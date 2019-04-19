Những bài học quý hơn cả vàng bạc, phụ nữ nên nhận ra trước 30 tuổi

Có những bài học phụ nữ nên biết càng sớm càng tốt, giúp bạn tránh khỏi những buồn phiền, cuộc đời tự khắc sẽ an yên.

Không cần phải ở bên nhau mỗi ngày, chỉ cần khi có chuyện buồn, họ sẵn sàng có mặt ủi an bạn. Bạn bè không cần phải liên lạc thường xuyên nhưng luôn biết tình hình của nhau như thế nào.

Tình bạn ở tuổi 30 khác hoàn toàn với tuổi đôi mươi. Thời điểm này, bạn sẽ nhận ra bạn bè không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Bạn bè không cần nhiều, nhưng chỉ cần gọi là sẽ có mặt.

Một tình bạn đẹp không nằm trên thước đo tiền bạc và địa vị của người đó mà dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau. Ở độ tuổi này, bạn chẳng còn quá nhiều thời gian rảnh để tìm cho mình những mối quan hệ mới.

Hãy giữ những mối quan hệ thật sự hiểu mình, không cần nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ nên trân trọng những mối quan hệ cũ của mình. Đừng vì bận việc mà lãng quên nhau. Đừng vì những hờn ghen đố kỵ mà từ mặt, không gặp nhau nữa.

Có thể nói sau tình thân, tình bạn là mối quan hệ được đề cao nhất. Bởi bạn bè là những con người hoàn toàn xa lạ trở nên thấu hiểu nhau, chịu đi bên nhau trong những tháng năm tuổi trẻ đầy chông gai.

Bài học về sự trả giá, quả báo

Phụ nữ đừng khẩu nghiệp, đừng sân si - Ảnh minh họa: Internet

Gieo nhân nào gặt quả nấy là điều mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ sai. Người hiền lành, lương thiện sẽ nhận được quả ngọt sau này. Người luôn làm những chuyện ác, tìm cách hãm hại người khác sẽ nhận lại trái đắng.

Vì vậy phụ nữ đừng hơn thua, ganh ghét, hãm hại ai. Người khác không tốt với mình thì thôi không đá động đến nữa. Đừng tìm cách hạ bệ, chơi xấu họ làm gì.

Những việc trên đời đều có quả báo - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này có vay ắt có trả, người làm chuyện xấu với mình chắc chắn sẽ nhận lại những điều tồi tệ. Còn bản thân cứ bình thản sống tốt cuộc đời của mình, đừng sân si, cũng đừng oán hận. Bạn sống tốt ắt hẳn sẽ nhận được phúc đức sau này.

Bài học về việc đưa ra quyết định

Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có lúc bạn phải tự đưa ra quyết định lớn cho mình. Tuổi mười tám đôi mươi, bạn đứng giữa ngã ba đường và buộc phải lựa chọn con đường nào là tốt cho bản thân: học tiếp đại học hay đi làm?

Cuộc đời mỗi người đều phải đưa ra những quyết định lớn - Ảnh minh họa: Internet

Khi tốt nghiệp, bạn phải quyết định thêm một lần nữa là chọn môi trường làm việc thế nào mới phát triển được. Ở độ tuổi 30, bạn phải lựa chọn người để kết hôn.

Cuộc đời là vậy, chúng ta luôn đứng trước những sự lựa chọn. Vì vậy hãy sáng suốt và bình tĩnh để đưa ra những điều đúng đắn nhất cho bản thân. Hãy chọn những điều mình cần, chứ đừng chọn những điều mình thích. Bởi thích rồi cũng sẽ chán, chỉ có những điều mình cần thì mới có thể nuôi sống bản thân.

Bài học về tổn thương

Phụ nữ càng tổn thương càng mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Có vấp ngã, có tổn thương mới trưởng thành. Không ai sinh ra đã hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Ai rồi cũng phải trải qua những khổ đau mới có thể thành công. Vì vậy đừng sợ hãi, tổn thương là bài học đắt giá nhất có tiền cũng không mua được. Hãy yêu để tổn thương, hãy thử thách để tổn thương và hãy vấp ngã để tổn thương.