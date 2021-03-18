Chị Hiền Trần (34 tuổi) tuy còn trẻ nhưng đã trải qua biết bao cay đắng của cuộc đời. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng chị lại không may mắn như mọi người, được gả cho người mình yêu thương, hết mực cưng chiều. Chị lấy chồng, một người "không ra gì".

Câu chuyện về cuộc đời chị Hiền và con gái, ai biết đến cũng đều rơm rớm nước mắt, nếu thương cho số "hồng nhan bạc phận" của chị 1 thì lại thương cô con gái bé nhỏ đến 10.

Rời xa người chồng tệ bạc, niềm an ủi duy nhất của chị là cô con gái nhỏ Nguyễn Ngọc Thiên Chi. Cái tên Thiên Chi mà chị đặt cho con có ý nghĩa mong con luôn mạnh mẽ như cây cỏ ngoài trời. Những tưởng bao khó khăn mà đời này chị Hiền phải chịu đã được ông Trời đền đáp là cô con gái đáng yêu, xinh xắn này, nhưng có lẽ cô bé cũng như chị, không được may mắn.

"Ba bạn nhỏ là một người đam mê cờ bạc, cá độ đá banh đến mức lừa lấy sổ tiết kiệm mình làm cho bạn nhỏ, rồi bán luôn nhà, lấy luôn sổ lương của nội để vay trả nợ. Hơn thế anh ta còn là người vũ phu đánh đập vợ" - chị Hiền chia sẻ



Thiên Chi là một cô bé xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng

Hình ảnh cô bé phải nhập viện để điều trị bệnh

"Cứ ngỡ như thế là đã đủ rồi không ngờ vào một ngày nắng đổ lửa tháng 7, lúc bạn nhỏ 7 tuổi, tai ương ập đến, sét đánh ngang tai khi Bác sĩ báo rằng bạn nhỏ của mình bị ung thư máu. Lúc đó mình đã hét lên rằng: "Ông Trời ơi, sao lại quá bất công với con, với con của con đến thế. Những khổ đau, thiệt thòi con chịu vẫn chưa đủ hay sao, tại sao lại bắt con gái con phải chịu đựng thêm căn bệnh hiểm nghèo ấy..."".



Dù mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, nhưng cô bé Thiên Chi luôn cố gắng thực hiện ước mơ của mình



Thiên Chi cùng các bạn đón sinh nhật trong viện



Cô bé cùng với các bạn đứng trên sân khấu biểu diễn



Thiên Chi vui vẻ, tươi cười dù vẫn phải chống chọi với bệnh tật

Khi biết tin, chị như người mất hồn, cứ ngỡ ông trời đang tiệt đường tương lai của chị và con. Nhưng khi nhìn cô con gái bẻ bỏng, tươi cười như hoa với mình thì sự mạnh mẽ bên trong của người mẹ giúp chị quyết định đứng lên, cùng con vượt qua nghịch cảnh. Cô bé Thiên Chi lúc này còn quá nhỏ để hiểu được căn bệnh ung thư là tồi tệ như thế nào. Cô bé hồn nhiên hỏi chị:"Mẹ ơi, hồi còn nhỏ Mẹ cũng bị bệnh như Con à? Mẹ cũng bị chọc tủy à? Có đau không Mẹ?".

"Đối mặt với những câu hỏi ngây thơ của bạn, mình chỉ biết nén nước mắt lại, trả lời ậm ừ cho qua..." - chị Hiền xúc động chia sẻ.

Sau đó là chuỗi ngày chiến đấu với bệnh tật của con, mà với chị đấy là cả một hành trình dài dằng dặc. Đầu tiên là quá trình điều trị hóa chất, cô bé phải trải qua 4 đợt hóa trị, mỗi ngày phải dậy thật sớm để lấy 5 - 7 ống máu. Nhìn những vết truyền nước, vết bể ven... và hàng loạt kim tiêm mà con đang phải mang trên người khiến chị nghẹn lòng, chỉ muốn có thể thay cô con gái bé nhỏ gánh hết những đau khổ ấy. Điều đau lòng nhất có lẽ là khi cô bé vu vơ nhìn ra cửa sổ và hỏi: "Mẹ ơi, khi mô thì con mới được về nhà?".

Ông trời không "tuyệt đường" người

Sau nhiều tháng, cô bé Thiên Chi có lẽ đã quen dần với bệnh viện và bệnh tình chuyển biến tốt. Cô bé bắt đầu tham gia các hoạt động mà bệnh viện tổ chức, chị Hiền không khỏi xúc động và tự hào:"Bạn nhỏ bắt đầu thi vẽ tranh và được triển lãm 2 bức ở Viện, Bạn gia nhập đội Văn nghệ và biểu diễn trong ngày hội Hoa Hướng Dương cùng Cô Lê Cát Trọng Lý, bạn được thu âm bài hát 'Mẹ yêu ơi' để tặng các Mẹ trong bệnh viện này. Bạn vẫn cố gắng hết mình cho những đam mê của bạn, dù mỗi ngày vẫn bị tiêm, truyền hóa chất, dù bạn có mệt đến bỏ cơm thì hôm sau bạn vẫn mỉm cười tham gia các hoạt động ấy. Bạn Nhỏ xứng đáng được gọi là Chiến binh phải không?".

Những đợt hóa trị đầy đau đớn đã qua, tế bào ung thư đã ở mức thấp cho phép cô bé uống thuốc điều trị tại nhà, mỗi tháng chỉ cần lên viện thăm khám lại. Cô bé được trở về cuộc sống học sinh của mình, hàng ngày lên lớp học, tham gia hát múa các chương trình Văn nghệ của trường, tham gia CLB Võ Karate, đi thi đấu các Tỉnh và giật được 3 HCĐ. Đó có lẽ là niềm an ủi, động viên và khích lệ cho cả chị Hiền và cô bé Thiên Chi.



Thiên Chi tham gia CLB Võ Karate, thi đấu các Tỉnh và giật được 3 HCĐ



Cô bé trở lại cuộc sống hồn nhiên, vui vẻ được tham gia các hoạt động văn nghệ mà mình thích

Con gái cũng là động lực để chị vào bếp hàng ngày, nấu những món ăn mà cô bé thích hoặc muốn ăn.

Chị bộc bạch: "Bạn biết đấy, chất lượng đồ ăn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất lớn. Nếu đồ ăn không đảm bảo thì cơ thể mình sẽ phải chịu hậu quả rất lớn. Vì thế, chỉ cần Bạn Nhỏ bảo thích ăn gì mình sẽ học cách làm món đó cho Bạn, chính tay mình lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến sẽ yên tâm hơn".

Với câu chuyện của mình và con, chị Hiền mong muốn có thể truyền động lực cho các mẹ, đặc biệt là những mẹ có con đang phải trải qua hành trình dài tìm lại sự hồn nhiên, vui tươi: "Khi cuộc sống tạt cho mình một gáo nước lạnh, hãy tự nhủ rằng mình đỡ phí thời gian giặt áo quần. Vốn dĩ là cô bé yếu đuối hay khóc nhè như bạn nhỏ đã vượt qua được những đau đớn về thể xác và cả tâm hồn, thì những người lớn như chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn để đương đầu, để làm chỗ dựa khi các bạn ấy cần, đúng không?".

Chị Hiền và Thiên Chi đã cùng nhau vượt qua những cay đắng cuộc đời

Nguồn: Hiền Trần