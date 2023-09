Đàn bà sinh ra đã khổ mà còn lấy nhầm chồng xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình

Vài năm đầu hôn nhân, cuộc sống toàn màu hồng. Nhưng vài năm sau, mọi chuyện đã khác. Chồng bắt đầu vô tâm, vợ bắt đầu than phiền nhiều hơn. Không còn “em muốn gì anh cũng chiều”, không còn nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn nhau. Mà đổi lại là sự hằn học, giận dữ mất kiểm soát khi một trong hai lỡ lời.

... đến khi lấy chồng cũng phải đắn đo sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người thời độc thân khổ trăm bề, chỉ mong lấy chồng đổi vận. Nhưng đổi đâu không thấy chỉ thấy ngày càng bế tắc không có đường lui. Ai cũng bảo lấy chồng sướng lắm, chỉ có ăn với đẻ, chuyện gì chồng cũng sẽ lo. Nhưng thực tế trái ngược, người lo lại là phụ nữ.

Chuyện gì vợ cũng phải làm, nhà cửa, cơm nước, đến cái quần chiếc áo của chồng con cũng phải một tay chọn lựa, giặt giũ. Nếu may mắn lấy được người biết điều một chút, xem như cũng an ủi được phần nào. Còn chẳng may vớ phải người vô tâm, hời hợt thì có nai lưng ra làm suốt đời.