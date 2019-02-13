Đàn bà mạnh mẽ là nhờ sự bạc bẽo của đàn ông

Tâm sự gia đình 13/02/2019 15:19

Không ai tự dưng mạnh mẽ, chẳng qua là khi trải qua những tổn thương, cảm nhận đủ lòng bạc bẽo của đàn ông, phụ nữ mới biết lớn lên để chống chọi với bão giông.

Người ta thường nói càng lớn, đàn bà sẽ càng trưởng thành. Nhưng theo tôi, độ tuổi không thể quyết định được người đó trưởng thành bao nhiêu. Vì có những người tuổi đã lớn nhưng vẫn hành xử như con nít, vô tư và hời hợt. Chỉ có trải qua hết thảy những tổn thương, khi đó đàn bà mới thật sự mạnh mẽ và kiên cường nhất.

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Đàn bà mạnh mẽ sau khi trải qua nhiều tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh ra, ai cũng ước sau này mình sẽ có cuộc tình như mơ, hạnh phúc nắm tay một người đến cuối đời. Nhưng đến khi vấp ngã, tổn thương, họ sẽ nhận ra cuộc sống vốn không phải màu hồng mà còn phải đan xen nhiều mảng màu khác nữa. 

Đừng nghĩ phụ nữ xinh đẹp sẽ được ưu ái. Bởi lòng dạ bạc bẽo của đàn ông sẽ không chừa bất cứ ai. Họ sẽ không vì bạn xinh đẹp mà không làm tổn thương bạn. Họ sẽ không ưu ái cho bất cứ người phụ nữ nào ghé ngang cuộc đời họ. Tuy nhiên đừng oán trách người đã làm mình đau.

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Lòng dạ bạc bẽo của đàn ông sẽ giúp phụ nữ trưởng thành hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, bạn hãy thầm cảm ơn vì đã gặp họ trong cuộc đời này. Cảm ơn vì họ đã cho bạn biết như thế nào gọi là dại khờ. Khi đó tự dưng bạn sẽ mạnh mẽ, không cần phải dựa vào ai. Và khi đó bạn sẽ biết dành thời gian để yêu thương mình nhiều hơn là đi van xin, cầu cạnh tình yêu của người khác.

Đàn bà trưởng thành là nhờ vào lòng dạ bạc bẽo của đàn ông. Đàn ông càng tệ càng khiến bạn trở nên kiên cường và không có gì đánh bại được. Mỗi người đàn ông đi qua trong đời sẽ dạy cho bạn một bài học.

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Hãy mạnh mẽ để tự bảo vệ lấy mình, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy coi đó là bài học để biến bản thân trở thành người mạnh mẽ nhất có thể. Để trở thành người phụ nữ quyến rũ, đủ thông minh, đủ ý thức để một khi đã yêu thì không ai có thể dứt ra được.

Hãy biến những nỗi đau đó thành sức mạnh để tự bảo vệ lấy mình. Và từ nay đừng yêu ai quá nhiều, đừng cho đi những tháng năm hoang phí. Hãy yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh để chừa đường lui cho bản thân.

Phụ nữ nên nhớ không ai sinh ra đã khôn ngoan sẵn. Ai cũng phải trải qua những va vấp mới mong có được sự kiên định vững vàng. Phải có những thử thách, tổn thương, cuộc sống này mới thú vị. Vì vậy đừng mãi oán trách người đã làm tổn thương mình, hãy cứ mỉm cười chấp nhận những điều sẽ đến với bản thân. Biết đâu bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Đàn bà mạnh mẽ là nhờ sự bạc bẽo của đàn ông - Ảnh 4
Phụ nữ mạnh mẽ để chiến thắng những giông tố của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi! Trải qua những tháng năm vất vả rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Đừng vì một nỗi đau mà dừng lại, đừng vì nhớ nhung một bóng hình mà lỡ làng cả tương lai.

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