Đàn bà sinh ra đã khổ mà còn lấy nhầm chồng xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình

Tâm sự gia đình 09/02/2019 05:30

Phận đàn bà sinh ra đã thiệt thòi, cứ tưởng có một người đàn ông đến để bù đắp khoảng trống đó. Nhưng nào ngờ bão tố không đến từ bên ngoài mà lại nằm ở ngực trái của người đàn ông.

Cuộc đời phụ nữ gặp đủ thứ truân chuyên kể từ khi mới lọt lòng. Đến khi lớn lên, ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, phụ nữ yêu nhiều, va vấp cũng vô số kể. Những dại khờ, bồng bột đều có thể dung tha vì chúng ta còn trẻ. Đến độ tuổi lấy chồng, ai lấy chồng sớm thì bị coi là ham chơi. Ai lấy chồng muộn thì bị bảo là ế chỏng ế chơ. 

Đàn bà sinh ra đã khổ mà còn lấy nhầm chồng xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình - Ảnh 1
Phụ nữ sinh ra đã phải chịu thiệt thòi hơn cánh mày râu...

Vài năm đầu hôn nhân, cuộc sống toàn màu hồng. Nhưng vài năm sau, mọi chuyện đã khác. Chồng bắt đầu vô tâm, vợ bắt đầu than phiền nhiều hơn. Không còn “em muốn gì anh cũng chiều”, không còn nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn nhau. Mà đổi lại là sự hằn học, giận dữ mất kiểm soát khi một trong hai lỡ lời.

Đàn bà sinh ra đã khổ mà còn lấy nhầm chồng xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình - Ảnh 2
... đến khi lấy chồng cũng phải đắn đo sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người thời độc thân khổ trăm bề, chỉ mong lấy chồng đổi vận. Nhưng đổi đâu không thấy chỉ thấy ngày càng bế tắc không có đường lui. Ai cũng bảo lấy chồng sướng lắm, chỉ có ăn với đẻ, chuyện gì chồng cũng sẽ lo. Nhưng thực tế trái ngược, người lo lại là phụ nữ.

Chuyện gì vợ cũng phải làm, nhà cửa, cơm nước, đến cái quần chiếc áo của chồng con cũng phải một tay chọn lựa, giặt giũ. Nếu may mắn lấy được người biết điều một chút, xem như cũng an ủi được phần nào. Còn chẳng may vớ phải người vô tâm, hời hợt thì có nai lưng ra làm suốt đời.

Đàn bà sinh ra đã khổ mà còn lấy nhầm chồng xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình - Ảnh 3
Lấy chồng được xem như canh bạc của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phận đàn bà sinh ra đã thiệt thòi, cứ tưởng sẽ có một người đàn ông đến để bù đắp khoảng trống đó. Nhưng nào ngờ bão tố không đến từ bên ngoài mà lại nằm ở ngực trái của người đàn ông. Phụ nữ lấy chồng ai rồi cũng sẽ có những đêm khóc ướt gối. Những lần tủi thân không biết tỏ bày cùng ai.

Vì vậy trước khi tính đến chuyện trăm năm, hãy suy nghĩ thật kỹ càng. Đừng chỉ thấy lợi trước mắt mà vội về chung nhà. Đàn ông hôm nay có thể sống chết theo đuổi bạn nhưng sau này dễ thay lòng. Người càng chiều chuộng bạn khi yêu, sau này càng khiến bạn chịu nhiều tổn thương.

Đàn bà sinh ra đã khổ mà còn lấy nhầm chồng xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình - Ảnh 4
Không may mắn lấy được tấm chồng như ý thì đớn đau cả một đời - Ảnh minh họa: Internet

Lấy phải người chồng không như ý, xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Do đó, hãy sáng suốt một chút, đừng lấy nhau chỉ vì yêu mà còn phải cần nhau trong cuộc đời này. Cuộc sống hôn nhân phải cần nhau mới mong có được hạnh phúc.

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Đàn ông tốt hay tồi chỉ cần ‘lên giường' với nhau sẽ rõ

Muốn biết người đàn ông đó có thật lòng hay chỉ muốn vui chơi qua đường, phụ nữ chỉ cần “lên giường” với anh ấy, mọi chuyện sẽ phơi bày.

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