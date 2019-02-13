Phụ nữ 50 gửi đến những người đàn ông trong hôn nhân: Đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy giữ lòng dạ thủy chung

Tâm sự gia đình 13/02/2019 11:26

Lời yêu thì ai cũng có thể nói được, nhưng việc một lòng thủy chung, trong tim giữ mãi chỗ cho một người, mắt luôn nhìn về một hướng là điều không phải ai cũng làm được.

Hỡi những người đàn ông trong hôn nhân, đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy giữ cho mình một trái tim trong sạch, một lòng dạ thủy chung. Khi đã kết hôn rồi thì hãy vững dạ, chắc tâm, đừng vì những thú vui khác mà sa ngã. Đừng vì điều mới lạ mà đã vội vã ruồng bỏ vợ con.

Phụ nữ 50 gửi đến những người đàn ông trong hôn nhân: Đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy giữ lòng dạ thủy chung - Ảnh 1
Đã là vợ chồng hãy thủy chung trọn đời - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, việc đòi hỏi chuyện chung thủy với đàn ông là điều khá khó khăn. Bởi lòng dạ họ dễ thay đổi. Hôm nay có thể nói yêu vợ nhưng ngày mai đã dành lời ngọt ngào cho người khác. 

Đàn ông tốt không nhất thiết lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào khiến vợ vui. Mà là người biết từ chối những thú vui khác để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đặc biệt là bảo vệ được tình yêu của người vợ dành cho mình.

Phụ nữ 50 gửi đến những người đàn ông trong hôn nhân: Đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy giữ lòng dạ thủy chung - Ảnh 2
Đàn ông đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy giữ lòng dạ của mình thật thủy chung - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mãi tìm niềm vui trong bia rượu mà hãy chọn về nhà cùng ăn cơm với vợ. Chọn giữ lòng dạ thủy chung với một người, khi đó bạn đã trở thành người thành công nhất trong cuộc đời này.

Chúng ta có thể yêu đại một người nhưng chẳng thể cưới bừa một ai đó. Đàn ông cũng vậy, khi yêu, họ có thể chọn những cô nàng hạp cạ với mình. Nhưng khi cưới, họ lại chọn người phụ nữ họ cần. Vì vậy đã chọn rồi thì hãy sống đúng với những điều đã chọn.

Phụ nữ 50 gửi đến những người đàn ông trong hôn nhân: Đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy giữ lòng dạ thủy chung - Ảnh 3
Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cặp đôi yêu nhau, thề sống chết để có nhau nhưng khi kết hôn rồi thì mọi chuyện lại khác. Có lẽ họ nhận ra nhiều điều còn thiếu sót của đối phương. Họ nhận ra rằng họ chẳng hợp nhau. Họ chỉ hợp khi yêu đương, còn khi sống chung một nhà thì khác.

Nên nhớ vợ chồng không tự dưng lại tìm được nhau, không tự dưng mà kết đôi. Đó không chỉ là duyên mà còn là nợ ở kiếp trước. Mang nợ, bạn mới có thể chịu đựng được hết thảy những thói hư của nhau. Khi mang nợ, bạn mới có thể một lòng tận tụy vì người kia. Suy cho cùng nếu đã nên duyên thì hãy trân trọng mối quan hệ mà tạo hóa đã se.

Phụ nữ 50 gửi đến những người đàn ông trong hôn nhân: Đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy giữ lòng dạ thủy chung - Ảnh 4
Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau phải trải qua những khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ rồi hãy hạn chế những thú vui riêng. Đừng chỉ nói yêu vợ để làm cho cô ấy vui mà hãy chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Hãy cùng nhau tạo nên một mái ấm mà ai cũng muốn đặt chân về dù ngoài kia có biết bao nhiêu là cám dỗ. Đặc biệt đừng ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mà hãy nghĩ cho nhau.

Nếu ngày xưa trong suy nghĩ chỉ có bản thân thì bây giờ hãy thay bằng “chúng ta”. Một khi đã xác định người bên cạnh thì hãy vững lòng, nắm tay nhau vượt qua những bão tố thời trẻ để an yên khi về già. Vợ chồng là hai tiếng gọi thiêng liêng mà không phải ai cũng có thể gọi được.

Phụ nữ 50 gửi đến những người đàn ông trong hôn nhân: Đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy giữ lòng dạ thủy chung - Ảnh 5
Chỉ những người vững dạ, chắc tâm mới giữ một cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã gọi hai tiếng vợ chồng thì hãy có trách nhiệm với những điều mình đã nói. Lời nói "anh yêu em" ai cũng có thể nói được nhưng rất ít người chịu trách nhiệm cho lời nói đó. Vì vậy đàn ông hãy chứng minh mình là một người chồng tử tế, người cha mẫu mực.

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