Đàn ông không vô tâm, chẳng qua là đàn bà dại!

Trong tình yêu, hôn nhân, phụ nữ luôn cho đi quá nhiều. Họ suy nghĩ những điều nhỏ nhặt. Họ dễ tổn thương bởi những lời nói vu vơ của đàn ông. Nhưng đàn ông thì tính ai cũng cứng nhắc, thô lỗ, ít khi để tâm đến vợ.

Theo tôi, đàn ông trên đời này chẳng ai vô tâm, chẳng qua là đàn bà cứ dại khờ. Dại khi đặt hết tình cảm của mình vào một người. Dại khi cứ cho đi để rồi oán hận chồng không đáp lại tình cảm đó.

Nhưng suy cho cùng, chẳng qua là đàn bà dại mà thôi. Cứ mãi cho đi rồi chờ đợi yêu thương từ người đàn ông bên cạnh. Vì tình yêu của họ quá lớn nên luôn khao khát nhận lại đủ đầy. Cũng vì vậy mà phụ nữ, ai cũng nghĩ chồng vô tâm.

Đôi khi họ không thể kiểm soát được bản thân để rồi thốt ra những lời không hay. Đó vốn dĩ là bản tính hời hợt mà người đàn ông nào cũng có. Vậy là phụ nữ bảo đàn ông vô tâm , không chịu quan tâm đến vợ.

Đàn bà cứ mãi tận tụy thì suốt đời chỉ có khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì oán trách người vô tâm, bạn hãy có tâm hơn với chính mình. Đừng mãi sống vì người khác nữa mà hãy tập sống cuộc đời mình thích. Đừng oán trách người hời hợt, lạnh nhạt mà hãy tự biết cách quan tâm bản thân.

Bởi dù bạn có dùng cả cuộc đời này trách móc, đàn ông cũng sẽ không thay đổi. Họ sẽ vẫn mãi là người vô tâm trong mắt bạn mà thôi. Cách duy nhất bạn nên làm là bớt tận tâm lại một chút, khi đó sẽ không còn cảm nhận được sự vô tâm từ người đàn ông nữa.

Cuộc đời đàn bà hãy sống vì mình, đừng sống vì ai hết - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết cách yêu thương chính mình, đàn bà sẽ chẳng cần đến tình yêu của ai, kể cả chồng. Và nên nhớ trên cuộc đời này, chỉ có bản thân là yêu mình thật lòng. Đừng mong người khác sẽ yêu thương bạn vô điều kiện. Đừng trông chờ có người yêu bạn đời đời kiếp kiếp không rời.

Từ đây, hãy thôi oán trách người vô tâm mà hãy có tâm với chính mình. Đừng tận tụy nữa, đừng hy sinh nữa, chắc chắn bạn sẽ không đau và tổn thương. Chỉ cần bớt dại một chút, cuộc sống của bạn sẽ an yên.

Chỉ khi sống vì mình, bạn mới mong có được hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần thôi oán hờn, hạnh phúc sẽ chạm tay. Cuộc đời đàn bà đừng mong mỏi có được tình yêu vĩnh cửu của ai đó mà hãy tự thôi làm mình đau trước đã. Bởi những nỗi đau mà bạn đang đeo mang là do bạn tự tạo ra mà thôi.

Người đã không thương mình thì đừng mong cầu, đừng hy vọng. Cũng đừng hy sinh quá nhiều rồi chờ đợi mỏi mòn rằng sẽ được đền đáp. Có những điều cho đi chưa chắc đã nhận lại được. Đặc biệt là tình cảm, bạn không thể cứ đòi hỏi quá nhiều từ người khác để khi không có được thì lại trách người vô tâm.