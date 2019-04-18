Đàn bà bản lĩnh: Chớ vội ly hôn vì kẻ thứ ba!

Tâm sự gia đình 18/04/2019 15:11

Khi biết chồng ngoại tình, đàn bà đừng vội từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Đàn bà bản lĩnh không từ bỏ gia đình vì một người đàn bà xấu xa.

Ngôi nhà của bạn đã lâu rồi không được nâng cấp, tu bổ nên thường xuyên xuất hiện những vết nứt. Giống như hôn nhân, nếu tình cảm vợ chồng không được hâm nóng, hàn gắn, chuyện đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi.

Đàn bà bản lĩnh: Chớ vội ly hôn vì kẻ thứ ba! - Ảnh 1
Đàn bà khôn không bỏ chồng vì kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy nếu còn thương, hãy dành thời gian để sửa chữa lại ngôi nhà của mình và hâm nóng tình cảm của cả hai. Chứ đừng vội viết đơn ly hôn và dọn đi tay trắng khi biết chồng phản bội. Làm vậy, dại lắm đàn bà ơi. Dại khi bạn bỏ lại ngôi nhà mà mình dày công vun vén, bỏ lại khối tài sản mình đã xây dựng cho người khác. 

Đàn bà bản lĩnh: Chớ vội ly hôn vì kẻ thứ ba! - Ảnh 2
Hãy cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân của mình trước kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình, không nhất thiết đàn bà phải ly hôn. Nếu còn tình cảm, có nhiều cách để cứu vãn mà không cần đến việc kéo nhau ra tòa. Hãy làm cho ngôi nhà của bạn mới mẻ hơn để đàn ông cảm thấy thú vị mà quay về. Hãy chịu khó tìm ra nguyên nhân đổ vỡ để cùng nhau giải quyết. Biết rằng sẽ rất khó khăn và mệt mỏi nhưng hãy thử cố gắng một lần để sau này chẳng còn phải hối tiếc.

Đàn bà bản lĩnh: Chớ vội ly hôn vì kẻ thứ ba! - Ảnh 3
Đừng dại từ bỏ mối quan hệ mà mình dày công vun vén chỉ vì một phút nóng giận - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì một phút nóng giận mà dâng hết mọi công sức cho kẻ khác. Đừng để kẻ thứ ba hả hê, cười cợt trên nỗi đau của bạn. Nên nhớ đừng bao giờ vội vàng từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Hãy mạnh mẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ gia đình mà mình dày công vun vén bấy lâu nay.

Đàn bà bản lĩnh: Chớ vội ly hôn vì kẻ thứ ba! - Ảnh 4
Hãy cho chồng một cơ hội, không được nữa thì buông bỏ cũng không muộn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không khuyên chị em lúc nào cũng tha thứ cho chồng. Tôi chỉ khuyên hãy bảo vệ gia đình mình đến cùng nếu còn có thể. Bởi để đến được với nhau, chắc chắn cả hai đã trải qua không ít gian khổ. Vì vậy hãy biết trân trọng những điều đó.

Tuy nhiên, dù tha thứ, bạn nhất định phải cho anh ấy một bài học để biết được giá trị của phụ nữ. Bạn hãy cho anh ấy biết bản thân mình không hề dễ dãi. Hãy cho anh ấy biết rằng nếu có lần thứ hai, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ bỏ qua. Khi đó, thứ mà bạn cần thay đổi chính là người đàn ông bên cạnh.

Đàn bà bản lĩnh: Chớ vội ly hôn vì kẻ thứ ba! - Ảnh 5
Đàn bà đừng yếu đuối trước mặt kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bản lĩnh nói được làm được và đừng để kẻ thứ ba dễ dàng chiến thắng trong trận chiến này.

Là phụ nữ, ai rồi cũng sẽ đến lúc chán chồng, ngán hôn nhân?

Là phụ nữ, ai rồi cũng sẽ đến lúc chán chồng, ngán hôn nhân?

Mười người thì hết chín người đã lắc đầu ngao ngán khi được hỏi về hôn nhân của mình. Không lẽ ai rồi cũng sẽ đến lúc chán chồng, ngán cuộc hôn nhân mà bản thân đã dày công vun vén?

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn bà dại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 10 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động