Khi còn trẻ cứ làm những điều này cho chồng con, về già đàn bà sẽ day dứt tiếc nuối mãi không thôi

Phụ nữ yêu 12/02/2019 14:40

Đừng mải mê làm những điều này cho chồng con kẻo khi về già, bạn phải sống trong những chuỗi ngày tiếc nuối, dằn vặt mãi không thôi.

Thời trẻ, ai cũng từng trải qua những thời điểm ngông cuồng, yêu nhiều, tổn thương cũng không ít. Nhất là phụ nữ, khi yêu một ai đó, họ đều dốc hết tâm can để có được tình yêu của đối phương.

Nhưng rồi khi về già, họ lại cảm thấy tiếc nuối công sức bản thân bỏ ra mà chẳng được đền đáp. Vì vậy để không day dứt hối tiếc, đàn bà đừng dại làm những điều này cho chồng con.

Từ bỏ công việc vì chồng con

Đàn bà dại là khi từ bỏ công việc của mình để ở nhà chăm lo chuyện nhà cửa, chăm sóc chồng con. Đàn bà dại từ bỏ những hoài bão của bản thân để trở thành một người mẹ, người vợ hoàn hảo. Bởi khi từ bỏ những thứ mình thích sau này bạn sẽ hối hận.

Khi còn trẻ cứ làm những điều này cho chồng con, về già đàn bà sẽ day dứt tiếc nuối mãi không thôi - Ảnh 1
Đàn bà từ bỏ ước mơ mãi là người khờ dại - Ảnh minh họa: Internet

Khi về già ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối day dứt mãi về những việc dang dở ở thanh xuân tươi đẹp ấy. Có nhiều người phụ nữ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, giỏi giang khéo léo, nhưng khi lấy chồng rồi thì lại buông bỏ hết thảy.

Họ cho đó là trách nhiệm của phụ nữ. Cũng vì suy nghĩ đó mà nhiều người từ bỏ ước mơ của bản thân. Để rồi khi về già, họ cứ tặc lưỡi tiếc nuối mãi về những điều chưa thể thực hiện được.

Chăm sóc chồng con quá mức

Khi còn trẻ cứ làm những điều này cho chồng con, về già đàn bà sẽ day dứt tiếc nuối mãi không thôi - Ảnh 2
Chăm chồng quá mức khiến cuộc sống của đàn bà trở nên nhạt nhẽo - Ảnh minh họa: Internet

Có chồng có con rồi, phụ nữ thường có xu hướng bỏ bê bản thân không chăm sóc. Họ thường nghĩ đến việc chồng ăn gì, con mặc gì, ốm đau ra sao, chứ không nghĩ quá nhiều cho bản thân. Phụ nữ là vậy, lấy chồng rồi trong tâm trí chỉ có chồng, có con. Ngoài gia đình ra những thứ khác điều không quan trọng.

Cũng vì lẽ đó mà đàn bà sau khi lấy chồng, những mối quan hệ xung quanh cũng mất dần. Bạn bè thân thiết cũng chẳng còn gặp gỡ nhau thường xuyên như trước. Điều này khiến cho cuộc sống của họ dần trở nên tẻ nhạt.

Khi còn trẻ cứ làm những điều này cho chồng con, về già đàn bà sẽ day dứt tiếc nuối mãi không thôi - Ảnh 3
Đừng quản chồng quá mức, hãy mặc kệ đi - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi chồng khiến họ buồn phiền, họ đều một mình chịu đựng vì chẳng biết nói cùng ai. Vì vậy từ nay, đàn bà đừng mãi chăm sóc chồng con mà hãy tự biết chăm lo cho mình. Cuộc đời phụ nữ, yêu bản thân là việc quan trọng và cần thiết nhất.

Hao hơi tổn sức quản thúc chồng 

Chồng làm gì cứ mặc kệ anh ấy đi. Đừng quản cũng đừng bắt ép anh ấy phải thay đổi theo ý bạn. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, bạn không thể theo chân anh ấy mãi được. Bạn cũng không thể quản luôn những mối quan hệ của anh ấy.

Khi còn trẻ cứ làm những điều này cho chồng con, về già đàn bà sẽ day dứt tiếc nuối mãi không thôi - Ảnh 4
Đừng nói nhiều về một vấn đề, đừng cố thay đổi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Điều bạn có thể làm đó là đừng nói nhiều, hãy giữ sức để làm những chuyện có ích hơn. Hãy dành thời gian quản lý chồng để làm những điều mình muốn như mua sắm, làm đẹp

Thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi, hãy nắm lấy thời cơ khi còn có thể để làm những chuyện mình muốn. Đừng phí phạm sức khỏe và tâm trí vì một người không đáng.

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Không cần đánh ghen, cũng chẳng cần phải cố gắng thay đổi bản thân để giữ chồng. Bởi đàn ông tệ quá thì bỏ, chẳng có gì phải tiếc rẻ cả.

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