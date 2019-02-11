Sau một cuộc ngoại tình… là sự đổ nát của một gia đình

Tâm sự gia đình 11/02/2019 11:15

“Anh có biết sau những cuộc ngoại tình là gì không? Đó là sự đổ vỡ của một gia đình tưởng chừng đang rất hạnh phúc, sự vỡ vụn của con tim em, sự thất vọng của những đứa con xem cha là người đáng kính nhất”.

Anh là người giỏi giang, có công việc ổn định, lương tháng cũng khá. Vì vậy mà cuộc sống hôn nhân của tôi không quá khó khăn về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên dưới vẻ ngoài hiền lành, chuẩn mực của anh, bên trong lại là con người đào hoa, lăng nhăng.

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Sau những cuộc ngoại tình, đàn ông sẽ nhận lại một gia đình đổ nát - Ảnh minh họa: Internet

Anh có tài ăn nói khéo léo nên đi ra đường có rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Và rồi chuyện tôi sợ hãi nhất cũng đã đến. Anh ngoại tình. Người đó không ai xa lạ chính là Hạnh, đồng nghiệp cùng công ty. Hạnh thường đến nhà chơi nên tôi cũng quen mặt.

Từ ngày biết chồng ngoại tình, lòng tôi dần nguội lạnh. Đàn ông, ai cũng nghĩ ngoại tình trở về rồi vợ sẽ tha thứ. Đàn bà vốn dĩ yếu lòng, chỉ cần nói vài câu ngọt ngào, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi. Ừ thì đúng là phụ nữ yếu đuối và minh chứng là tôi đã nhiều lần có ý định tha thứ cho người chồng của mình.

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Tôi đã tha thứ cho anh, nhưng trong lòng đã nguội lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã tự đấu tranh với bản thân về chuyện phải bỏ qua tất cả để giữ lại điều quan trọng nhất, đó là mái ấm cho con. Nhưng rồi tôi không làm được. Dù chồng có ngoan ngoãn quay về, dù chồng có làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng tôi lại chẳng có chút cảm giác gì.

Tôi có thể tha thứ cho tật ăn chơi cờ bạc, hay rượu chè của anh nhưng tội phản bội thì suốt đời không thể. Phụ nữ lấy chồng chỉ cầu mong có được tấm chồng chung thủy. Không ai có thể chịu được sự lọc lừa, bội bạc của người đàn ông bên cạnh. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Sau một cuộc ngoại tình… là sự đổ nát của một gia đình - Ảnh 3
Thương con nên tôi mới chấp nhận ở lại cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đề nghị ly hôn, anh khuyên ngăn đủ điều. Anh nói cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Thời gian đó, tôi đưa con về ở nhờ nhà mẹ. Mẹ tôi cũng khuyên “vợ chồng có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, nghĩ cho con cái là trên hết”.

Nghe lời mẹ, tôi chịu về nhà để vợ chồng có thời gian tiếp xúc và hiểu nhau hơn. Ở gần dù gì cũng sẽ tốt cho việc làm hòa. Thời gian dần trôi qua, ngoài mặt ai cũng tưởng tôi đã tha thứ cho anh và anh cũng nghĩ vậy. Nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ quên được nỗi đau bị phản bội này. Chưa bao giờ quên được cái ngày nghe tin anh có người phụ nữ khác bên ngoài.

Sau một cuộc ngoại tình… là sự đổ nát của một gia đình - Ảnh 4
Sau chuyện đàn ông ngoại tình là trái tim vỡ vụn của người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân của tôi nhìn vẻ ngoài ấm êm vậy thôi chứ bên trong đã thật sự đổ nát. Nỗi đau bị bội bạc cứ mãi ám ảnh trong tâm trí khiến tôi chẳng còn muốn làm gì cho gia đình này.

Mỗi ngày, tôi cứ sống như cái xác không hồn bên cạnh chồng. Tâm trí của tôi bây giờ chỉ có con chứ chẳng còn mơ mộng về lòng dạ thủy chung của người đàn ông bên cạnh. 

Sau những cuộc ngoại tình của đàn ông là trái tim đã không còn vẹn nguyên của người phụ nữ. Là sự đổ nát của một gia đình đã từng hạnh phúc. Dù có quay về, mọi thứ lại chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

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