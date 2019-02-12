Đàn ông thích lạ, đàn bà lại ưa quen, hỏi sao cứ bất hạnh mãi không dứt

Tâm sự gia đình 12/02/2019 16:17

Khi lên giường với người đàn bà khác, đàn ông luôn khao khát tìm kiếm những cảm xúc mới. Còn phụ nữ thì chỉ tròn giấc khi nằm bên người đàn ông thuộc về mình.

Đàn ông thường thích những điều mới lạ. Còn đàn bà lại ưa chuộng những điều quen thuộc. Họ không thích thay đổi, một khi đã chọn thì giữ đến cuối cùng. Tuy nhiên cánh mày râu lại khác, dù đã có một người nhưng vẫn luôn khao khát chiếm được trái tim của những người khác. Cũng vì vậy mà phụ nữ luôn phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân của mình. 

Đàn ông thích lạ, đàn bà lại ưa quen, hỏi sao cứ bất hạnh mãi không dứt - Ảnh 1
Đàn bà trong hôn nhân luôn chịu thiệt thòi vì ưa những điều quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân vốn dĩ là chuyện của hai người nhưng rốt cuộc lại chỉ có một người cố gắng. Đàn ông dù đã có vợ con nhưng vẫn giữ những thói quen của mình. Khi gặp gỡ những người phụ nữ khác, họ cũng sẽ nói lời đưa đẩy, chọc ghẹo. 

Còn phụ nữ thì khác, họ sợ phải thay đổi một điều gì đó. Nhất là trong tình yêu, họ sợ phải bắt đầu lại, sợ phải thay đổi những gì vốn dĩ đã quen thuộc. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng một lòng tìm cách để gìn giữ chứ chẳng ai chịu buông bỏ.

Đàn ông thích lạ, đàn bà lại ưa quen, hỏi sao cứ bất hạnh mãi không dứt - Ảnh 2
Đàn ông trong hôn nhân lại thích những điều mới lạ - Ảnh minh họa: Internet

Khi lên giường với người đàn bà khác, đàn ông luôn khao khát tìm kiếm những cảm xúc mới. Họ thích những cô nàng có kỹ năng tốt hơn vợ. Còn phụ nữ thì chỉ tròn giấc khi nằm bên người đàn ông thuộc về mình. Vì họ thích cảm giác an toàn, thích được người mình yêu thương chở che.

Có ai đó đã từng nói với tôi, đàn ông ai rồi cũng thích của lạ, đàn bà sống chết lại giữ cho mình những điều quen thuộc. Không phải họ không thích đổi mới mà là họ sợ. Sợ mất đi những gì đã là của mình.

Đàn ông thích lạ, đàn bà lại ưa quen, hỏi sao cứ bất hạnh mãi không dứt - Ảnh 3
Đàn bà luôn chịu bất hạnh vì quá giữ gìn mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã chọn ai, phụ nữ sẽ dốc hết tâm trí để yêu thương và trân trọng người đó. Còn đàn ông ngoài miệng nói thương vợ, nhưng quay lưng đi đã tán tỉnh cô khác. Họ cho mình cái quyền thoải mái được làm những điều bản thân muốn.

Cũng vì vậy mà trong mỗi cuộc hôn nhân đều có người phụ nữ phải chịu thiệt thòi và bất hạnh. Phụ nữ ở nhà ôm khư khư một mối tình, còn đàn ông ở bên ngoài một tay ôm cả trăm mối tình. Phụ nữ ở nhà lòng lúc nào cũng nghĩ đến chồng, còn đàn ông ở ngoài trái tim đã san sẻ cho nhiều cô khác.

Đàn ông thích lạ, đàn bà lại ưa quen, hỏi sao cứ bất hạnh mãi không dứt - Ảnh 4
Đàn ông thường không biết trân trọng những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thường giữ thói quen của mình, dù 10 hay 20 năm nữa họ cũng sẽ không bỏ. Nhưng đàn ông thì lại khác, họ thích đổi mới và luôn khao khát cảm giác tự do. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua, họ luôn vận động để làm mới cuộc sống của mình. Họ không chịu ngồi yên một chỗ để tận hưởng cuộc sống.

Sau khi lấy vợ, họ không chịu trói chân mình một chỗ. Nhiều người đã lấy vợ nhưng vẫn nhậu nhẹt, chè chén thâu đêm, vẫn bạn bè, ăn chơi như bình thường. Có thể nói đàn ông và đàn bà trong hôn nhân đều có trách nhiệm ngang nhau, nhưng quan điểm lại khác nhau.

Đàn ông thích lạ, đàn bà lại ưa quen, hỏi sao cứ bất hạnh mãi không dứt - Ảnh 5
Đàn bà chịu yên phận, còn đàn ông thì không thích ngồi yên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà chịu yên phận, còn đàn ông lại thích vận động mỗi ngày. Đàn ông thích những điều mới lạ, còn đàn bà lại chuộng những điều vốn dĩ đã trở nên thân quen. Nói đúng hơn là đàn bà ai cũng thích có một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa. Còn đàn ông thì chỉ muốn đối mặt với sóng gió, phiêu lưu khắp nơi.

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Từ khóa:   hôn nhân bất hạnh

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