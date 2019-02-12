Khi chồng ngoại tình, vợ chỉ cần nói những câu nhẹ nhàng này mọi chuyện sẽ khác

Phụ nữ yêu 12/02/2019 11:03

Không cần đánh ghen, cũng chẳng cần phải cố gắng thay đổi bản thân để giữ chồng. Bởi đàn ông tệ quá thì bỏ, chẳng có gì phải tiếc rẻ cả.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không dùng vũ lực để nói chuyện với kẻ cướp chồng. Mà sẽ dùng lời nói nhẹ nhàng này khiến chồng cúi đầu quay về trong nhục nhã và hối tiếc.

“Em sẽ làm giấy tờ phân chia tài sản”

Phụ nữ đừng khóc khi biết chồng ngoại tình. Cũng đừng dùng bạo lực để khiến kẻ thứ ba mất mặt ở nơi đông người. Mà hãy thẳng thắn ngồi xuống bàn bạc với chồng về chuyện phân chia tài sản sao cho hợp lý.

Khi chồng ngoại tình, vợ chỉ cần nói những câu nhẹ nhàng này mọi chuyện sẽ khác - Ảnh 1
Nếu ra đi, phụ nữ cũng không thể đi với hai bàn tay trắng - Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến vấn đề này, chắc chắn bạn đã chọc đúng tử huyệt của đàn ông. Bởi cánh mày râu ai cũng tiếc của, tiếc công sức mình làm ra mà lại bị chia chác với người khác.

Thế nên phụ nữ hãy nắm điểm yếu này của đàn ông mà công kích. Khi biết khối tài sản của mình sẽ được chia ra, chắc chắn ai cũng sẽ suy nghĩ lại về chuyện vụng trộm. Bên cạnh đó, nếu ly hôn thật, phụ nữ cũng không nên ra đi với hai bàn tay trắng. Bạn nhất định phải lấy những thứ thuộc về mình.

“Em sẽ giành quyền nuôi con”

Khi chồng ngoại tình, vợ chỉ cần nói những câu nhẹ nhàng này mọi chuyện sẽ khác - Ảnh 2
Hãy nói với chồng về việc nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình, phản bội vợ nhưng vẫn rất thương con cái. Họ sợ những đứa con không còn tôn trọng họ. Họ sợ mất đi những đứa con mà mình yêu thương. Đa số đàn ông chọn ngoại tình chỉ vì vui chơi nhất thời. Khi có sự tác động của người vợ, họ sẽ nhận ra những lỗi lầm của mình.

Thế nên phụ nữ hãy dùng câu nói này với người chồng tệ bạc. Biết đâu anh ấy sẽ suy nghĩ lại về những điều mình đã gây ra cho vợ con. 

“Em sẽ hỏi ý kiến ba mẹ, anh chị em hai bên”

Đàn ông có sĩ diện rất cao. Tuy thích ngoại tình nhưng họ lại lo lắng và sợ hãi khi mọi chuyện bại lộ. Phụ nữ nên dùng chiêu “nhờ người thân giúp đỡ” khi chồng cứng đầu không muốn buông bỏ cuộc tình mù quáng kia.

Khi chồng ngoại tình, vợ chỉ cần nói những câu nhẹ nhàng này mọi chuyện sẽ khác - Ảnh 3
Khi đã đến bước đường cùng, bạn hãy cầu cứu gia đình hai bên - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn khi có sự can thiệp của người nhà, anh ấy sẽ cảm thấy xấu hổ và sẽ rời bỏ người phụ nữ kia ngay. Đàn ông dù có làm chức lớn, có tiếng nói trong xã hội cũng sẽ nghe lời ba mẹ của mình. Họ không bao giờ muốn làm ba mẹ thất vọng.

“Cuối cùng, anh đi hay ở?”

Sau những câu nói dài dòng, hãy chốt hạ bằng câu nói ngắn gọn này. Chắc chắn đàn ông chẳng ai ngu ngốc đến mức nói sẽ bỏ vợ theo bồ. Tuy đang trong men say tình với người kia nhưng họ vẫn đủ sáng suốt để nhận ra đâu mới là nơi chốn bình yên nhất cho mình. Họ sẽ nhận ra đâu chỉ là tạm bợ, đâu mới là lâu dài.

Khi chồng ngoại tình, vợ chỉ cần nói những câu nhẹ nhàng này mọi chuyện sẽ khác - Ảnh 4
Đàn ông khôn ngoan sẽ nhận ra giá trị của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn muốn chọn lựa những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy phụ nữ hãy cứng rắn hỏi chồng câu này để biết được lòng dạ thật sự của anh ấy. Nếu anh ấy nhất quyết rời đi, bạn nên buông bỏ, đừng níu kéo, đừng tiếc nuối. Còn nếu anh ấy muốn ở lại, hãy cho chồng một cơ hội để làm lại từ đầu nếu vẫn còn tình cảm.

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