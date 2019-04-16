“Để chị hỏi ý kiến gia đình anh ấy cho em về làm con dâu của họ”

Kéo nhau đi đánh ghen chỉ khiến bạn và gia đình mất mặt thêm. Thay vì động thủ, hãy gặp kẻ thứ ba và nói những câu này để cô ta buông tha người đàn ông của bạn ngay.

Kẻ thứ ba bám lấy chồng bạn chỉ vì tiền hoặc vì say nắng nhất thời, chứ ít ai có ý định gắn bó lâu dài. Thế nên bạn hãy mạnh miệng nói rằng sẽ hỏi ý kiến gia đình chồng về việc cho ả ta về làm dâu. Chắc chắn cô ta sẽ lo sốt vó vì sợ gia đình nhân tình biết chuyện xấu của mình.

Câu nói này cho người đàn bà kia thấy được bạn không hề yếu đuối. Bởi có rất nhiều kẻ thứ ba thích phá hoại gia đình của người khác chỉ vì muốn nhìn thấy sự thất bại của người vợ.

Đàn ông phản bội như món đồ cũ, không dùng nữa thì cho đi tiếc làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy bạn đừng bao giờ lùi bước. Hãy hiên ngang, kiêu hãnh đối mặt và khẳng định không có người đàn ông đó, bạn vẫn có thể sống tốt.

“Nếu anh ấy muốn theo em, chị sẽ nhường lại”

Hãy cho chồng lựa chọn, hoặc là vợ hoặc là bồ. Nếu chọn bồ, cứ để anh ấy ra đi, đừng tiếc. Nếu chọn vợ, hãy cho anh ấy cơ hội được trở về nhà, làm tròn trách nhiệm của mình nếu bạn còn thương. Nếu chồng bạn đã chọn vợ, kẻ thứ ba cũng chẳng dại ở lại làm gì.

“Đàn bà không con, không tiền mới buồn chán chứ không chồng vẫn sống tốt”

Đàn bà không tiền, không con mới chết, chứ không chồng vẫn sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói khiến đối phương nhận ra giá trị của bạn đồng thời cũng giúp bạn tự nhắc nhở bản thân mình. Cuộc đời phụ nữ không đàn ông vẫn có thể sống tốt, không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Chỉ khi không có tiền và con, cuộc sống mới thật sự bế tắc.

“Nếu em nhắm giữ được anh ấy thì đến mà lấy”

Khi nói câu này, bạn ngầm nhắn nhủ đến kẻ thứ ba rằng đàn ông có thể bỏ vợ thì chẳng bao giờ chung thủy với ai. Sau này chắc chắn anh ấy sẽ phản bội cô ta và tìm người khác để thay thế. Đàn ông ngoại tình như mây trời, bay khắp nơi chẳng biết đường về. Liệu cô ta có thể giữ chân được anh ta không?

“Đàn ông sẽ không bao giờ bỏ vợ để theo nhân tình”

Đàn ông mười người ngoại tình hết chín người không bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhắc cho cô ta nhớ rằng đàn ông chỉ nhất thời ham của lạ và không bao giờ bỏ rơi vợ để đến với bồ. Họ vẫn đủ sáng suốt để biết ai là người tốt nhất với mình. Họ say nắng nhất thời nhưng vẫn biết được vợ là duy nhất, bồ chỉ là nhất thời.