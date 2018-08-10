Nỗi lòng người con gái lấy chồng xa, liệu có mấy ai thấu hiểu!

Tâm sự gia đình 10/08/2018 05:30

Phụ nữ sinh ra vốn đã không được công bằng so với nam giới. Nếu phụ nữ lấy chồng xa thì sẽ muôn vàn cái khổ, vất vả chất chồng. Bởi thế người ta mới hay nói nỗi lòng người con gái lấy chồng xa biết mấy ai thấu hiểu.

1. Lấy chồng xa phụ nữ ít có thời gian về thăm gia đình

Nếu lấy chồng gần còn thi thoảng chạy qua nhà thăm hỏi cha mẹ, ngồi nói dăm ba câu chuyện để cha mẹ bớt nhớ con và con giảm cái nhớ nhung đối với gia đình. Thế nhưng lấy chồng xa, đường xá xa xôi đâu phải muốn về là về được. Mỗi khi về lại phải khăn gói, hành lý rồi còn tiền bạc nữa nên mỗi lần về là lại phải suy nghĩ, đắn đo cái này cái khác.

Nỗi lòng người con gái lấy chồng xa
Nỗi lòng người con gái lấy chồng xa - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn vợ chồng son thì việc về thăm cha mẹ còn dễ dàng đôi chút. Đến lúc có con nhỏ thì lại càng khó có cơ hội, thời gian để về thăm gia đình.

2. Phụ nữ chấp nhận nỗi cô đơn

Lấy chồng xa phụ nữ phải đối mặt với cả gia đình nhà chồng, phải làm quen với những phong tục tập quán của chồng, từ nếp ăn đến nếp sinh hoạt… chắc chắn sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Thử hỏi chúng ta sống và giữ vững phong tục tập quán của mình bao nhiêu năm vậy mà khi về nhà chồng mọi thứ đó đều trở nên không phù hợp, rồi bị người này nói, người kia nhắc nhở. Lúc đấy chắc chắn sẽ tủi thân, cô đơn lắm nhưng cũng chẳng có ai thân thích ở bên cạnh.

Đã biết bao người con gái lấy chồng xa nhà mà đêm đêm một mình khóc ướt hết gối? Đã có biết bao sự giày vò nơi thâm tâm suy nghĩ của chị em rằng: Giá như ngày ấy mình nghe lời cha mẹ không lấy chồng xa? Có thể nói con gái lấy chồng xa phải chấp nhận mang nỗi cô đơn một mình và phải tự mình vượt qua mà không có người thân bên cạnh.

3. Con gái lấy chồng xa không thể chăm sóc cha mẹ lúc cần

Nỗi lòng người con gái lấy chồng xa còn ở sự day dứt lương tâm khi không thể chăm sóc cha mẹ lúc cha già, mẹ yếu, khi ốm đau được. Nếu cha mẹ có đau ốm cũng chỉ biết gọi điện hỏi thăm. Còn nếu về thăm thì cũng phải mất vài ngày đường.

Con gái lấy chồng xa chịu sự cô đơn
Con gái lấy chồng xa chịu sự cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Thử hỏi cha mẹ có công dưỡng dục, nuôi dưỡng ta thành người mà khi ta trưởng thành lại không thể ở bên cạnh để chăm sóc? Phải chăng điều này sẽ là nỗi đau, sự tủi thân ghê gớm lắm, thậm chí còn mang đến sự day dứt theo người con gái đến suốt cuộc đời.

4. Con gái lấy chồng xa mới nhận ra hôn nhân không như mình nghĩ

Ngày yêu nhau sao cảm thấy tình yêu mãnh liệt và bùng cháy đến thế. Cứ nghĩ rằng chỉ cần có người đàn ông ấy thì cho dù cuộc sống có ra sao vẫn cứ đẹp mãi trong mắt hai người. Nhưng lấy chồng rồi, nhất là khi lấy chồng xa phụ nữ mới hiểu rằng hôn nhân không như mình nghĩ. Không còn là màu hồng tình yêu nữa mà thay vào đó là những lo toan cuộc sống, con người bận bịu với vòng xoay mưu sinh, con cái mà chẳng còn thời gian yêu thương nhau.

Cuộc sống hôn nhân có nhiều điều phải lo toan. Vì thế sự quan tâm của chồng dần ít đi, những hứa hẹn lúc yêu cứ gác lại đấy. Lúc đấy phụ nữ buồn lòng, tủi thân, nhớ cha mẹ da diết nhưng cũng không làm sao được. Đành phải ngậm ngùi vượt qua mà thôi.

5. Những xích mích với gia đình chồng

Lấy chồng, phụ nữ dù có khéo léo đến đâu thì cũng có những xích mích, mâu thuẫn với gia đình chồng. Bởi thực tế các cụ xưa có câu “khác máu tanh lòng” chẳng sai bao giờ cả. Cha mẹ chồng, nhà chồng thì vẫn là người dưng mà thôi chứ đâu bằng cha mẹ đẻ, anh em ruột thịt được. Lúc đấy một mình nàng dâu một chiến tuyến chắc chắn sẽ tủi thân và cô đơn mà chẳng biết giãi bày cùng ai.

Nỗi lòng người con gái lấy chồng xa, liệu có mấy ai thấu hiểu! - Ảnh 3
Con gái lấy chồng xa trăm nỗi tủi hờn - Ảnh minh họa: Internet

Những xích mích nhỏ nếu không được giải quyết sẽ dẫn đến những mâu thuẫn lớn hơn. Để rồi khiến tình cảm của nàng dâu với nhà chồng ngày càng rạn nứt. Mà khi đã có rạn nứt thì dù có cố gắng hàn gắn cũng không thể lành lại được.

Có thể nói nỗi lòng người con gái lấy chồng xa là trăm nỗi tủi hờn thực sự chỉ những người cùng cảnh ngộ mới thấu hiểu được. Thế nên trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với ai đó phụ nữ hãy cân nhắc cho thật kỹ để sau này không phải hối hận.

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