có thể sống trọn vẹn với những trách nhiệm và bổn phận của mình khi chưa vướng bận điều gì. Mẹ muốn tôi có thể sống thoải mái, kể cả khi lấy chồng rồi cũng không cảm thấy có lỗi. Trả ơn dưỡng dục là điều mà bạn nên làm - Ảnh minh họa: Internet Nghĩ cũng đúng, cuộc đời phụ nữ khi chưa thể làm được gì cho ba mẹ mà đã vội kết hôn thì dại quá. Bởi có nhiều trường hợp, lấy chồng rồi khi ba mẹ ruột ốm đau thì phụ nữ khó lòng mà chăm sóc vẹn toàn. Người ta thường nói con gái lấy chồng là con người ta. Họ phải lo cho gia đình chồng chứ chẳng còn thời gian để về bên nhà ba mẹ ruột để bưng trà, rót nước. Đến khi bị chồng hắt hủi thì lại chạy về nhà khóc lóc. Khi đó chỉ có ba mẹ là người dang rộng vòng tay để chở che bảo ban, chứ chẳng còn ai khác. Thế nên phụ nữ ơi! Nhiệm vụ của bạn là kiếm tiền, báo hiếu, làm những điều mình thích. Khoan hãy nghĩ đến chuyện gả cho ai là tốt, lấy ai sẽ yên nhờ tấm thân. Đừng để bản thân cảm thấy hối tiếc mãi về sau - Ảnh minh họa: Internet Đừng ích kỷ nghĩ cho riêng mình, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối tiếc, dằn vặt mãi về sau. Đừng chỉ biết đau khổ vì một người đàn ông mà hãy nghĩ đến việc trả hết những năm tháng mà ba mẹ đã vất vả nuôi mình. Đừng bù lu bù loa lên khi bị người ta phụ bạc, mà hãy nghĩ đến những khoảng thời gian ba mẹ đã bôn ba, khổ sở như thế nào. Đừng để họ lo lắng thêm nữa!

Đàn bà mạnh mẽ là nhờ sự bạc bẽo của đàn ông Không ai tự dưng mạnh mẽ, chẳng qua là khi trải qua những tổn thương, cảm nhận đủ lòng bạc bẽo của đàn ông, phụ nữ mới biết lớn lên để chống chọi với bão giông.

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