Cùng là phận đàn bà nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì…

Phụ nữ yêu 17/04/2019 15:36

Có bao giờ bạn từng nghĩ cùng là phận đàn bà với nhau nhưng lại có người hạnh phúc, người thì loay hoay khổ sở trong hôn nhân?

Nhiều người bạn thường than với tôi rằng lấy chồng khổ quá, độc thân sướng hơn. Nhưng có người lại nói lấy chồng vui lắm, hạnh phúc đếm không xuể. Suy cho cùng không phải ai kết hôn cũng khổ. Khổ đau hay sung sướng đều tùy vào mỗi người. 

Cùng là phận đàn bà nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì… - Ảnh 1
Đàn bà dại cứ mãi sống vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là lý do khiến phụ nữ cứ mãi loay hoay khổ sở trong hôn nhân mà đến bản thân họ cũng khó lòng nhận ra.

1. Đàn bà dại chỉ săm soi khuyết điểm của chồng và không ngừng công kích.

Đàn bà khôn phớt lờ đi những điều đó hoặc sẽ cố gắng giúp chồng nhận ra những điều anh ấy chưa làm đúng.

Cùng là phận đàn bà nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì… - Ảnh 2
Đàn bà khôn biết cách yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà dại cãi tay đôi với chồng ngoài đường, luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh mình hơn chồng. Vì vậy mà họ không thể thoát khỏi những khổ đau.

Đàn bà khôn luôn giữ thể diện cho chồng, không đứng giữa đường mà chỉ ra những điều chồng sai. Thay vào đó, họ sẽ về nhà đóng cửa bảo nhau.

3. Đàn bà dại luôn thích soi mói và ghen tuông với những người trong quá khứ của đàn ông.

Đàn bà khôn sẽ biết được giá trị của mình và không quan tâm đến quá khứ của chồng như thế nào. Họ chỉ biết bản thân đang chiếm vị trí vững chắc trong trái tim của chồng ở hiện tại.

Cùng là phận đàn bà nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì… - Ảnh 3
Đàn bà dại cãi tay đôi với chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn bà dại yêu và xem chồng là số một, không thể thiếu trong cuộc đời mình. Đàn bà khôn yêu bản thân mình nhiều hơn, không xem chồng là cả thế giới. Vì thế, họ không chông chênh khi thế giới đó biến mất.

5. Đàn bà dại khóc lóc van xin tình yêu của đàn ông. Đàn bà khôn khiến đàn ông khóc vì mình, chứ bản thân không rơi giọt nước mắt nào.

6. Đàn bà dại bảo chồng đưa hết tiền lương cho mình quản lý. Đàn bà khôn chỉ im lặng, tự động chồng đưa tiền tận tay không cần phải hao hơi tổn sức.

Cùng là phận đàn bà nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì… - Ảnh 4
Đàn bà khôn không làm mất mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

7. Chồng ngoại tình, đàn bà dại tha thứ vô điều kiện chỉ cần chồng còn muốn quay về. Đàn bà khôn tha thứ kèm theo với một đống điều kiện “nếu như”. 

8. Đàn bà dại suốt ngày than thở rằng mình khổ. Đàn bà khôn sẽ biết chấp nhận những khó khăn đến với mình mà không một lời oán than, trách móc. 

Cùng là phận đàn bà nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì… - Ảnh 5
Đàn bà dại keo kiệt với bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn bà dại tiếc từng đồng từng cắc khi tiêu xài cho mình. Đàn bà khôn biết cách tiêu tiền để tăng giá trị của bản thân trong mắt người khác.

10. Đàn bà dại chìm đắm trong những lời hứa hẹn ngọt ngào của đàn ông. Đàn bà khôn sẽ vô cùng tỉnh táo trước những lời hứa hẹn gió thoảng mây bay.

11. Đàn bà dại sử dụng chiêu “ông ăn chả, bà ăn nem”. Đàn bà khôn sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới khi mọi chuyện với người cũ đã hoàn toàn chấm dứt.

Cùng là phận đàn bà nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì… - Ảnh 6
Đàn bà khôn biết nâng cao hệ giá trị bản thân - Ảnh minh họa: Internet

12. Đàn bà dại luôn đòi hỏi chồng phải thành công, phải kiếm nhiều tiền. Đàn bà khôn chấp nhận chồng vấp ngã, thất bại để anh ấy trưởng thành hơn.

13. Đàn bà dại luôn đợi chồng về ăn cơm. Đàn bà khôn sẽ cùng ăn với con rồi đi ngủ sớm để dưỡng da, bảo vệ sức khỏe.

Cuộc đời đàn bà dại và thất bại nhất là chấp nhận quanh quẩn bên xó bếp để chồng nuôi

Cuộc đời đàn bà dại và thất bại nhất là chấp nhận quanh quẩn bên xó bếp để chồng nuôi

Mãi tin vào lời nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông, thế nên phụ nữ mới muôn đời khổ sở không dứt ra được.

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