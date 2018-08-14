Nỗi lòng của người chồng khi đứng giữa mẹ và vợ

Cuộc chiến mẹ chồng – nàng dâu là chuyện muôn thuở. Khi mẹ chồng than con dâu không biết lễ nghĩa, con dâu ấm ức những áp đặt khắc nghiệt của mẹ chồng, không ai nghĩ đến nỗi lòng của người chồng đứng giữa mẹ và vợ.

Thật là thiếu sót khi kể về cuộc chiến mẹ chồng – nàng dâu mà lại quên mất vai trò của người đứng giữa. Bởi vì họ có rất ít sự lựa chọn và rất khó để làm cho cả hai bên đều vui vẻ. Người chồng đứng giữa mẹ và vợ phải hẳn phải có sức chịu đựng rất cao và có cách ứng xử vô cùng khôn khéo mới có thể hòa giải và khiến cho mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trở nên tốt đẹp. Người chồng chịu áp lực từ nhiều phía Người chồng đứng giữa mẹ và vợ là người chịu áp lực từ rất nhiều phía. Đó là người từng đêm ngồi nghe vợ mình rấm rức và kể lể chuyện mâu thuẫn với mẹ chồng. Là người ngồi dỗ dành vợ mỗi khi vợ khóc và cảm thấy tủi thân khi bị mẹ chồng la mắng. Đó cũng là người bị mẹ than vãn vì thói quen và cách hành xử của con dâu. Họ đứng giữa tình yêu và trách nhiệm. Mẹ và vợ đều là những người vô cùng quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời họ. Buộc họ phải lựa chọn là điều vô cùng tàn nhẫn.

Người chồng đôi khi chịu áp lực từ rất nhiều phía - Ảnh minh họa: Internet Công việc bên ngoài đã đủ làm cho những người chồng cảm thấy áp lực. Những mối quan hệ, yêu cầu và đặc trưng công việc khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi, họ muốn có một không gian thoải mái và bình yên khi về nhà. Nhưng cuộc sống đôi khi không được êm đềm như thế. Họ sẽ phải đứng giữa những cuộc cãi vã, những mâu thuẫn và xung đột giữa mẹ và vợ mình, quanh năm suốt tháng. Họ không muốn nhúng tay vào những mâu thuẫn của phụ nữ Phụ nữ thường rất nhạy cảm. Họ có thể đau khổ hay dằn vặt bởi một ánh nhìn của người khác. Nhiều mâu thuẫn trong gia đình đôi khi không giải tỏa được cũng chính vì lý do khiến họ trầm uất, khó chịu. Đàn ông thì khác. Họ không mấy khi bận tâm đến những chuyện cư xử nhỏ nhặt thường ngày. Họ cũng khó có thể hiểu được tại sao ngày nào mẹ và vợ mình lại có chuyện để cãi nhau. Họ không thích nghe vợ kể lể, khóc lóc chỉ vì một vài lời chỉ trích của mẹ chồng. Họ không muốn là người đứng giữa để hai bên chỉ trích và phàn nàn lẫn nhau.

Câu chuyện chắc sẽ không có hồi kết, thậm chí sẽ còn nảy sinh thêm nhiều vấn đề hơn khi người chồng thờ ơ với tất cả. Đôi khi, đó không phải là vô tâm. Đơn giản vì họ không muốn can thiệp nhiều quá vào những mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Họ đã quá mệt mỏi với công việc và hàng tá vấn đề khác rồi, họ không muốn có thêm nhiều gánh nặng nữa. Người chồng im lặng không phải họ không hiểu, chỉ là họ không muốn nhúng tay vào - Ảnh minh họa: Internet Một người chồng thông minh có thể giải quyết được mọi mâu thuẫn Những mâu thuẫn của phụ nữ có thể khiến cho cánh đàn ông khó chịu. Họ thường phớt lờ đi hoặc là giải quyết thế nào cho nhanh nhất. Nhưng khi đàn ông đã nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Người chồng tâm lý sẽ biết cách lắng nghe những câu chuyện của phụ nữ. Họ sẽ phát hiện ra mâu thuẫn nảy sinh phần lớn từ trong cách suy nghĩ của mỗi người. Họ sẽ gắn kết mối quan hệ này lại bằng cả tình yêu lẫn trách nhiệm. Mỗi người có một cách hàn gắn vết thương gia đình khác nhau. Tuy nhiên, đàn ông càng trưởng thành, họ sẽ càng biết ơn người sinh thành ra mình. Họ không thể vì tình yêu của mình mà làm mẹ tổn thương. Ngược lại, người vợ sẽ đồng hành cùng họ trong suốt quãng đời còn lại, họ lại rất mực tôn trọng và thương yêu. Một người chồng, người con trai tâm lý sẽ cố gắng tìm cách để cả hai cùng hạnh phúc. Một người chồng thông minh có thể giải quyết được mọi mâu thuẫn giữa mẹ và vợ - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, trong gia đình, chỉ cần một người chịu nhường bước, chịu đặt cái tôi của mình xuống một chút, không khí đã dễ thở hơn rất nhiều. Đàn ông khi dẹp bỏ những gánh nặng thường nhật để chấp nhận là người đứng giữa hòa giải bất đồng giữa mẹ và vợ là người vô cùng dũng cảm. Phụ nữ hãy trân trọng những điều như thế. Có đôi lúc trong cuộc cống, cách suy nghĩ, những hành xử chưa đúng mực của bạn lại khiến cho chồng gánh thêm nhiều trách nhiệm. Một người vợ tốt cũng sẽ biết cách giải quyết những vấn đề xung đột thường ngày để chồng mình có thể tìm thấy được một không gian đủ ấm áp, đủ thoái mái sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Thơ về mẹ chồng nàng dâu: Thay lời tâm sự của các bà mẹ chồng Từ xưa đến nay, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Đó là một mối quan hệ chứa đựng nhiều sự phức tạp, bởi vì cả 2 đều dành tình cảm cho 1 người là con, là chồng trong gia đình. Dưới đây là tác phẩm thơ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nói về tâm trạng của 1 người mẹ khi con trai mình có vợ.

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