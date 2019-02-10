Dù cưới lâu hay mới cưới, vợ chồng cũng phải làm những điều này để tránh đổ vỡ

Dưới đây là những điều vợ chồng dù đã cưới lâu hay chỉ mới cưới nhất định phải làm được, có vậy mới mong giữ được hôn nhân của mình trước những cám dỗ và sóng gió.

Trong hôn nhân điều quan trọng nhất là phải tôn trọng nhau. Chỉ cần chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đối phương, chỉ cần xem trọng những lời người đó nói, bạn đã giữ được cuộc hôn nhân của mình. Vợ chồng muốn sống với nhau lâu dài, cần tôn trọng tất cả những gì của nhau. Đừng bắt bẻ, đừng tạo những áp lực vô hình cho đối phương.

Đây là điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân, các cặp vợ chồng nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Bạn không thể cứ nhìn vào điểm yếu của bạn đời mà công kích, thay vào đó hãy nhìn vào những điều tốt của nhau để cổ vũ.

Vợ không nên cứ mãi khen chồng của người ta, chồng cũng không nên chê bai hay so sánh vợ với những người phụ nữ khác. Nếu làm được như vậy, chắc chắn cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ không có gì cản trở được.

Chăm sóc bản thân

Chăm sóc bản thân là cách để duy trì hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm, yêu thương bạn đời của mình là điều nên làm. Nhưng một điều quan trọng nữa là phải biết chăm sóc cho bản thân. Khi bạn có sức khỏe thì mới có thể lo lắng cho người khác được. Vì vậy những cô vợ đừng cứ chăm chồng mà hãy chăm mình nữa. Đừng để bản thân trở nên xấu xí.

Là phụ nữ nhất định phải thật xinh đẹp để giữ được cuộc hôn nhân của mình. Đừng mãi tận tụy vì người khác, đừng để bất cứ ai có cơ hội xem rẻ mình. Và khi bạn trở nên xinh đẹp, chắc chắn chẳng có người đàn ông nào dám rời xa hay có tư tưởng phản bội.

Lo cho con nhưng không bỏ bê chồng

Có rất nhiều người vợ vướng phải trường hợp này. Khi có con, đa số phụ nữ lại chọn chăm con nhiều hơn là chồng. Dường như người vợ nào cũng chăm bẵm cho con từng miếng ăn giấc ngủ và quên đi người chồng bên cạnh.

Điều này khiến đàn ông cảm thấy tủi thân và cô đơn trong chính căn nhà của mình. Thế nên phụ nữ hãy lưu ý vấn đề này, lo cho con nhưng cũng phải nghĩ đến chồng. Con là tất cả đối với mình, nhưng bạn cũng phải khôn ngoan biết cách giữ chân chồng bên cạnh.

Tha thứ cho nhau khi cần

Bao dung cho những lỗi lầm của nhau là điều nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, có những chuyện nên chấp nhận cho nhau một cơ hội, chứ không phải ích kỷ nghĩ cho riêng mình. Tha thứ cho nhau là một cách để níu giữ hôn nhân hạnh phúc. Vì vậy là vợ chồng hãy học cách bao dung cho những lỗi lầm của nhau.

Những chuyện gì qua rồi cứ để trôi qua, một khi đã tha thứ rồi thì đừng nhắc đến làm gì. Và đặc biệt nên cho nhau một cơ hội để quay về bên mái ấm của mình, đừng khiến đối phương ngày càng xa mình.

Đừng cố gắng thay đổi đối phương

Một khi đã cưới nhau, điều bạn nên làm đó là chấp nhận. Chấp nhận hết thảy những thói hư tật xấu của đối phương. Để tự người đó thay đổi, chứ bạn đừng cố gắng tìm mọi cách để họ thay đổi theo ý mình thích. Đừng chạy theo bóng hình hoàn hảo của ai mà hãy chấp nhận một con người đầy khuyết điểm ở bên cạnh. Ai cũng có những thói hư tật xấu, vì vậy hãy chờ đợi để họ tự hoàn thiện chính mình.

Không nói xấu đối phương

Tuyệt đối không nói những lời không hay về đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Việc nói xấu đối phương không giúp bạn tốt hơn mà còn khiến hôn nhân sớm ngày đổ vỡ. Đàn ông ghét nhất kiểu phụ nữ ngồi lê đôi mách chuyện nhà cho thiên hạ biết. Đàn bà ghét kiểu đàn ông chỉ biết chê bai vợ trước mặt người khác. Vì vậy hãy hạn chế nói những điều không hay về nhau khi có đông người.