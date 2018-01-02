Những câu chúc Tết bạn bè hay và ý nghĩa nhất

Tâm sự gia đình 02/01/2018 09:38

Năm mới sắp đến rồi, thế nên hãy chuẩn bị những câu chúc Tết bạn bè hay và ý nghĩa để dành tặng cho bạn bè chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng vào một năm mới nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc nhé mọi người.

Năm mới đang đến rất gần rồi, vì vậy tại sao các bạn không tham khảo sẵn những câu chúc Tết bạn bè hay và ý nghĩa được giới thiệu trong bài ngay thôi nhỉ? Những câu chúc Tết bạn bè này đều rất ngắn gọn, dễ thuộc dễ nhớ, làm thành tin nhắn chúc Tết bạn bè hay treo stt chúc Tết bạn bè trên Facebook, Zalo,..đều rất thích hợp vô cùng, giúp mọi người có thêm những giây phút vui vẻ và chia sẻ thoải mái cùng nhau bên bạn bè những ngày đầu năm mới đấy nhé. 

Tổng hợp những câu chúc Tết bạn bè hay và ý nghĩa nhất

Mẫu stt chúc Tết bạn bè hay, ngắn gọn và súc tích nhất
Mẫu stt chúc Tết bạn bè hay, ngắn gọn và súc tích nhất. Ảnh: Internet

1. Năm mới chúc bạn/cậu/ấy có một năm nhiều thành công, thành đạt, vượt qua mọi khó khăn, vất vả để đạt được điều mà bản thân mong ước, có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn nhé. 

2. Năm mới chúc cậu cùng gia đình thật hạnh phúc, vui vẻ, đạt được nhiều thành công và phát triển trong công việc và cuộc sống. 

3. Chúc cậu/bạn/mình/ấy một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!!! Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong…. tất cả mọi lĩnh vực…

4. Chúc đồng chí sang năm mới học tập tốt lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt!

5. Chúc bạn: 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công, 31536000 giây vạn sự như ý.

6. Năm mới chúc bạn sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Happy New Year 2018!!!

7. Nghe vẻ nghe ve::♥::Nghe vè Tết đến::♥::Bạn bè thân mến ::♥::Cùng nhau sum vầy::♥::Sức khỏe tràn đầy::♥::Gia đình hạnh phúc::♥::Nhà nhà sung túc::♥::Mừng đón xuân sang::♥::Một nhành mai vàng::♥::Bên mâm ngũ quả::♥::Tiếng cười rộn rã::♥::Vang khắp mọi nhà::♥::Đây đó gần xa::♥::Tiếng cười trẻ nhỏ::♥::Rộn ràng ngoài ngỏ::♥::Mừng tuổi ông bà::♥::Kính chúc mẹ cha::♥:: Sống lâu hạnh phúc::♥::Cháu con xin chúc::♥::Làm ăn phát tài::♥::An khang thịnh vượng!!! 

Câu chúc Tết dành cho bạn bè độc đáo, ấn tượng nhất
Câu chúc Tết dành cho bạn bè độc đáo, ấn tượng nhất. Ảnh: Internet

8. Chúc bạn Năm mới! Đau đầu vì nhà giàu! Mệt mỏi vì học giỏi! Buồn phiền vì nhiều tiền! Ngang trái vì xinh gái! Và mất ngủ vì không có đối thủ! 

9.

Cung kính mời nhau chén rượu nồng.

Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong.

Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ.

Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng.

Vạn chuyện lo toan thay đổi hết.

Sự gì bế tắc thảy hanh thông.

Như anh, như chị, bằng bè bạn.

Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong. 

10. Chúc cậu/bạn/ấy/mình khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như … heo, mau ăn chóng nhớn, tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về.

11. Chúc mừng năm mới, Chúc mọi người những điều tốt lành nhất, may mắn sức khỏe dồi dào gia đình vui vẻ và hạnh phúc.

12. Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

13. Chúc mừng năm mới! Sung sướng trong tình yêu, sung túc trong công việc và sung mãn trong sức khỏe bạn nhé.

14. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. 

15. Năm con Tuất, Chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. 

Những mẫu sms tin nhắn chúc Tết bạn bè hay nhất
Những mẫu sms tin nhắn chúc Tết bạn bè hay nhất. Ảnh: Internet

16. Chúc bạn 4 chữ vàng để sống: Sống cho lẽ PHẢI, Sống cho chân THẬT, Sống biễt kiên NHẪN, Sống bằng lương TÂM. 

17. 1 năm mới, 1 tuổi mới,nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới và 1 lời chúc Mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu nhất.

18. Năm mới chúc anh em “Sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền!”.

Những lời chúc Tết bạn bè luôn là những lời động viên tinh thần, chúc nhau một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn dành cho những người bạn mà chúng ta yêu mến phải không ạ? Hy vọng rằng bạn sẽ lựa chọn được một sms chúc Tết bạn bè ưng ý trong danh sách được liệt kê trong bài ở trên. Chúc các bạn có một cái Tết 2018 thật vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn bên gia đình, người thân và bạn bè nhé. 

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