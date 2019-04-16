Đừng đánh ghen, hãy đáp trả ‘cực gắt’ như thế này để kẻ thứ ba vừa nể phục vừa sợ hãi

Phụ nữ yêu 16/04/2019 15:21

Chị em phụ nữ đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay. Thay vào đó, hãy ngồi xuống nói điều này với kẻ thứ ba để ả vừa nể vừa sợ vì đã lỡ chen chân vào cuộc hôn nhân của bạn.

Kéo nhau đi đánh ghen chỉ khiến bạn và gia đình mất mặt thêm. Thay vì động thủ, hãy gặp kẻ thứ ba và nói những câu này để cô ta buông tha người đàn ông của bạn ngay.

“Để chị hỏi ý kiến gia đình anh ấy cho em về làm con dâu của họ”

Đừng đánh ghen, hãy đáp trả ‘cực gắt’ như thế này để kẻ thứ ba vừa nể phục vừa sợ hãi - Ảnh 1
Hãy dọa kẻ thứ ba bằng việc sẽ hỏi ý kiến của gia đình bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba bám lấy chồng bạn chỉ vì tiền hoặc vì say nắng nhất thời, chứ ít ai có ý định gắn bó lâu dài. Thế nên bạn hãy mạnh miệng nói rằng sẽ hỏi ý kiến gia đình chồng về việc cho ả ta về làm dâu. Chắc chắn cô ta sẽ lo sốt vó vì sợ gia đình nhân tình biết chuyện xấu của mình.

“Đồ chị dùng chán rồi, em đến mà lấy”

Câu nói này cho người đàn bà kia thấy được bạn không hề yếu đuối. Bởi có rất nhiều kẻ thứ ba thích phá hoại gia đình của người khác chỉ vì muốn nhìn thấy sự thất bại của người vợ.

Đừng đánh ghen, hãy đáp trả ‘cực gắt’ như thế này để kẻ thứ ba vừa nể phục vừa sợ hãi - Ảnh 2
Đàn ông phản bội như món đồ cũ, không dùng nữa thì cho đi tiếc làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy bạn đừng bao giờ lùi bước. Hãy hiên ngang, kiêu hãnh đối mặt và khẳng định không có người đàn ông đó, bạn vẫn có thể sống tốt.

“Nếu anh ấy muốn theo em, chị sẽ nhường lại”

Hãy cho chồng lựa chọn, hoặc là vợ hoặc là bồ. Nếu chọn bồ, cứ để anh ấy ra đi, đừng tiếc. Nếu chọn vợ, hãy cho anh ấy cơ hội được trở về nhà, làm tròn trách nhiệm của mình nếu bạn còn thương. Nếu chồng bạn đã chọn vợ, kẻ thứ ba cũng chẳng dại ở lại làm gì.

“Đàn bà không con, không tiền mới buồn chán chứ không chồng vẫn sống tốt”

Đừng đánh ghen, hãy đáp trả ‘cực gắt’ như thế này để kẻ thứ ba vừa nể phục vừa sợ hãi - Ảnh 3
Đàn bà không tiền, không con mới chết, chứ không chồng vẫn sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói khiến đối phương nhận ra giá trị của bạn đồng thời cũng giúp bạn tự nhắc nhở bản thân mình. Cuộc đời phụ nữ không đàn ông vẫn có thể sống tốt, không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Chỉ khi không có tiền và con, cuộc sống mới thật sự bế tắc.

“Nếu em nhắm giữ được anh ấy thì đến mà lấy”

Khi nói câu này, bạn ngầm nhắn nhủ đến kẻ thứ ba rằng đàn ông có thể bỏ vợ thì chẳng bao giờ chung thủy với ai. Sau này chắc chắn anh ấy sẽ phản bội cô ta và tìm người khác để thay thế. Đàn ông ngoại tình như mây trời, bay khắp nơi chẳng biết đường về. Liệu cô ta có thể giữ chân được anh ta không?

“Đàn ông sẽ không bao giờ bỏ vợ để theo nhân tình”

Đừng đánh ghen, hãy đáp trả ‘cực gắt’ như thế này để kẻ thứ ba vừa nể phục vừa sợ hãi - Ảnh 4
Đàn ông mười người ngoại tình hết chín người không bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhắc cho cô ta nhớ rằng đàn ông chỉ nhất thời ham của lạ và không bao giờ bỏ rơi vợ để đến với bồ. Họ vẫn đủ sáng suốt để biết ai là người tốt nhất với mình. Họ say nắng nhất thời nhưng vẫn biết được vợ là duy nhất, bồ chỉ là nhất thời.

Đàn bà phải biết 'lắc đầu' trước 3 điều này để đàn ông không bao giờ thoát khỏi vòng tay của mình

Đàn bà phải biết 'lắc đầu' trước 3 điều này để đàn ông không bao giờ thoát khỏi vòng tay của mình

Muốn đàn ông cả đời ở bên, không dám rời xa nửa bước, phụ nữ phải biết khôn khéo từ chối những điều này, vừa có thể giữ được sự tôn nghiêm của mình vừa khiến đàn ông nể phục.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba chồng ngoại tình cách đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này