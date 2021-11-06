Nửa đêm có tiếng gõ cửa, nghe hàng xóm gọi ‘em yêu’ tôi điếng người nhìn người bên cạnh anh

Tâm sự gia đình 06/11/2021 04:19

Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa. Tôi ở trên gác nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, sau đó tôi nghe giọng anh hàng xóm gọi "Em yêu".

Tôi có hai anh trai, một anh hai ở quê chăm sóc bố mẹ, còn anh ba lên thành phố đi làm. Anh ba tôi lấy vợ đã hai năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng bố mẹ tôi cũng không hối thúc hai người, mẹ tôi không làm khó dễ con dâu. Có điều tôi cứ cảm thấy vợ của anh ba có gì đó không đúng. Chị rất ít khi về thăm bố mẹ chồng, hầu hết đều là anh trai tôi về. Nếu bố mẹ tôi hỏi tới thì anh luôn tìm cái cớ để bênh vợ.

Tuần vừa rồi tôi lên thành phố có việc nên ở nhờ nhà anh trai ba ngày. Anh ba ở trong một khu trọ, tôi cũng ngại lắm khi lên ở nhờ cùng vợ chồng anh trai. Nhưng anh ba không an tâm để tôi ở khách sạn nên một mực lôi tôi về nhà ở. Chị dâu không tỏ ra khó chịu, hay hỏi han tôi có cần giúp đỡ không.

Nửa đêm có tiếng gõ cửa, nghe hàng xóm gọi ‘em yêu’ tôi điếng người nhìn người bên cạnh anh - Ảnh 1
Có điều tôi cứ cảm thấy vợ của anh ba có gì đó không đúng - Ảnh minh họa: Internet  

Ở nhà anh ba đến ngày thứ hai, anh rủ tôi đi sang nhà họ hàng trong thành phố ăn tiệc rồi ngủ lại đó một hôm. Tôi hỏi sao anh không dẫn vợ đi cùng, anh cười bảo chị dâu không thích. Sáng hôm đó tôi đồng ý với anh, cũng thông báo với chị dâu cả hai sẽ không trở về. Nhưng đến chiều tôi thấy không khỏe nên anh ba đi một mình. Khi về nhà tôi thấy chị dâu không có ở nhà, đến đêm cũng chẳng thấy đâu. Tôi đóng cửa đi ngủ và nghĩ chắc chị dâu chắc đã báo với anh ba rồi.

Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, bên ngoài còn có tiếng đàn ông lè nhè như đang say. Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa. Tôi ở trên gác nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, tôi nghe giọng đàn ông gọi hai tiếng “em yêu”. Sau đó, tôi điếng người thấy cảnh tượng bất ngờ. Chị dâu tôi đang đỡ anh hàng xóm vào phòng. Anh ta liên tục ôm rồi hôn chị dâu.

Nửa đêm có tiếng gõ cửa, nghe hàng xóm gọi ‘em yêu’ tôi điếng người nhìn người bên cạnh anh - Ảnh 2
 Chị dâu tôi đang đỡ anh hàng xóm vào phòng - Ảnh minh họa: Internet  

Vì tôi ở trên gác lại không lên tiếng nên chị dâu không nhìn thấy tôi. Nhưng vì tôi quá bất ngờ nên quờ quạng tay chân làm rơi cuốn sách xuống. Chị dâu ngẩng lên tái mặt nhìn thấy tôi. Sau đó chị đưa gã hàng xóm kia về phòng bên cạnh, quay lại van xin tôi đừng nói với anh trai. Chị trách anh tôi không có thời gian cho chị, chị cảm thấy rất cô đơn nên tìm anh hàng xóm giải khuây. Chị hứa với tôi sẽ cắt đứt với gã ta.

Nửa đêm có tiếng gõ cửa, nghe hàng xóm gọi ‘em yêu’ tôi điếng người nhìn người bên cạnh anh - Ảnh 3
Tôi rất tức giận nhưng lại thương anh trai vô cùng - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi rất tức giận nhưng lại thương anh trai vô cùng. Tôi biết anh rất thương vợ, ngày anh cưới được vợ anh còn khóc vì mừng vui. Giờ tôi nói với anh trai chắc anh sẽ đau lòng lắm. Nhưng nếu không nói, chị dâu lại tái phạm thì sao? Tôi phải làm sao đây?

2 năm đi làm ăn xa cầm tiền tỷ về, tôi rụng rời nhìn vợ ngồi xe lăn trong sân nhà

2 năm đi làm ăn xa cầm tiền tỷ về, tôi rụng rời nhìn vợ ngồi xe lăn trong sân nhà

Vui mừng phấn khởi trở về, vừa bước vào sân thì tôi phải khựng người khi nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn.

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Từ khóa:   nhà họ hàng chị dâu ngoại tình chuyện hôn nhân

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