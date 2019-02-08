Đàn ông ‘cứng’ là khi đứng trước mặt vô số phụ nữ đẹp vẫn tự nhủ bản thân đã có vợ

Đàn ông chỉ thành công và thật sự trưởng thành khi biết từ chối những người phụ nữ xinh đẹp hơn vợ. Dù đứng giữa một rừng hoa nhưng lòng vẫn thanh tịnh và tự nhủ rằng phải có trách nhiệm với vợ con.

Những ngày cuối năm là dịp bạn bè có cơ hội gặp lại nhau để cùng chè chén, tâm sự. Đám bạn tôi thời đại học tính đến nay chỉ còn vài đứa là thường giữ liên lạc. Ai cũng đã có vợ con và công việc ổn định. Chỉ cần lúc nào cũng nhớ đến vợ, đàn ông đã thành công - Ảnh minh họa: Internet Trung là người mà đám chúng tôi cảm thấy ngưỡng mộ nhất vì có vợ đẹp, con ngoan, công việc tốt. Lần nào gặp, chúng tôi cũn xuýt xoa trước độ giàu có của bạn. Trung kể mới được công ty thưởng Tết hơn trăm triệu. Nghe đâu sang năm lại được thăng chức, lương bổng cũng tốt hơn. Có thể nói trong đám chúng tôi, Trung là đứa ngon lành nhất.

Nói chuyện, uống bia được một lúc, ai cũng đã thấy choáng váng. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, những cô em xinh tươi lần lượt bước vào. Trung cười nói: “Hôm nay cứ ăn chơi thả ga, chầu này tao mời”. Cả bọn, trừ tôi đều hét lên khoái trá. Em xinh đẹp nhất ngồi cạnh Trung, hết đưa rượu lại gắp mồi, có vẻ đã quen thân từ lâu. Đàn ông trưởng thành là khi biết từ chối của lạ để về bên vợ - Ảnh minh họa: Internet Lũ bạn tôi thoải mái sờ chỗ này rồi đến chỗ khác của những cô nàng nóng bỏng bên cạnh. Đúng là đàn ông đứng trước gái đẹp thì còn nhớ gì đến vợ con. Tôi chợt nhớ lúc nãy, Trung nghe điện thoại của vợ và nói chuyện rất ngọt ngào. Vậy mà giờ đây đã quên sạch.

Đàn ông cứng rắn và trưởng thành hay không là ở thời điểm này. Đàn ông “cứng” hay không là khi đứng trước những cám dỗ nhưng vẫn luôn nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với gia đình. Nhưng mấy ai làm được điều đó? Ngoài miệng có thể thề non hẹn biển với vợ, nhưng đằng sau, ai biết chuyện gì xảy ra. Người thương vợ thật lòng sẽ dễ dàng thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Trong cuộc sống, tôi cảm thấy khâm phục nhất là kiểu phụ nữ không rời bỏ chồng khi sa cơ thất thế. Và kiểu đàn ông khi giàu sang cũng không phản bội vợ. Theo tôi, đàn ông kiếm được nhiều tiền chưa hẳn là người thành công. Chỉ khi đứng trước một cô gái đẹp, phẩm chất của họ mới lộ rõ. Đàn ông dù làm chức lớn đến mấy mà phản bội vợ cũng là kẻ thất bại - Ảnh minh họa: Internet Là đàn ông không phải cứ làm chức lớn, kiếm tiền tỷ về đưa vợ là tròn trách nhiệm, là người chồng, người cha tốt. Người thật sự trưởng thành sẽ biết cách từ chối những cám dỗ phù phiếm để về với vợ con. Họ sẽ biết cách từ chối những bóng hồng xung quanh mình và tự nhủ với bản thân rằng đã có vợ. Nhưng cuộc sống này, có mấy người đàn ông “cứng” được như vậy?

Đàn ông tốt hay tồi chỉ cần ‘lên giường' với nhau sẽ rõ Muốn biết người đàn ông đó có thật lòng hay chỉ muốn vui chơi qua đường, phụ nữ chỉ cần “lên giường” với anh ấy, mọi chuyện sẽ phơi bày.

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