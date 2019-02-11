Đàn bà khôn ngoan nói KHÔNG với 3 điều này thì chẳng phải khổ sở, bất hạnh khi lấy chồng

Phụ nữ yêu 11/02/2019 15:58

Nếu không thể mang mệnh công chúa thì hãy học cách sống như bà hoàng. Và nhất định phải nói không với 3 điều này để dù có lấy chồng cũng phải thật kiêu hãnh và hạnh phúc.

Cuộc đời phụ nữ chẳng mong gì hơn ngoài hạnh phúc và bình an. Chỉ cần mỗi ngày có thể nở nụ cười tươi, làm những điều mình muốn, vậy là mãn nguyện. Để làm được những điều đó, dù còn độc thân hay đã lấy chồng, phụ nữ nhất định phải biết nói không với 3 điều này.

Không hơn thua, không tính toán

Sống ở đời không nhất thiết phải là người chiến thắng trong mọi chuyện. Đôi khi chỉ cần bạn chịu nhường nhịn một chút, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhất là trong chuyện tiền bạc, phụ nữ thường có thói quen tính toán chi li từng chút một.

Đàn bà khôn ngoan nói KHÔNG với 3 điều này thì chẳng phải khổ sở, bất hạnh khi lấy chồng - Ảnh 1
Đàn bà không hơn thua, không tính toán thì sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến đàn ông cảm thấy chán ngán khi ở bên cạnh. Vì vậy phụ nữ nên biết cân nhắc, đừng quá tính toán với người khác, cũng đừng hà tiện với bản thân. Những gì cho được cứ cho, khi đó tâm của bạn sẽ an yên.

Một khi đã tận tụy vì chồng thì đừng so đo tính toán. Đừng oán trách tại sao chồng mình không làm được những điều như chồng người ta. Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng suốt ngày hỏi tại sao, đừng đòi hỏi, tính toán thiệt hơn. Mà hãy tập cách chấp nhận mọi thứ, suy nghĩ thoáng một chút, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Không sân hận

Đàn bà khôn ngoan nói KHÔNG với 3 điều này thì chẳng phải khổ sở, bất hạnh khi lấy chồng - Ảnh 2
Đàn bà khôn không sân hận, gây thù chuốc oán - Ảnh minh họa: Internet

Đừng gây thù chuốc oán, đừng sân si khẩu nghiệp với thiên hạ. Hãy tu tâm tích đức để hưởng được những phúc phần an lành, bình yên. Là phụ nữ đừng mang oán hận mang trong lòng. Chuyện gì qua hãy cho qua.

Người không tốt với mình, hãy bỏ đi đừng suy nghĩ, đừng tiếc nuối. Sống ở đời đừng mưu mô toan tính gây hại đến bất cứ ai. Cũng đừng nói những lời làm tổn thương đối phương. Bởi những sân hận chỉ khiến bạn trở thành một con người hoàn toàn khác. Sân si chỉ khiến tâm bạn không yên.

Đàn bà khôn ngoan nói KHÔNG với 3 điều này thì chẳng phải khổ sở, bất hạnh khi lấy chồng - Ảnh 3
Hãy sống thoải mái và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người thành công là người có thể sống hạnh phúc, buông bỏ những oán hận trong lòng. Chứ không phải người kiếm được bao nhiêu tiền, ở vị trí nào trong xã hội. Vì vậy hãy là người hạnh phúc, đừng mang những suy nghĩ tiêu cực hại mình, hại người.

Không quan tâm tuổi tác

Một người phụ nữ hạnh phúc là khi vẻ ngoài có bị thời gian bào mòn bao nhiêu nhưng tâm hồn vẫn giữ mãi nét trẻ trung. Dù mắt đã có nếp nhăn, dù tóc đã điểm vài sợi bạc cũng không quan trọng bằng việc sống yêu đời và có cái nhìn tích cực với cuộc đời này.

Đàn bà khôn ngoan nói KHÔNG với 3 điều này thì chẳng phải khổ sở, bất hạnh khi lấy chồng - Ảnh 4
Đừng quan tâm đến tuổi tác mà hãy sống thật hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ đừng quan tâm quá đến tuổi tác mà hãy sống cuộc đời mình yêu thích. Đừng sợ hãi tuổi tác sẽ cướp đi những điều bạn thích. Chỉ cần muốn, dù ở độ tuổi nào bạn cũng có thể làm được.

Tuổi tác vốn dĩ chỉ là con số, vì vậy đừng quan tâm đến chuyện đó mà hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống này. Phụ nữ sinh ra là để hạnh phúc, vì vậy hãy sống tốt như bản thân mình mong muốn.

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